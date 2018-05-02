Huawei ile konuştuk l P20 Lite'ın fiyatını eleştirdik

Huawei'in Türkiye'deki ülke müdürü Seth Wang ile P20 Pro lansmanında bir araya geldik. Mate RS'in gelip gelmeyeceğini sorduk, P20 Lite'ın da fiyatını eleştirdik.

Huawei'in akıllı telefonları da içeren Tüketici Grubu Türkiye Ülke Müdürü Seth Wang ile konuştuk. Röportajımız esnasında bize göre fiyatı yanlış olan P20 Lite için eleştrilerimizi de dile getirdik.