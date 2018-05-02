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Huawei ile konuştuk l P20 Lite'ın fiyatını eleştirdik

1 yıl
21,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei'in Türkiye'deki ülke müdürü Seth Wang ile P20 Pro lansmanında bir araya geldik. Mate RS'in gelip gelmeyeceğini sorduk, P20 Lite'ın da fiyatını eleştirdik.
 
Huawei'in akıllı telefonları da içeren Tüketici Grubu Türkiye Ülke Müdürü Seth Wang ile konuştuk. Röportajımız esnasında bize göre fiyatı yanlış olan P20 Lite için eleştrilerimizi de dile getirdik. 

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gurkanse 1 yıl en beğenilen
"bence fiyatımız makul" dedikten sonrasını izlemeye gerek yok
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Mr.Data 1 yıl
DH yi sonraki lansmana çağırmazlar artık
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Elsa 1 yıl
80 milyonluk Türkiye'de 1000 tane satınca görür uygun fiyatı.
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DH Misafiri 1 yıl
2 yıldır Huaweı kullanıcısıyım.Tüm eleştilerin aksine oldukça memnunum.Toplum olarak yeniliklere pek açık değiliz.Sanırsam sorun biraz burada:)
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eteksen 1 yıl
Aynı işlemciyi al hepsine koy. Farklı fiyatlar. Uçuk. Arada bu kadar uçurum olmamalı.
P smart, mate 10 lite, p20 lite.
Biz size dışını janjanlayıp kakalıyoruz der gibi...
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senneanlarsindumbelek 1 yıl
Bunların da sonu Lg'ye benziyor.
LG G serisini cikartmisti.
G2 ile efsane oldu.
G3 çıktı sonra ufak tefek sorunlar vardı ama olsun dendi.
G4 ile piyasasını bitirdi.Kronik sorunlu modeller,üstüne artan fiyatlar.
Bence hani kurumsal firmalar diyoruz ya, kurumsal firmaların da kendi içinde daha kurumsallari var.
Cep Telefonları açısından bunlar Apple,Samsung ve Sony'dir.Bunlara altın dersek geri kalanlar borsa gibi bir parlar söner...
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saygi 1 yıl
Bence sayım müdür fiyatı yanlış biliyor ve kesinlikle yanlış fiyat söyledi.
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huseyincarnege 1 yıl
p20 lite 4k video çekebilmesi gerekirdi hadi geçtim 1080p 60fps kayıt yapaydı :S
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Red_devil33 1 yıl huseyincarnege
60 fps kayıt yapamayan cihazın fiyatına bak s7 den daha pahallı. Benim için telefonda ki 1. kriter budur ois ve 60fps kayıt. Bu ikisi olmassa olmazımdır.
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huseyincarnege 1 yıl
sinirlenip mikrafonu kafasına vurcak sandım :)
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volkan_kolay 1 yıl
Huawei P20 lite tamamen gazoz bir telefon ve parasını haketmeyen bir telefon, Samsung Galaxy A8 Plus ile kıyaslama yaparsak iP68 sertifikası yok, kamera vasat, A8 Plus Bluetooth 5.0 ve Cat11 kullanırken P20 Lite Bluetooth 4.2 ve Cat6 kullanıyor, ki bu telefonların fiyatları birbirine yakın. Aklı olan A8 Plus alır zaten, sırf iP68 için bile alır.
Bir Xiaomi ile kıyaslarsak P20 Lite maksimum 1000TL edecek bir telefondur kimse kusura bakmasın..
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mahoni_38 1 yıl
Fiyatı pahalı yaparak "apple" gibi olduklarını sanıp bak ne kadar başarılıyız demeleri. Huawei de aslında işlerin iyi gitmediğini düşündürüyor. "o kadar parayı vereceksem iphone alırım" bu fikri çürütecek ne var ki ellerinde.
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nevrans 1 yıl
Pro bu fiyata alınmaz bence mate 20 işlemcisiyle ekran ve video çekimiyle muhteşem bir telefon olabilir tüm iyi özellikleri mate 20 sakladılar bence.
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RaptorFX 1 yıl
Erdi Bey'i tebrik ederim. Gayet güzel demiş.
Hatta bir ara mikrofonu kafaya çakacak sandım.
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