Huawei ile konuştuk l P20 Lite'ın fiyatını eleştirdik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei'in Türkiye'deki ülke müdürü Seth Wang ile P20 Pro lansmanında bir araya geldik. Mate RS'in gelip gelmeyeceğini sorduk, P20 Lite'ın da fiyatını eleştirdik.
Huawei'in akıllı telefonları da içeren Tüketici Grubu Türkiye Ülke Müdürü Seth Wang ile konuştuk. Röportajımız esnasında bize göre fiyatı yanlış olan P20 Lite için eleştrilerimizi de dile getirdik.
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P smart, mate 10 lite, p20 lite.
Biz size dışını janjanlayıp kakalıyoruz der gibi...
LG G serisini cikartmisti.
G2 ile efsane oldu.
G3 çıktı sonra ufak tefek sorunlar vardı ama olsun dendi.
G4 ile piyasasını bitirdi.Kronik sorunlu modeller,üstüne artan fiyatlar.
Bence hani kurumsal firmalar diyoruz ya, kurumsal firmaların da kendi içinde daha kurumsallari var.
Cep Telefonları açısından bunlar Apple,Samsung ve Sony'dir.Bunlara altın dersek geri kalanlar borsa gibi bir parlar söner...
Bir Xiaomi ile kıyaslarsak P20 Lite maksimum 1000TL edecek bir telefondur kimse kusura bakmasın..
Hatta bir ara mikrofonu kafaya çakacak sandım.