Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Huawei'in kendi işletim sistemi çalışmaları başta olmak üzere gündemdeki önemli gelişmeleri Mesut Çevik ve Erdi Özüağ sizler için yorumluyor, iyi seyirler.

Mobilite'nin yeni bölümünde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Huawei'in işletim sistemi çalışması olmak üzere gündemdeki önemli konuları değerlendiriyorlar.

Konu başlıklarımız şu şekilde;



Huawei Mate 20 ailesi 4 ayda 10 milyondan fazla sattı

Huawei P30 ve P30 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Samsung, akıllı telefonlar için 12 GB LPDDR4X DRAM üretimine başlıyor

Meizu 16 yaşına girdi

Xiaomi POCO F1 Lite geliyor

Apple, 25 Mart'ta özel bir lansman yapacak

Google Pixel 4 geliyor!

Qualcomm yöneticisi: 2019 yılında 64 MP ve 100 MP kameralı telefonlar göreceğiz

Samsung S10 ailesine güvenlik güncellemesi gelecek

00:04 Huawei kendi işletim sistemini geliştiriyor 06:46 Huawei Mate 20 ailesi 4 ayda 10 milyondan fazla sattı 08:20 Huawei P30 ve P30 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı 14:59 Samsung, akıllı telefonlar için 12 GB LPDDR4X DRAM üretimine başlıyor 20:14 Meizu 16 yaşına girdi 22:17 Xiaomi POCO F1 Lite geliyor 24:19 Apple, 25 Mart'ta özel bir lansman yapacak 27:47 Google Pixel 4 geliyor! 31:36 Qualcomm yöneticisi: 2019 yılında 64 MP ve 100 MP kameralı telefonlar göreceğiz 36:15 Samsung S10 ailesine güvenlik güncellemesi gelecek