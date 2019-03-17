İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Huawei'in kendi işletim sistemi çalışmaları başta olmak üzere gündemdeki önemli gelişmeleri Mesut Çevik ve Erdi Özüağ sizler için yorumluyor, iyi seyirler.
Mobilite'nin yeni bölümünde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Huawei'in işletim sistemi çalışması olmak üzere gündemdeki önemli konuları değerlendiriyorlar.
Konu başlıklarımız şu şekilde;
00:04 Huawei kendi işletim sistemini geliştiriyor
06:46 Huawei Mate 20 ailesi 4 ayda 10 milyondan fazla sattı
08:20 Huawei P30 ve P30 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı
14:59 Samsung, akıllı telefonlar için 12 GB LPDDR4X DRAM üretimine başlıyor
20:14 Meizu 16 yaşına girdi
22:17 Xiaomi POCO F1 Lite geliyor
24:19 Apple, 25 Mart'ta özel bir lansman yapacak
27:47 Google Pixel 4 geliyor!
31:36 Qualcomm yöneticisi: 2019 yılında 64 MP ve 100 MP kameralı telefonlar göreceğiz
36:15 Samsung S10 ailesine güvenlik güncellemesi gelecek
06:46 Huawei Mate 20 ailesi 4 ayda 10 milyondan fazla sattı
08:20 Huawei P30 ve P30 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı
14:59 Samsung, akıllı telefonlar için 12 GB LPDDR4X DRAM üretimine başlıyor
20:14 Meizu 16 yaşına girdi
22:17 Xiaomi POCO F1 Lite geliyor
24:19 Apple, 25 Mart'ta özel bir lansman yapacak
27:47 Google Pixel 4 geliyor!
31:36 Qualcomm yöneticisi: 2019 yılında 64 MP ve 100 MP kameralı telefonlar göreceğiz
36:15 Samsung S10 ailesine güvenlik güncellemesi gelecek
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Mate 20 Pro da ekran problemleri ve diger problemler yuzunden defalarca degisim yapanlar sayesinde cok satmistir :) Cihazi piyasadan toplatacaklarina kotunun iyisi BOE li olan ki onun da ekrnai sorunlu ama klise olmus yesillenme odaklanilmis sorunlari pek olmasa da ekran renklerinin asiri bariz solgun olmasina RAZI ettirmeleri durumuyla bu basari elde edilmistir :) Yani kac musteriye diye sorsaniz herhalde ortalama 3 te biri diyebilirim MAte 20 PRo dan gelen. MAte 20 de cok ucuz modeller de vardir en cok agirlikli satisi belki oradan da gelmistir ama kimse MAte 20 PRo ya ragbet etmiyor ozellikle Turkiye den. Turkiye verileri paylasilmadigi icin pek te anlami yoktur cunku Turkiye satis oranlari cihaz modellerine gore bakildiginda orantili dunyaya gore olmadigini forumlarda gormekteyim...
Ipad dusuk modellerin yenileri tanitilacakmis...
Pixel 4 modelleri yine RUS Eldar Murtazin ine bagli sizdirilabilir Ukrayna ilk aklima gelen ki gecen yil Pixel 3 XL ve 3 modelleri aylar oncesi adamlar herseyi ile detayli fotograf ve videolariyla incelemislerdi bircogu sahte filan diyorlardi ki gercek oldugu da anlasilmis oldu :)
Qualcomm un 64 ve 100 mega piksel kameralari i degerlerde cekim yapabilmesi icin Qualcomm a ozgun bircok donanimsal ozellik te yazilimsal olarak kapatilmasi gerekecektir yani en ideal kaliteli cekimleri 64 ve 100 MP de cekilenler olmayacaktir :) Qualcomm burada OEM sirketlere pazarlama argumani veriyor gerci kullananlar da var Samsung basta Snapdragon 660 ile gorduk baskalarinda da var...
Multi-frame noise reduction (MFNR) ve zero shutter lag (ZSL) bunlar desteklenmeyecek kapali olacak acilamayacak kaldiramiyor o kadar yuksek mepapikseller de yani bir tur kandirmaca !
notebookcheck.net/...