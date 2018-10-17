Huawei'nin yeni akıllı saati Watch GT ön inceleme

Huawei'nin yeni lanse ettiği Huawei Watch GT, firmanın kendi işletim sistemini kullanması, ekranı ve pil süresiyle fark yaratıyor. Bu videoda saati Londra lansmanında ön incelemesini yapıyoruz

Huawei Watch GT'nin en önemli özelliklerinden biri olan pil ömrü, giyilebilir ürünlere ilgisi olanları mutlu edecek seviyede. GPS, kalp hızı ölçme ve egzersiz izleme özellikleri sürekli olarak aktif şekilde kullanılsa bile tek bir şarjla 22 saat dayanabileceği belirtiliyor. Kullanıcılar egzersiz izlemeyi haftada 90 dakika ile sınırladıkları taktirde 2 haftalık pil ömrüne sahip olabilecekler.