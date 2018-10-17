Huawei'nin yeni akıllı saati Watch GT ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Huawei'nin yeni lanse ettiği Huawei Watch GT, firmanın kendi işletim sistemini kullanması, ekranı ve pil süresiyle fark yaratıyor. Bu videoda saati Londra lansmanında ön incelemesini yapıyoruz
Huawei Watch GT'nin en önemli özelliklerinden biri olan pil ömrü, giyilebilir ürünlere ilgisi olanları mutlu edecek seviyede. GPS, kalp hızı ölçme ve egzersiz izleme özellikleri sürekli olarak aktif şekilde kullanılsa bile tek bir şarjla 22 saat dayanabileceği belirtiliyor. Kullanıcılar egzersiz izlemeyi haftada 90 dakika ile sınırladıkları taktirde 2 haftalık pil ömrüne sahip olabilecekler.
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Kalori hesaplamak sadece dakikadaki kalp atımına bakılarak çok da doğru olarak ölçülemez. Kalori yakmak termodinamik bir durumdur. Beden kimyanız değişir. Bu nedenle derinizin iletkenliği ve ısısı değişir. Galvanik sensör deri iletkenliğine bakar. Yalan makinelerinin ana sensörüdür.
Kalp atım hızının artması ile kalori yakımı arasında bir bağıntı vardır. KAlp atmına bakılarak sadece eğilimsel olarak ve genel kalori yakımınım artığı varsayılır. Ama dengesiz beslenen kişilerin, aşırı şeker tüketen kişilerin beslenme sonrasında da kalp ritimelrinde dengesizlikler ve aşırı hızlı artması gibi durumlar da gözlenir. Ancak bu kalori tüketim hız ve oranlarını çeynikteki/spordaki gibi artırmaz. Nabız takip özelliği gelişmiş olsada yine de yaktığınız kaloriye pek güvenmeyin bu saatlerde.
Sporların hepsi de aynı nabız atımında yanı kaloriyi yaktrmaz... Ama sadece kalp stımıns bakarak kalori tüketimi gösteren aletler hep hatalaı sonuçlar vermeye meğilli. Çünkü her çeynik çalışması farklı çekilde bşr termodinamik durum yaratıyor.