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Huawei'nin yeni akıllı saati Watch GT ön inceleme

7 ay
8,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Huawei'nin yeni lanse ettiği Huawei Watch GT, firmanın kendi işletim sistemini kullanması, ekranı ve pil süresiyle fark yaratıyor. Bu videoda saati Londra lansmanında ön incelemesini yapıyoruz
Huawei Watch GT'nin en önemli özelliklerinden biri olan pil ömrü, giyilebilir ürünlere ilgisi olanları mutlu edecek seviyede. GPS, kalp hızı ölçme ve egzersiz izleme özellikleri sürekli olarak aktif şekilde kullanılsa bile tek bir şarjla 22 saat dayanabileceği belirtiliyor. Kullanıcılar egzersiz izlemeyi haftada 90 dakika ile sınırladıkları taktirde 2 haftalık pil ömrüne sahip olabilecekler.

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aybey 7 ay en beğenilen
-Bu saatte Galvanik ve Deri Sıcaklığı ölçer sensörleri yo ise- Kimse sadece nabza bakılarak kalorinin doğru ölçtüğüne inanmasın. Bu iş ne yazık ki doğruya en yakın yapan Microsoft band serisi idi onun da üretimi durdu.
Kalori hesaplamak sadece dakikadaki kalp atımına bakılarak çok da doğru olarak ölçülemez. Kalori yakmak termodinamik bir durumdur. Beden kimyanız değişir. Bu nedenle derinizin iletkenliği ve ısısı değişir. Galvanik sensör deri iletkenliğine bakar. Yalan makinelerinin ana sensörüdür.
Kalp atım hızının artması ile kalori yakımı arasında bir bağıntı vardır. KAlp atmına bakılarak sadece eğilimsel olarak ve genel kalori yakımınım artığı varsayılır. Ama dengesiz beslenen kişilerin, aşırı şeker tüketen kişilerin beslenme sonrasında da kalp ritimelrinde dengesizlikler ve aşırı hızlı artması gibi durumlar da gözlenir. Ancak bu kalori tüketim hız ve oranlarını çeynikteki/spordaki gibi artırmaz. Nabız takip özelliği gelişmiş olsada yine de yaktığınız kaloriye pek güvenmeyin bu saatlerde.
Sporların hepsi de aynı nabız atımında yanı kaloriyi yaktrmaz... Ama sadece kalp stımıns bakarak kalori tüketimi gösteren aletler hep hatalaı sonuçlar vermeye meğilli. Çünkü her çeynik çalışması farklı çekilde bşr termodinamik durum yaratıyor.
-Bu saatte Galvanik ve Deri Sıcaklığı ölçer sensörleri yo ise- Kimse sadece nabza bakılarak kalorinin doğru ölçtüğüne inanmasın. Bu iş ne yazık ki doğruya en ya...
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asonket 7 ay
samsung ta olduğu gibi kadran dönüyormu ve fonksiyonlar değişiyormu ?
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gacvokem 7 ay
tüm fonksiyonlar aktifken batarya kaç gün götürecek acaba
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erkanberk 7 ay
yok aga yok. Akıllı falan değil bunlar. Hesap makinasından hallice. Aramalarda ve gelen bildirimlerde titriyor attığım adımı sayıyor diye akıllı mı oldu bunlar? İki günde pili biter iki yılda da yavaşlar insan sinir sistemini alt üst eder sonra kaldırır bir kenara atarsın veya satarsın. Mekanik saat gibi kullanışlı uzun ömürlü bir akıllı saat çıkarsa ancak o zaman alınır diye düşünüyorum. Fayda maliyet analizinde sınıfta kalıyor hala bu saatler.
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smart1978 7 ay
EKG ozellikli gelseydi anlam ifade ederdi .
Bu halde Andorid Wear den vazgecilmesi de hic hos degil.
Isletim sistemi de LiteOS.
huawei.com/...
huawei.com/...
Android Wear den kopmalari hic hos degil.
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aybey 7 ay en beğenilen
-Bu saatte Galvanik ve Deri Sıcaklığı ölçer sensörleri yo ise- Kimse sadece nabza bakılarak kalorinin doğru ölçtüğüne inanmasın. Bu iş ne yazık ki doğruya en yakın yapan Microsoft band serisi idi onun da üretimi durdu.
Kalori hesaplamak sadece dakikadaki kalp atımına bakılarak çok da doğru olarak ölçülemez. Kalori yakmak termodinamik bir durumdur. Beden kimyanız değişir. Bu nedenle derinizin iletkenliği ve ısısı değişir. Galvanik sensör deri iletkenliğine bakar. Yalan makinelerinin ana sensörüdür.
Kalp atım hızının artması ile kalori yakımı arasında bir bağıntı vardır. KAlp atmına bakılarak sadece eğilimsel olarak ve genel kalori yakımınım artığı varsayılır. Ama dengesiz beslenen kişilerin, aşırı şeker tüketen kişilerin beslenme sonrasında da kalp ritimelrinde dengesizlikler ve aşırı hızlı artması gibi durumlar da gözlenir. Ancak bu kalori tüketim hız ve oranlarını çeynikteki/spordaki gibi artırmaz. Nabız takip özelliği gelişmiş olsada yine de yaktığınız kaloriye pek güvenmeyin bu saatlerde.
Sporların hepsi de aynı nabız atımında yanı kaloriyi yaktrmaz... Ama sadece kalp stımıns bakarak kalori tüketimi gösteren aletler hep hatalaı sonuçlar vermeye meğilli. Çünkü her çeynik çalışması farklı çekilde bşr termodinamik durum yaratıyor.
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