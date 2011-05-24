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Huntkey başkan yardımcısı Liu Mai Qi ile güç kaynaklarını ve Türkiye pazarını konuştuk

8 yıl
47,2b
1
Güç Kaynağı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pek çok kullanıcı tarafından bilinmese de dünyanın en büyük güç kaynağı üreticilerinden birisi olan ve anavatanı Çin'de önemli bir pazar payını kontrol eden Huntkey, geçtiğimiz günlerde ofisimizi ziyaret etti. Türkiye pazarına büyük önem veren ve geleceğe dönük ciddi planları bulunan Hutkey'in başkan yardımcısı Liu Mai Qi ile konuştuk.

Kullanıcıların görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini belirten Liu Mai Qi, geri bildirimler çerçevesinde Türkiye koşulları için tasarlanmış ürünler sunacaklarını söylüyor.


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Dt.Görkem 8 yıl en beğenilen
abi şu çinlilerin ciddiyetiyle, sorumluluk ve bilinciyle çalışsa türkiye harbiden çok büyük işler başarırız.. adam huntkey'in başkan yardımcısı ve gelip bu kadar kısa bir söyleşi için hazırlık yapmış ve adam gibi açıklamış beklentilerini helal olsun diyorum ne diyeyim..
abi şu çinlilerin ciddiyetiyle, sorumluluk ve bilinciyle çalışsa türkiye harbiden çok büyük işler başarırız.. adam huntkey'in başkan yardımcısı ve gelip bu kad...
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prement0203 7 yıl
Firma olarak ürünleri hakkında fikrim yoktu ama bu röportaj sonrasında iddialı olduklarını anladım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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XQS 8 yıl
videoyu yarım yarım başından sonundan al dillerinde bir değişiklik yok xd
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CoMRaDe1923 8 yıl
Zaten bizim milletimiz kadar akıllı ama bir o kadarda aptal bir millet görmedim.
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berkxy 8 yıl
bu çince ne zormuş televidyon.com/...
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Klasör.:X:. 8 yıl

berkxy

bu çince ne zormuş
televidyon.com/...


izledim video çok sempatik hazırlanmış.Program kurarken hep karşıma çıkardı basitleştirilmiş çince diye nerden geldiği belli oldu.Çok tuhaf bişey okunuş biçimleri olsun vs.Türkçe ne kadar kolay bi dilmiş.Sondan eklemeli diller arasında en kolay türkçe heralde...
Ancak yinede insanda zeka tek türlü değil sosyaL zeka var matematiksel zeka var dil zekası var.Çinceyide dil zekası yüksek olanlar öğrenebilir diye düşünüyorum...
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
o kadar net ve kesın konustuki gidp bi huntkey psu alasım geldı :D

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DemirAtlı 8 yıl
Sanırım Mr.Mai ingilizce anlayıp ama konuşamadığı için röportajı çince verdi.Böylesi çok daha doğal olmuş.İfadelerindeki vurgular daha samimi ve etkiliydi.Firma olarak ürünleri hakkında fikrim yoktu ama bu röportaj sonrasında iddialı olduklarını anladım.
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wozniak 8 yıl
Yorumları okuyana kadar ingilizce konuşuyo sandım amcayı.
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yogitech 8 yıl
Türkiye'de o kadar çok power supply üretici firması var ki huntkey kendine biraz zor yer bulacak gibi görünüyor. Başkanında dediği gibi 'medyaya önem vereceğiz' medyaya önem verirlerse türkiyede ben dahil çoğu kişi ürünleri satın alır.
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servetportakal 8 yıl
Jackie Chan'i getirsinler reklam için, yok satar :)
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CriticalWave 8 yıl
huntkeyi bıraktık o çince bilen dh li kim onu bulun bize.
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şoray uzun yolda 8 yıl

CriticalWave

huntkeyi bıraktık o çince bilen dh li kim onu bulun bize.

gelsin bakalım kimmiş merak ettim.
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VideOyun 8 yıl
kim çince biliyor yahu google translatemi kullandınız yoksa :)
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timramon 8 yıl
Çince bilen bir insanı İstanbul'da bulamazsanız bu ülkeyi terk edelim o zaman .)
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Divinity 8 yıl
Konuşmanın başında söylediği yıllık %30 artış sanki Ciro içindi..
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