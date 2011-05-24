Huntkey başkan yardımcısı Liu Mai Qi ile güç kaynaklarını ve Türkiye pazarını konuştuk

Pek çok kullanıcı tarafından bilinmese de dünyanın en büyük güç kaynağı üreticilerinden birisi olan ve anavatanı Çin'de önemli bir pazar payını kontrol eden Huntkey, geçtiğimiz günlerde ofisimizi ziyaret etti. Türkiye pazarına büyük önem veren ve geleceğe dönük ciddi planları bulunan Hutkey'in başkan yardımcısı Liu Mai Qi ile konuştuk.

Kullanıcıların görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini belirten Liu Mai Qi, geri bildirimler çerçevesinde Türkiye koşulları için tasarlanmış ürünler sunacaklarını söylüyor.