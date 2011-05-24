Huntkey başkan yardımcısı Liu Mai Qi ile güç kaynaklarını ve Türkiye pazarını konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Pek çok kullanıcı tarafından bilinmese de dünyanın en büyük güç kaynağı üreticilerinden birisi olan ve anavatanı Çin'de önemli bir pazar payını kontrol eden Huntkey, geçtiğimiz günlerde ofisimizi ziyaret etti. Türkiye pazarına büyük önem veren ve geleceğe dönük ciddi planları bulunan Hutkey'in başkan yardımcısı Liu Mai Qi ile konuştuk.
Kullanıcıların görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini belirten Liu Mai Qi, geri bildirimler çerçevesinde Türkiye koşulları için tasarlanmış ürünler sunacaklarını söylüyor.
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izledim video çok sempatik hazırlanmış.Program kurarken hep karşıma çıkardı basitleştirilmiş çince diye nerden geldiği belli oldu.Çok tuhaf bişey okunuş biçimleri olsun vs.Türkçe ne kadar kolay bi dilmiş.Sondan eklemeli diller arasında en kolay türkçe heralde...
Ancak yinede insanda zeka tek türlü değil sosyaL zeka var matematiksel zeka var dil zekası var.Çinceyide dil zekası yüksek olanlar öğrenebilir diye düşünüyorum...
gelsin bakalım kimmiş merak ettim.