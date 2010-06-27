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In Win yeni oyuncu kasası Griffin'i Avrupa'da satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,1b
1
17
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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In Win yeni oyuncu kasası Griffin'i Avrupa'da satışa sunuyor
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Oyuncular için hazırladığı tasarım odaklı kasalarıyla tanınan In Win, mid-tower segmenti için hazırladığı yeni modeli Griffin'i Avrupa pazarında satışa sunuyor. 180 x 414 x 498 (D) mm boyutlarında ve 8 Kg ağırlığında olan yeni kasa endüstriyel tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Giriş-Çıkış panelinde ses, USB ve eSATA portlarına yer verilen Griffin, alet bağımsız optik sürücü ve sabit disk kurulumuna olanak tanımakta.

Yan panelinde bir adet 220mm çapında (Mavi LED'li), arka kısımda ise bir adet 92mm çapında olmak üzere standart olarak iki fanla gelen In Win Griffin, Avrupa'da 39.90 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.

In Win yeni oyuncu kasası Griffin'i Avrupa'da satışa sunuyor
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ErshaNKuNeRy 8 yıl
in win nin track kasasını kullanmaktayım bence
harkulade.
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waterloo 8 yıl
bakınca direk griffin dedim zaten ilginç bir duruşu var ilginç de bir adı var :)
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Batuist 9 yıl
bana da legoyu hatırlattı.. çok çocuksu duruyor...
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SupermanPrime 9 yıl
bence gayet güzel kasa fiyatı da iyi kaslı duruyo :D
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artenis 9 yıl
Güzel fiyat,
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No Way Out 9 yıl
Kasanın içi küçük, soğutma yetersiz ve malzeme kötü yaramaz.
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Serciey 9 yıl

İnşaat makinelerine benzemiş.

Nedense benimde aklıma ilk o geldi :)
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Whole Lotta Rosie 9 yıl
Fiyatı dışında alınabilmesi için bir sebep yok..
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alcon11 9 yıl
bu kasa thermaltake olsaydı.fiyat 200 usd aşağı olmayacaktı.
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captanico 9 yıl
bende tasarımı pek beğenmedim.sarı ve siyah cok zıt durmuslar birbirlerine ve cok köseli bir tasarım olmus kısacası cok itici al benisi hic yok.
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H1dd3n_Man 9 yıl
incelemesini görmek isteriz
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_SeRHaT_ 9 yıl
İnşaat makinelerine benzemiş.
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Ezio Auditoré 9 yıl
Bence tasarım tek kelimeyle mükemmel.
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