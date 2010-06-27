In Win yeni oyuncu kasası Griffin'i Avrupa'da satışa sunuyor

Oyuncular için hazırladığı tasarım odaklı kasalarıyla tanınan In Win, mid-tower segmenti için hazırladığı yeni modeli Griffin'i Avrupa pazarında satışa sunuyor. 180 x 414 x 498 (D) mm boyutlarında ve 8 Kg ağırlığında olan yeni kasa endüstriyel tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Giriş-Çıkış panelinde ses, USB ve eSATA portlarına yer verilen Griffin, alet bağımsız optik sürücü ve sabit disk kurulumuna olanak tanımakta.

Yan panelinde bir adet 220mm çapında (Mavi LED'li), arka kısımda ise bir adet 92mm çapında olmak üzere standart olarak iki fanla gelen In Win Griffin, Avrupa'da 39.90 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.