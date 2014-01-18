JAWBONE'dan Apple Siri ve Google Now destekli yeni Bluetooth kulaklık: ERA

Bluetooth kulaklık denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan JAWBONE, Apple Siri ve Google Now destekli Bluetooth kulaklığı ERA'yı görücüye çıkarttı.

Tasarımsal açıdan oldukça güzel görünen ve eskiye oranla daha hafif, ufak ve konforlu olarak lanse edilen JAWBONE ERA, Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle 10 metre kullanım alanı sunuyor, belirtildiği kadarıyla 4 saate kadar konuşma ömrü ortaya koyabiliyor ve harici bir şarj cihazı ile özel paket halinde satın alınabiliyor. iOS ve Android işletim sistemli mobil cihazlar ile OS X ve Windows işletim sistemli bilgisayarlarla uyumlu olarak kullanılabilen JAWBONE ERA, aynı zamanda özel uygulamasıyla Apple tarafından Siri, Google tarafında ise Now isimli sanal asistanlar ile etkileşime girerek hızlı etkileşim imkanı ortaya koyuyor. Özel gürültü önleme sistemi ve kaliteli mikrofon / hoparlör teknolojileriyle de üst seviye görüşme ve müzik kalitesi sağlayabilen ürün, gövdesinde yer alan çok fonksiyonlu tuşla da kontrol noktasında mobil özelliğini sürdürmeye devam edebiliyor.

Gümüş, kırmızı, siyah ve bronz olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanan JAWBONE ERA, 130$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.digitaltrends.com/mobile/jawbone-adds-siri-google-now-voice-control-new-era-bluetooth-headset/