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JAWBONE'dan Apple Siri ve Google Now destekli yeni Bluetooth kulaklık: ERA

5 yıl
10,2b
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5
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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JAWBONE'dan Apple Siri ve Google Now destekli yeni Bluetooth kulaklık: ERA
Bluetooth kulaklık denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan JAWBONE, Apple Siri ve Google Now destekli Bluetooth kulaklığı ERA'yı görücüye çıkarttı.
Tasarımsal açıdan oldukça güzel görünen ve eskiye oranla daha hafif, ufak ve konforlu olarak lanse edilen JAWBONE ERA, Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle 10 metre kullanım alanı sunuyor, belirtildiği kadarıyla 4 saate kadar konuşma ömrü ortaya koyabiliyor ve harici bir şarj cihazı ile özel paket halinde satın alınabiliyor. iOS ve Android işletim sistemli mobil cihazlar ile OS X ve Windows işletim sistemli bilgisayarlarla uyumlu olarak kullanılabilen JAWBONE ERA, aynı zamanda özel uygulamasıyla Apple tarafından Siri, Google tarafında ise Now isimli sanal asistanlar ile etkileşime girerek hızlı etkileşim imkanı ortaya koyuyor. Özel gürültü önleme sistemi ve kaliteli mikrofon / hoparlör teknolojileriyle de üst seviye görüşme ve müzik kalitesi sağlayabilen ürün, gövdesinde yer alan çok fonksiyonlu tuşla da kontrol noktasında mobil özelliğini sürdürmeye devam edebiliyor.
Gümüş, kırmızı, siyah ve bronz olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanan JAWBONE ERA, 130$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
 
JAWBONE'dan Apple Siri ve Google Now destekli yeni Bluetooth kulaklık: ERA

http://www.digitaltrends.com/mobile/jawbone-adds-siri-google-now-voice-control-new-era-bluetooth-headset/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Haber Bluetooth kulaklık denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan JAWBONE diye başlıyor ancak alta yorum yazanların hiç birinin JAWBONE hakkında ne fikri ne de bilgisi var. 3 yıldan uzun süredir Jawbone kullanıyorum. Daha önce Sennhaiser, Nokia gibi markaların kulaklıklarını da kullandım. Sennhaiser dünyada en iyilerdendir bu konuda ancak Jawbone tatışmasız bu işin son noktasıdır. Değişik markaları kullanan birkaç arkadaşım da benim kulaklığımı görüp Jawbone aldılar, Jawbone'a o kadar para verilir mi diyerek daha ucuz kulaklıklar alan insanlar da o ucuz kulaklıkların nerede olduğunu bile hatırlamıyor şu anda. Bluetooth kulaklık bir eğlence aracı değildir. Burada bahsedilen, Jawbone kulaklığının üstün özelliklerine ilaveten yeni modelde gelen ekstra özellikler o kadar.
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Daywalker1369 3 yıl
Haber Bluetooth kulaklık denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan JAWBONE diye başlıyor ancak alta yorum yazanların hiç birinin JAWBONE hakkında ne fikri ne de bilgisi var. 3 yıldan uzun süredir Jawbone kullanıyorum. Daha önce Sennhaiser, Nokia gibi markaların kulaklıklarını da kullandım. Sennhaiser dünyada en iyilerdendir bu konuda ancak Jawbone tatışmasız bu işin son noktasıdır. Değişik markaları kullanan birkaç arkadaşım da benim kulaklığımı görüp Jawbone aldılar, Jawbone'a o kadar para verilir mi diyerek daha ucuz kulaklıklar alan insanlar da o ucuz kulaklıkların nerede olduğunu bile hatırlamıyor şu anda. Bluetooth kulaklık bir eğlence aracı değildir. Burada bahsedilen, Jawbone kulaklığının üstün özelliklerine ilaveten yeni modelde gelen ekstra özellikler o kadar.
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BOOOOOOOOOOO 5 yıl
bu SİRİ nedir arkadaşlar
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Konungariket Sverige 5 yıl
iphone'umu kutusundan çıkan kulaklıkta cevap verme tuşuna uzun tutarak zaten siriyi aktifleştirebiliyorken ne gerek var buna ? 130 $ çok fazla bi fiyat bu fiyattan satıyorsa ses kalitesinin iyi olması gerekir yoksa kimse konuşma yapmak için 130 $ türkiye şartlarında 300 lira civarı kimse almaz
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savinelli 5 yıl
sanırım bu destek cep telefonuna kurulan bi yazılımla sağlanıyor. habere ilk girdiğimde donanımsal bir destek varmış gibi algılamıştım. eğer yazılımla sağlanıyorsa kulaklığın diğer kulaklıklardan tasarım harici bi farkı yok demektir.
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