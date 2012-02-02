JVC 'den sehpa olarak kullanılabilen iPhone/iPod standı

http://en.akihabaranews.com/109162/speakers/jvc-introduces-their-first-ipod-and-iphone-nightstand-speaker

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Japon elektrik devi JVC'nin iphone ve ipodlar için tasarladığı yeni N-BX3 standı ile şıklık ve ergonomiyi bir araya geliyor. Yapı olarak daha önce gördüğümüz iphone/ipod istasyonlarına benzemeyen hoparlor seti aynı zamanda bir sehpa görevi de görüyor. 50cm eni ve 30cm boyuyla dikdörtgen yapısı ve üzerindeki cam sayesinde ufak bir masayı veya sehpayı andıran müzik sistemi ayaklığı sayesinde yerden 110 cm yüksekte durmakta. Üstüne koyabileceğiniz, ufak dekoratif eşyalarla oturma odanızda oldukça şık bir görüntü oluşturacak N-BX3, 2x30W RMS ses çıkış gücüyle de oldukça iddialı olduğu gösteriyor.iPhone veya iPod'unuzdan favori şarkılarınızı çalmasının yanı sıra dahili FM radyonun ve SRS StudioSound HD teknolojisinin bulunduğu set, hem siyah hem de beyaz renk opsiyonu ile satışa sunulacak. Ürünün Japonya fiyatı ise 40.000 yen, yani 520$ civarında.