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JVC 'den sehpa olarak kullanılabilen iPhone/iPod standı

7 yıl
12,4b
1
7
Çevre Birimleri
enderc
Haber Editörü
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Japon elektrik devi JVC'nin iphone ve ipodlar için tasarladığı yeni N-BX3 standı ile şıklık ve ergonomiyi bir araya geliyor. Yapı olarak daha önce gördüğümüz iphone/ipod istasyonlarına benzemeyen hoparlor seti aynı zamanda bir sehpa görevi de görüyor. 50cm eni ve 30cm boyuyla dikdörtgen yapısı ve üzerindeki cam sayesinde ufak bir masayı veya sehpayı andıran müzik sistemi ayaklığı sayesinde yerden 110 cm yüksekte durmakta. Üstüne koyabileceğiniz, ufak dekoratif eşyalarla oturma odanızda oldukça şık bir görüntü oluşturacak N-BX3, 2x30W RMS ses çıkış gücüyle de oldukça iddialı olduğu gösteriyor.
iPhone veya iPod'unuzdan favori şarkılarınızı çalmasının yanı sıra dahili FM radyonun ve SRS StudioSound HD teknolojisinin bulunduğu set, hem siyah hem de beyaz renk opsiyonu ile satışa sunulacak. Ürünün Japonya fiyatı ise 40.000 yen, yani 520$ civarında.
http://en.akihabaranews.com/109162/speakers/jvc-introduces-their-first-ipod-and-iphone-nightstand-speaker Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xLmNt13 7 yıl
Gösteriş olsunda nasıl olursa olsun :) 2000-2500 lira verdiğiniz telefonu misafirlere sergilemek için bire bir :P
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Recharged 7 yıl
Güzel bir sehpa olmuşta ne kadar kullanıcısı olur orası tartışlır.
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artcraft35 7 yıl
ne iphonemuş be ayaklarımızı uzattığımız sehpayı bile elimizden aldı
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78erhan78 7 yıl
İphone un ekranini sehpanin uErinde devasa gormedikten sonra bir anlami yok
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E_Aydin35 7 yıl
Sehpada heralde üstünde yeme,içme,çalışma v.b. üstünde yapılabilecek şeyler için tasarlanmış.. :)iPhone'um yanımda olsun gerisi boş olsun :)
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MrHxor 7 yıl
komşu çocukları haklar onu
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Marco87 7 yıl MrHxor
MrHxor

komşu çocukları haklar onu


Kafasını ezerim öyle komşu çocuğunun
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