Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japan Display, 12 inçlik 4K TFT ekranlarını tanıttı

5 yıl
545
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Japan Display, 12 inçlik 4K TFT ekranlarını tanıttı

Ekran teknolojileri konusunda önemli adımlar atan ve ardarda duyurular yapan Japan Display, bu kez 12 inçlik 4K bir ekran paneli ile karşımızda.

4K yani 3840 x 2160 piksel çözünürlük ilk etapta televizyon segmentine sunulduktan sonra monitör ve mobil cihaz segmentinde de yavaş yavaş kendisine yer bulmaya başladı. Kısa süre önce 7 inç boyutunda 1600x2560 piksel çözünürlükteki panellerini tanıtan Japan Display, şimdi de 12.1 inç boyutunda ve 4K çözünürlük sunan TFT panellerini tanıttı.

Yeni panelinde JDI firması 365 ppi piksel yoğunluğuna ulaşmayı başarıyor. Panel bununla birlikte enerji tüketimi konusunda olduka cimri. Kalınlığı ise 1.96mm civarında. Panelin parlaklık değeri 500 kandela/m2 ve 160 dereceye kadar görüş açısı sağlayabiliyor.

JDI yeni panellerini Japonya'da dün başlayan ekran teknolojileri fuarında sergiliyor. Panellerin ne zaman seri üretime geçeceği ise açıklanmadı.

http://www.j-display.com/news/2013/20131023_2.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kimi_raikonen 5 yıl en beğenilen
yahu 4k ve tft terimlerinin yanyana bile kullanılmaması lazım.yani yıl olmuş 2013 japonlar hala tft de direniyor.tamam bu konunun uzmanı değilim üretim tekniklerini bilmiyorum ama ips lcd olsa cok daha iyi olur.
yahu 4k ve tft terimlerinin yanyana bile kullanılmaması lazım.yani yıl olmuş 2013 japonlar hala tft de direniyor.tamam bu konunun uzmanı değilim üretim teknikl...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 yıl
tüh be 180 derece göremiyoruz !
zaten 180 derece görünür olsada göreceğiniz tek şey aletin yan tarafı :) :D
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
ya arkadaş sen 32 40 42 50 55 60... işe yarıyan tvler için bunu üret 8 inçte 4k ne işe yarar sen sanki 4knın farkını orda anlıyabilmen için detayı görmen lazım ama 8 12 falan boyutta zor diyelim biz uygun fiyatlı teknoloji her zaman iyi reklam ve satış rakamlarıdır show çok para kazandırmaz şimdi derler 4k akıllı telefon için ekran falan yakındır dikkat mallık bulaşıcı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
şu ekrana yordukları kafayı birazda bataryaya yorsalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 5 yıl
Amaç kullanıcıyı kör etmek herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
Haa bak. 5 inçte 1080p fazla bile diyordum. 5 inçte 1080p den fazlasının yapılmasına hiç gerek yok.
Ama 12 inç ile 5 veya 6 inç arasında çok fark var ve 12 inçte 4K ekran olması gerçekten ekranı çok iyi ve detaylı gösterir.
Ne var ki o çözünürlüğü sorunsuz ve hızlı besleyecek bir GPU ile ve güçlü bir CPU ile kullanılması kaydıyla...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
JoeyBane
TFT yüzünden Sonynin o kadar eleştirildiğinin farkında değiller mi?

TFT candır ;) xperiablog.net/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 5 yıl
El kadar ekran 8k olsa ne olur?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 5 yıl
valla benim gözüm aradaki farkı seçmiyor, sadece pazarlama taktiği, ama olsun normal ekranlı cihazlar ucuzlar bunlar çıkınca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 5 yıl
Bu JDIyın kurulması çok iyi oldu... Birde panelleri igzo tabanlı üretseler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 5 yıl
Sony Budan Xperia Z Tablet yapsın.Sanki işte çözünürlük çok mu ne fazla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 5 yıl
iPad Pro gelirse bununla gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
545 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, Japan Display ve jdi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl LG G2 video inceleme "LG'nin süper telefonu testte"" 5 yıl 2si1 "GTA V PC sürümü için CDKey'i olan" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl Samsung Galaxy Note 3 "Dengeleri değiştiren telefon" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim