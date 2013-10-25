Japan Display, 12 inçlik 4K TFT ekranlarını tanıttı





Ekran teknolojileri konusunda önemli adımlar atan ve ardarda duyurular yapan Japan Display, bu kez 12 inçlik 4K bir ekran paneli ile karşımızda.





4K yani 3840 x 2160 piksel çözünürlük ilk etapta televizyon segmentine sunulduktan sonra monitör ve mobil cihaz segmentinde de yavaş yavaş kendisine yer bulmaya başladı. Kısa süre önce 7 inç boyutunda 1600x2560 piksel çözünürlükteki panellerini tanıtan Japan Display, şimdi de 12.1 inç boyutunda ve 4K çözünürlük sunan TFT panellerini tanıttı.





Yeni panelinde JDI firması 365 ppi piksel yoğunluğuna ulaşmayı başarıyor. Panel bununla birlikte enerji tüketimi konusunda olduka cimri. Kalınlığı ise 1.96mm civarında. Panelin parlaklık değeri 500 kandela/m2 ve 160 dereceye kadar görüş açısı sağlayabiliyor.





JDI yeni panellerini Japonya'da dün başlayan ekran teknolojileri fuarında sergiliyor. Panellerin ne zaman seri üretime geçeceği ise açıklanmadı.

http://www.j-display.com/news/2013/20131023_2.html