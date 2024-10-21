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    Anlık Bildirim

    Japan Display, çeşitli yüzeyleri dokunmatik hale getiren teknolojisini tanıttı

    Japan Display, çeşitli malzemeleri kapasitif dokunmatik yüzeylere dönüştürebilen ZINNSIA teknolojisini sergiledi. Bu teknolojiyle, ahşap, taş ve kumaş gibi malzemeler dokunmatik yüzeylere dönüşüyor.
    Yeni teknoloji, çeşitli yüzeyleri dokunmatik hale getiriyor Tam Boyutta Gör
    Japan Display, çeşitli malzemeleri kapasitif dokunmatik yüzeylere dönüştürebilen ZINNSIA isimli teknolojisini sergiledi. Şirket, geçtiğimiz hafta Tokyo'da gerçekleştirilen CEATEC 2024 fuarında, ahşap, taş, alçıpan, kumaş ve hatta kürk gibi malzemeler üzerinde dokunmatik teknolojisini sergiledi. Hatta paylaşılan resmiler arasında, tüylü bir doldurulmuş hayvan ve dokunulduğunda çeşitli sesler çıkaran bir ev bitkisi de yer alıyor.

    Yeni teknoloji, çeşitli yüzeyleri dokunmatik hale getiriyor Tam Boyutta Gör

    Yeni teknoloji, çeşitli yüzeyleri dokunmatik hale getiriyor Tam Boyutta Gör

    Kamera yerine kapasitif bir sensör kullanıyor

    Daha önce herhangi bir yüzeyi dokunmatik yüzeye çeviren teknolojiler gördük. Ancak, bu teknolojilerden bazıları kullanıcı-yüzey etkileşimini algılamak için kameralar (Xbox Kinect gibi) kullanıyordu, dolayısıyla çeşitli dezavantajları da beraberinde getiriyordu. Japan Display'in ZINNSIA teknolojisi ise, kalın malzemelerde ve nesne düzensiz bir şekle sahip olduğunda bile doğru ve hassas kalabilen, akıllı telefonlarda da kullanılan kapasitif sensörlere dayanıyor.

    ZINNSIA teknolojisinin, kullanıcının yüzeye dokunmasına gerek kalmayacak şekilde ayarlanabileceği de belirtiliyor. Dolayısıyla, banyolarda aydınlatma kontrolünde, kapılarda ve dokunmanın sorun oluşturabileceği tüm alanlarda teknolojinin kullanılması mümkün. Son olarak ZINNSIA'nın esnekliği, bir ev bitkisinde gösterildi. Bitkinin yapraklarına dokunulduğunda sesler çıkardığı bildirildi. 

    Japan Display'in iyice olgunlaştırdığı teknolojisinin ticari kullanıma ne zaman geçeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak oldukça vaatkar görünüyor.

    Kaynakça https://news.mynavi.jp/techplus/article/20241017-3046243/ https://www.tomshardware.com/peripherals/japanese-firm-demos-tech-that-makes-any-object-a-capacitive-touch-surface-stuffed-cat-on-display-works-with-wood-ceramic-and-plasterboard-too
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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