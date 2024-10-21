Japan Display, çeşitli yüzeyleri dokunmatik hale getiren teknolojisini tanıttı

Kamera yerine kapasitif bir sensör kullanıyor
Daha önce herhangi bir yüzeyi dokunmatik yüzeye çeviren teknolojiler gördük. Ancak, bu teknolojilerden bazıları kullanıcı-yüzey etkileşimini algılamak için kameralar (Xbox Kinect gibi) kullanıyordu, dolayısıyla çeşitli dezavantajları da beraberinde getiriyordu. Japan Display'in ZINNSIA teknolojisi ise, kalın malzemelerde ve nesne düzensiz bir şekle sahip olduğunda bile doğru ve hassas kalabilen, akıllı telefonlarda da kullanılan kapasitif sensörlere dayanıyor.
ZINNSIA teknolojisinin, kullanıcının yüzeye dokunmasına gerek kalmayacak şekilde ayarlanabileceği de belirtiliyor. Dolayısıyla, banyolarda aydınlatma kontrolünde, kapılarda ve dokunmanın sorun oluşturabileceği tüm alanlarda teknolojinin kullanılması mümkün. Son olarak ZINNSIA'nın esnekliği, bir ev bitkisinde gösterildi. Bitkinin yapraklarına dokunulduğunda sesler çıkardığı bildirildi.
Japan Display'in iyice olgunlaştırdığı teknolojisinin ticari kullanıma ne zaman geçeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak oldukça vaatkar görünüyor.Kaynakça https://news.mynavi.jp/techplus/article/20241017-3046243/ https://www.tomshardware.com/peripherals/japanese-firm-demos-tech-that-makes-any-object-a-capacitive-touch-surface-stuffed-cat-on-display-works-with-wood-ceramic-and-plasterboard-too Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)