Japan Display, çeşitli yüzeyleri dokunmatik hale getiren teknolojisini tanıttı

Tam Boyutta Gör Japan Display, çeşitli malzemeleri kapasitif dokunmatik yüzeylere dönüştürebilen ZINNSIA isimli teknolojisini sergiledi. Şirket, geçtiğimiz hafta Tokyo'da gerçekleştirilen CEATEC 2024 fuarında, ahşap, taş, alçıpan, kumaş ve hatta kürk gibi malzemeler üzerinde dokunmatik teknolojisini sergiledi. Hatta paylaşılan resmiler arasında, tüylü bir doldurulmuş hayvan ve dokunulduğunda çeşitli sesler çıkaran bir ev bitkisi de yer alıyor.

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Kamera yerine kapasitif bir sensör kullanıyor

Daha önce herhangi bir yüzeyi dokunmatik yüzeye çeviren teknolojiler gördük. Ancak, bu teknolojilerden bazıları kullanıcı-yüzey etkileşimini algılamak için kameralar (Xbox Kinect gibi) kullanıyordu, dolayısıyla çeşitli dezavantajları da beraberinde getiriyordu. Japan Display'in ZINNSIA teknolojisi ise, kalın malzemelerde ve nesne düzensiz bir şekle sahip olduğunda bile doğru ve hassas kalabilen, akıllı telefonlarda da kullanılan kapasitif sensörlere dayanıyor.

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ZINNSIA teknolojisinin, kullanıcının yüzeye dokunmasına gerek kalmayacak şekilde ayarlanabileceği de belirtiliyor. Dolayısıyla, banyolarda aydınlatma kontrolünde, kapılarda ve dokunmanın sorun oluşturabileceği tüm alanlarda teknolojinin kullanılması mümkün. Son olarak ZINNSIA'nın esnekliği, bir ev bitkisinde gösterildi. Bitkinin yapraklarına dokunulduğunda sesler çıkardığı bildirildi.

Japan Display'in iyice olgunlaştırdığı teknolojisinin ticari kullanıma ne zaman geçeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak oldukça vaatkar görünüyor.

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