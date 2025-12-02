Hindistan akıllı telefonlara siber güvenlik uygulamasını zorunlu kılıyor

Sanchar Saathi uygulaması
Gelen bilgilere göre Hindistan İletişim Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren akıllı telefon üreticilerinin piyasaya çıkacak tüm yeni akıllı telefonlara Sanchar Saathi adındaki uygulamayı ön yüklü olarak eklemesini ve kullanıcı tarafından kaldırılmayacak hale getirilmesini istiyor.
Şimdiden 11 milyon kullanıcıya ulaşan Sanchar Saathi uygulaması vatandaşların siber güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Kullanıcılar telefonlarının güvenlik düzeyini test edebiliyor, kayıp cihazlarını bloke edebiliyor ve kendi adlarına başka yerlerden hat açılıp açılmadığını kontrol edebiliyor.
Uygulama üzerinden bugüne kadar 4.2 milyon telefonun bloke edildiği ve 2.6 milyon telefonun da izinin bulunduğu belirtiliyor. 2026 Şubat ayı sonunda piyasaya çıkmış tüm yeni akıllı telefonlarda Sanchar Saathi uygulaması kurulmuş olacak. Ayrıca mevcut akıllı telefonlara da güncelleme olarak uygulamanın dağıtımı da başladı.