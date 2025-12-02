Giriş
    Hindistan akıllı telefonlara siber güvenlik uygulamasını zorunlu kılıyor

    Hindistan hükümeti vatandaşlarını siber saldırılar ve telefon hırsızlıklarından korumak amacıyla Sanchar Saathi uygulamasının yüklenmesini zorunlu kılıyor.      

    Sanchar Saathi Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon kullanıcılarının uygulama üzerinden uğradığı siber saldırılar devletleri de harekete geçirdi. Hindistan hükümeti vatandaşlarını korumak için siber güvenlik uygulaması geliştirdi ve yüklenmesini de zorunlu tuttu. 

    Sanchar Saathi uygulaması

    Gelen bilgilere göre Hindistan İletişim Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren akıllı telefon üreticilerinin piyasaya çıkacak tüm yeni akıllı telefonlara Sanchar Saathi adındaki uygulamayı ön yüklü olarak eklemesini ve kullanıcı tarafından kaldırılmayacak hale getirilmesini istiyor. 

    Şimdiden 11 milyon kullanıcıya ulaşan Sanchar Saathi uygulaması vatandaşların siber güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Kullanıcılar telefonlarının güvenlik düzeyini test edebiliyor, kayıp cihazlarını bloke edebiliyor ve kendi adlarına başka yerlerden hat açılıp açılmadığını kontrol edebiliyor. 

    Uygulama üzerinden bugüne kadar 4.2 milyon telefonun bloke edildiği ve 2.6 milyon telefonun da izinin bulunduğu belirtiliyor. 2026 Şubat ayı sonunda piyasaya çıkmış tüm yeni akıllı telefonlarda Sanchar Saathi uygulaması kurulmuş olacak. Ayrıca mevcut akıllı telefonlara da güncelleme olarak uygulamanın dağıtımı da başladı. 

