Hindistan akıllı telefonlara siber güvenlik uygulamasını zorunlu kılıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon kullanıcılarının uygulama üzerinden uğradığı siber saldırılar devletleri de harekete geçirdi. Hindistan hükümeti vatandaşlarını korumak için siber güvenlik uygulaması geliştirdi ve yüklenmesini de zorunlu tuttu.

Sanchar Saathi uygulaması

Gelen bilgilere göre Hindistan İletişim Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren akıllı telefon üreticilerinin piyasaya çıkacak tüm yeni akıllı telefonlara Sanchar Saathi adındaki uygulamayı ön yüklü olarak eklemesini ve kullanıcı tarafından kaldırılmayacak hale getirilmesini istiyor.

Smart Hanhan tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 12 sa. önce eklendi

Şimdiden 11 milyon kullanıcıya ulaşan Sanchar Saathi uygulaması vatandaşların siber güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Kullanıcılar telefonlarının güvenlik düzeyini test edebiliyor, kayıp cihazlarını bloke edebiliyor ve kendi adlarına başka yerlerden hat açılıp açılmadığını kontrol edebiliyor.

Uygulama üzerinden bugüne kadar 4.2 milyon telefonun bloke edildiği ve 2.6 milyon telefonun da izinin bulunduğu belirtiliyor. 2026 Şubat ayı sonunda piyasaya çıkmış tüm yeni akıllı telefonlarda Sanchar Saathi uygulaması kurulmuş olacak. Ayrıca mevcut akıllı telefonlara da güncelleme olarak uygulamanın dağıtımı da başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: