Japon araştırmacılar "elastik su" geliştirdi

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Japon Bilim ve Teknoloji Ajansı'nın açıklamasına ve Japonya Ulusal Televizyonu NHK'nın haberine göre Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, %95'si su olan yeni bir madde icat etti. Su ile birlikte 2 gram kil ve az miktarda organik içerik ihtiva eden jel formundaki yeni maddenin, proje başarıya ulaşması halinde başta sağlık sektörü için olmak üzere çevre dostu plastik materyal üretiminde kullanılacağı belirtiliyor.

Eylül 2010'da tamamlanması beklenen çalışmanın, İngiliz bilim dergisi Nature'da yayımlandığı da belirtiliyor.