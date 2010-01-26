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Japon araştırmacılar "elastik su" geliştirdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,8b
1
32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon araştırmacılar
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Japon Bilim ve Teknoloji Ajansı'nın açıklamasına ve Japonya Ulusal Televizyonu NHK'nın haberine göre Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, %95'si su olan yeni bir madde icat etti. Su ile birlikte 2 gram kil ve az miktarda organik içerik ihtiva eden jel formundaki yeni maddenin, proje başarıya ulaşması halinde başta sağlık sektörü için olmak üzere çevre dostu plastik materyal üretiminde kullanılacağı belirtiliyor.

Eylül 2010'da tamamlanması beklenen çalışmanın, İngiliz bilim dergisi Nature'da yayımlandığı da belirtiliyor.


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ufuk172 4 yıl
Muhallebiyi kesfetmisler... Seviniyorlar.
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nokmen 4 yıl ufuk172
ufuk172

Muhallebiyi kesfetmisler... Seviniyorlar.

5 yıllık bir hort mesajında daha bilgilendirici birşeyler olsaymış bari ama ne gezer.
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sotoxs 9 yıl
katımı sıvımı sıkıştırılabilir mi? kabın şeklini alacakmış gibi görünmüyor pek
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Aten-Ra 9 yıl




















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Tora 9 yıl
Elastik su geliştirmişler ama bi makro fotoğrafını çekememişler. Bu nasıl bir odak dışı fotodur. Ne olduğu belli olmuyor.
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hiickimse 9 yıl
Ya yenince susatırsa
Japonlar ya çalışkan çocuklar çok efendi adamlar bunlar
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AtiMX4 9 yıl
hayır balık öldürülmüyor sadece belli bi yerinden bir miktar sıvı alınıp suya karıştırılıdığı andan itibaren suyu elastikleştiriyor.
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Smoch 9 yıl
Sanırım Salatalığın da %90'ı suydu
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mokinto 9 yıl
Balığın ürettiğini balıktan doğal olsun diye alıp balıklarımı öldürücez :)))
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talh4wk 9 yıl
bunu içmesi ne güzel olur :D
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qamyoncu 9 yıl

Outrage

bunu içmesi ne güzel olur :D


içilmez yenir
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cihandark 9 yıl
Eğer Tekrar Dönüşümü Sağlanırsa Çok Faydalı Bir Buluş Fakat Yakın Zamanda Sıkıntısını Çekeceğimiz Kuraklık Olayı Düşünülürse Geriş Dönüşümü Olmadan Sağlık Dışındaki Sektörlerde Kullanılması Mantıksız Bence
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Netscout 9 yıl
Organik içerik :D
bu sakın kuyruk yağı, kıkırdak olmasın :D
Yenimi bulmuşlar bunu
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AtiMX4 9 yıl
Suyu elastikleştiren bir balık vardı(ismini hatırlayamadım) neden o kadar uğraşmışlarki?Balıktan alsaydılar o sıvıyı suya karıştırsaydılar,hem doğal olurdu.
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dante38 9 yıl
Buharlaşıyor mu bu???
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Yeni Türkü 9 yıl
Buharlaştığını yada içilebileceğini düşünmüyorum.
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