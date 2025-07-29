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    Kıtalar eşi görülmemiş şekilde kuruyor: Türkiye alarm veriyor

    NASA uydularına göre, dünya genelinde kara parçaları benzeri görülmemiş şekilde kuruyor. Yeraltı suları tükeniyor ve yüzde 75’lik nüfus tatlı su kaybı yaşayan bölgelerde yaşıyor.

    Kıtalar eşi görülmemiş şekilde kuruyor: Türkiye alarm veriyor Tam Boyutta Gör
    NASA’nın uydularından elde edilen veriler, son 20 yılda yeryüzündeki tatlı su kaybının benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını ortaya koydu. GRACE ve GRACE Follow-On görevlerinden alınan ölçümler, 2002’den bu yana su kaybı yaşayan kara alanlarının her yıl Kaliforniya’nın iki katı büyüklüğünde genişlediğini gösteriyor.

    Bu kuruma sadece göller ve nehirler gibi yüzey sularında değil, aynı zamanda dünya genelinde içme suyu açısından kritik öneme sahip yeraltı su kaynaklarında da gerçekleşiyor. Kuraklıkla en fazla mücadele eden bölgeler arasında Kuzey Amerika’nın batısı, Orta Amerika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya yer alıyor.

    Nüfusun yüzde 75’i su kaybı yaşıyor

    Araştırmaya göre dünya nüfusunun yüzde 75’i artık tatlı su kaybı yaşanan alanlarda yaşıyor.Bu durum sadece tarımı ve sanitasyonu değil, aynı zamanda iklim değişikliğine karşı direnç kapasitesini de olumsuz etkiliyor. Arazi kuruması, yağış yetersizliği yaşayan bölgelerde çölleşmeyi hızlandırarak krizi daha da derinleştiriyor.

    Kıtalar eşi görülmemiş şekilde kuruyor: Türkiye alarm veriyor Tam Boyutta Gör
    Bilim insanlarına göre bu kara suyu kaybı, buzulların erimesinden daha fazla küresel deniz seviyesi yükselmesine neden oluyor. GRACE uyduları, yeryüzündeki kütle dağılımına dayalı olarak yerçekimindeki değişiklikleri ölçerek su hareketlerini hassas biçimde takip edebiliyor.

    Arizona Eyalet Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, eskiden nemlenme eğilimi gösteren bölgelerin bile artık ya kuruduğu ya da önceki ıslanma hızına ulaşamadığı tespit edildi Araştırmacılar yaptıkları açıklamada, “Veriler, kıtaların 2002'den bu yana eşi görülmemiş bir karasal su kaybına uğradığını gösteriyor” dedi.

    Türkiye ciddi şekilde etkileniyor

    Kıtalar eşi görülmemiş şekilde kuruyor: Türkiye alarm veriyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmaya göre Türkiye de tatlı su kaybı yaşayan ülkeler sınıfında yer alıyor. Çalışma, Türkiye’nin her ortalama 0,75 cm tatlı su kaybettiğine işaret ediyor. Bu, Türkiye’yi en çok su kaybeden ülkeler sınıfına sokuyor.

    Uzmanlara göre bu büyük kuraklık tablosunun başlıca iki nedeni var: iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olayları ve yeraltı sularının kötü yönetimi. Özellikle Avrupa’daki uzun süreli kuraklıklar ve kutuplarda eriyen donmuş topraklar kara sularının tükenmesinde büyük rol oynuyor.

    2014 yılında başlayan ve 2016’ya kadar süren güçlü El Nino olayı ise kuruma sürecini ciddi biçimde hızlandırdı. Bu süreçte Pasifik’te şiddetli fırtınalar yaşanırken, Afrika’da yıkıcı kuraklıklar ve dünya genelinde rekor sıcaklıklar görüldü. Ardından gelen La Nina’nın etkisi bile bu eğilimi tersine çevirmeye yetmemiş gibi görünüyor.

    Bu arada uzmanlar, tükenmiş yeraltı sularının insan ömrü ölçeğinde yenilenmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Bu, sadece bugünün değil, gelecek kuşakların da yaşamını riske atan bir tehdit.

    Kaynakça https://www.space.com/science/climate-change/earths-continents-are-drying-out-at-unprecedented-rate-satellite-data-reveal https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adx0298
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