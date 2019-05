Jawbone Up 24 fitness takip bilekliği ülkemizde satışa sunuldu

Up adlı fitness bilekliği ile giyilebilir cihaz pazarına kötü bir başlangıç yapan ve ürünlerini toplamak zorunda kalan Jawbone, Up 24 adlı yeni bilekliği ile yeniden şans aramaya başladı. Özellikleri ile dikkat çeken Jawbone Up 24 ülkemizde de satışa sunuldu.





Adından da anlaşılacağı üzere kullanıcıyı 24 saat takip etmek mantığını temel alan Up 24, Android ve iOS cihazlarına Bluetooth 4.0 üzerinden uyumlu uygulama yoluyla bağlanıyor ve elde ettiği verileri grafik halinde kullanıcıya sunuyor.





Cihaz atılan adım, yakılan kalori, gidilen mesafe gibi standart fitness verilerini toplayabiliyor. Ayrıca uyku düzeninizi belirleyerek rahat uyanabilmeniz için en uygun saatlerde titreşim ile alarm çalabiliyor. Uzun süre hareketsiz kaldığınız zamanlarda da yine kullanıcıyı uyarıyor. Uygulamaya yediğiniz yemekleri tanıtarak aldığınız kalorileri de hesaplayabiliyorsunuz.





Kolu saran bir yapıya sahip olan Up 24, tek şarjla 7 gün boyunca kullanılabiliyor. Cihaz 450TL fiyat etiketine sahip.