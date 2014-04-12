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Jawbone Up 24 fitness takip bilekliği ülkemizde satışa sunuldu

5 yıl
2,3b
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Jawbone Up 24 fitness takip bilekliği ülkemizde satışa sunuldu

Up adlı fitness bilekliği ile giyilebilir cihaz pazarına kötü bir başlangıç yapan ve ürünlerini toplamak zorunda kalan Jawbone, Up 24 adlı yeni bilekliği ile yeniden şans aramaya başladı. Özellikleri ile dikkat çeken Jawbone Up 24 ülkemizde de satışa sunuldu.

Adından da anlaşılacağı üzere kullanıcıyı 24 saat takip etmek mantığını temel alan Up 24, Android ve iOS cihazlarına Bluetooth 4.0 üzerinden uyumlu uygulama yoluyla bağlanıyor ve elde ettiği verileri grafik halinde kullanıcıya sunuyor.

Cihaz atılan adım, yakılan kalori, gidilen mesafe gibi standart fitness verilerini toplayabiliyor. Ayrıca uyku düzeninizi belirleyerek rahat uyanabilmeniz için en uygun saatlerde titreşim ile alarm çalabiliyor. Uzun süre hareketsiz kaldığınız zamanlarda da yine kullanıcıyı uyarıyor. Uygulamaya yediğiniz yemekleri tanıtarak aldığınız kalorileri de hesaplayabiliyorsunuz.

Kolu saran bir yapıya sahip olan Up 24, tek şarjla 7 gün boyunca kullanılabiliyor. Cihaz 450TL fiyat etiketine sahip. 

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TearsForFears 5 yıl en beğenilen
450 liraya telefon alıyor millet bunlar bileklik satıyor.
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efealidemir 5 yıl
o paraya gider spor salonuna yazılırım. parkda bahçede kalori hesaplatıcam derdinden de kurtulurum.
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Fiyaka1903 5 yıl
Up ile sogusleyememisler up 24 ile bütün bütün götürme derdindeler desek daha dogru :D ya su mictigimin akilli saatleri bileklikleri insanca fiyatlara inse en azından meraktan alırız da böyle olunca eli gitmiyo insanin..
Up ile sogusleyememisler up 24 ile bütün bütün götürme derdindeler desek daha dogru :D ya su mictigimin akilli saatleri bileklikleri insanca fiyatlara inse en a...
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smart1978 5 yıl
Yurtdışında perakende 300 Tl . Yurt dışında toptan alış fiyatı ne kadar demiyorum bile ...

Türkiye de toptan geliş fiyatı epey düşüktür herzaman.

Velhasıl kar oranı %100 kesin gibi Türkiye de .

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DraGonS 5 yıl
450 TL bana verin ben bu aleti yeniden arge yapıp üreteyim lan oha.
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killnOd 5 yıl
Sanirim fiyatta yanlislik var.50 yazacaklarina 450 yazmislar.Ayrica bu ozelliklerin cogu cep telefonlarinda zaten mevcut.Hangi marka olursa olsun ister apple ister samsung ister sony ister nike.Oncelikle mutlaka nabiz olcme ozelligi olmaliki bu bilekliklerin bir anlami olsun.Tabi fiyat konusundada ucmamalilar.Bu urun nabiz olcse bile 450 TL etmez orasida ayri konu.
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efealidemir 5 yıl
o paraya gider spor salonuna yazılırım. parkda bahçede kalori hesaplatıcam derdinden de kurtulurum.
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TearsForFears 5 yıl en beğenilen
450 liraya telefon alıyor millet bunlar bileklik satıyor.
Yanıtla +12
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Fiyaka1903 5 yıl
Up ile sogusleyememisler up 24 ile bütün bütün götürme derdindeler desek daha dogru :D ya su mictigimin akilli saatleri bileklikleri insanca fiyatlara inse en azından meraktan alırız da böyle olunca eli gitmiyo insanin..
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TuffkiLLe 5 yıl
Up ile sçmışlar, Up 24 ile de sıvıyorlar yani?
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