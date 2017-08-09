JetBlue'dan yeni nesil müşteri hizmetleri platformu

Hava yolu yolculuğu pek çok kişi için çok daha rahat ve konforlu olsa da yolculukla ya da hava yolu şirketiyle ilgili bir problemde müşteri hizmetleri problemi kısa sürede çözme konusunda yetersiz kalabiliyor. Özellikle müşteri hizmetlerine, sosyal medya ya da mail aracılığıyla ulaşıldığında ve sonrasında telefon ile iletişim sağlandığı durumlarda her bir iletişim kanalı için problemin tekrar anlatılması ve çözüm adımlarının baştan itibaren tekrar uygulanması oldukça süreci oldukça sıkıcı ve zor bir hale getiriyor.
ABD'nin en büyük altıncı hava yolu şirketi olan JetBlue ise bu süreci daha kolay hale getirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için yeni bir müşteri hizmetleri platformu kullanacak. Yeni müşteri hizmetleri platformu için Gladly isimli bir start-up'tan destek alan JetBlue, oluşturulacak platform ile müşteriler hangi iletişim kanalından şirkete ulaşırsa ulaşsın şikayetler ve görüşmeler kayıt altına alınacak. Böylece müşteri hizmetleriyle ikinci kez irtibata geçen müşteri, ilk görüşmedeki bilgileri paylaşmadan sorununa çözüm arayabilecek.
Twitter ve Facebook Yazışmaları da Takip Edilecek
http://www.businessinsider.com/jetblue-invest-gladly-technology-customer-service-2017-8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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