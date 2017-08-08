ABD askeri üsleri tehdit eden drone'ları vuracak

Pek çok ülke hem hava sahalarını güvenlik altında tutmak hem de askeri bölgelerin yabancılar tarafından takip edilmesini engellemek için drone'ların uçuş alanını kısıtlama yoluna gidiyor. Askeri üsler, milli parklar, büyük spor salonları ve havalimanları yakınında drone uçuşunu yasaklayan ABD de bu yasakları uyulması için ihlal halinde para ya da kısa süreli hapis cezası getirmişti ancak bu cezaların uygulamada zorluk çıkarması yetkililerin yeni önlemler almasına neden oldu.





Pentagon sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis tarafından duyurulan yeni yönergeler uyarınca yetkililer, askeri üsler için tehdit oluşturan özel ve ticari drone'ları; kullanılamaz hale getirebilecek, tahrip edebilecek ya da takip edebilecek. Bu önlemlerin yanı sıra drone'ları engelleyecek farklı önlemlerin de alınacağını söyleyen Davis, konuyla ilgili başka detay vermedi ancak drone'ların hangi durumlarda ya da hangi mesafeden tehdit oluşturacağına ilişkin detaylı açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.





İhlal Kayıtları Tutarsız

Bu yılın başlarında 133 askeri tesis çevresinde drone uçuşunun yasaklandığını duyuran Federal Havacılık Kurulu(FAA), belli ağırlığın üstündeki tüm drone'ları kayıt altına alıp uçuşa yasaklı bölgelerde görülen drone'larla ilgili işlem yapıyor olsa da FAA'nın son raporu, kayıtlarda ciddi tutarsızlıklar olduğunu ve FAA içindeki uyuşmazlıklar yüzünden oldukça karışık bir drone ihlali veritabanı oluştuğunu ortaya koymuştu.

Tabi uçuşa yasaklı bölgeleri takip etmek ve drone'larını bu bölgelerden uzakta tutmak drone sahipleri için çok da kolay değil. Çeşitli yazılımlar aracılığıyla drone'ların yasaklı bölgelere yaklaşmaması sağlansa da yasaklı bölgelerin sürekli değişmesi(örneğin bir organizasyon alanının birkaç gün için drone uçuşuna yasaklı hale getirilmesi) bu yazılımların da bir noktada ise yaramaz hale gelmesine neden oluyor. Şimdi ise drone'larının zarar görmemesini isteyen drone sahipleri çok daha dikkatli olmak zorunda.





ABD ordusunun drone'lara karşı aldığı tek güvenlik önlemi son yönergelerle sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde tüm askeri birimlere, DJI'a ait drone'ları kullanmaması yönünde bir emir gönderilmiş ve DJI drone'larının ciddi güvenlik zafiyetleri barındırdığı açıklanmıştı.