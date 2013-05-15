Joygame ile oyunlarda da kullanılabilen ininal alışveriş kartını konuştuk

Joygame, dünyada ilk defa ön yükleme yapılabilen indirimli alışveriş kartı ile oyun için ödeme hizmetine başladı. Bu videomuzda hizmetin detaylarını ve oyun içi kullanımını konuşuyoruz.

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