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Joygame ile oyunlarda da kullanılabilen ininal alışveriş kartını konuştuk
6 yıl
15,6b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
38
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Joygame, dünyada ilk defa ön yükleme yapılabilen indirimli alışveriş kartı ile oyun için ödeme hizmetine başladı. Bu videomuzda hizmetin detaylarını ve oyun içi kullanımını konuşuyoruz.
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DH Misafiri
6 yıl
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editörün seçimi
varya bu joy geme kadar saçma bir kuruluş yok şu wolf team mi bildiyin süper markete çevirdiler parayı veren kazanıyo f2p bi oyunda pay to win mantığı kadar saçma bişe yok bunlardan bi halt olmaz sömürdükleri yetmedi bide kartı nı çıkarıyolar zaten tüm bi türkiye wolfteam me para y]atırıyo
varya bu joy geme kadar saçma bir kuruluş yok şu wolf team mi bildiyin süper markete çevirdiler parayı veren kazanıyo f2p bi oyunda pay to win mantığı kadar saç...
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Visam_Lord
6 yıl
editörün seçimi
Karta para yüklerken bile ücret alıyorlar ayrıca parayı geri çekmek istediğinde 15 tl kesinti yapıp banka hesabına yolluyorlarmış 15 tl nedir gözünüzü seveyim üstelik banka hesabı olan adamın bu kartla işi ne?
Karta para yüklerken bile ücret alıyorlar ayrıca parayı geri çekmek istediğinde 15 tl kesinti yapıp banka hesabına yolluyorlarmış 15 tl nedir gözünüzü seveyim ...
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1 Yanıt
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Jokur
6 yıl
editörün seçimi
joygameyle mi konuştunuz
konuşçak adam mı kalmamıştı??
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atomcu
5 yıl
editörün seçimi
Güzel kart
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nohackmove
5 yıl
editörün seçimi
valla joygame tarafından ben ve çevremdeki bir çok kişi dolandırıldık.
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DH Misafiri
5 yıl
editörün seçimi
malar
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+1
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one of Miracle
6 yıl
editörün seçimi
Şu saçma sapan para tuzağı şirkete para vermeyin.Bu tür oyunların amacı insanları eğlendirmek değil sadece PARA KAZANMAK !
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+0
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pugulli61
6 yıl
editörün seçimi
Herkes joygame den yediği maddi manevi zararı burada kusmuş haklı olarak..
AMa burada gözden kaçan bir nokta..Donanımhaber sadece gelirine bakarak olur olmadık insanların reklamını yapıyor..Bunların ne halt olduğunu bilip de bu haberi yapıyorsanız siz de aynı haltı yemiş olursunuz..
Türkiye de üst seviyede bulunan bir haber ve paylaşım sitesinin haber yaptığı firmalardan "bi haber" olması çok ironi (mesut çevik çok kullanırdı)..veya bunu para için göz ardı etmesi dahada ironi..
Devlet reyhanlı patlamaları ile donanımhabere de haber yasağı koymuş olmalı ki kotasını doldurmak adına bu tarz bi haber ile karşımızda..
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+2
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1ses1
6 yıl
editörün seçimi
Joygame mi. Joygame çalışanları hiçbir şeyden anlamıyan anlatmak istesekde anlamak istemiyen bir grup.
Ben KEHANET diye (81keys) bir oyun oynadım bunu ilk çnce chine versiyonunu sonrada tükçe olunca joygamein getirmiş olduğunu oynadım. Ve adamlara yazıyoruz oyunda bug var hatalar var bunloarı düzeltirmisiniz adamların umrunda değil 3000 lira 4000 lira par yatıranlar bile mevcuttu oyunda ama malesef OG lerin beceriksiz ve ay sonu dolsun maaşı alalım zihniyeti yüzünden oyun bitme noktasına geldi.
Sadece bu firmanın hiçbir oyunu oynanamaz nedeni çalışanların ilgisizliği. Wolf team de para harcıyan adam üstün tamam ama para harcamıyanda hile kullanıyor ve bunun önüne geçemiyorlar. Adam ordan küfür eder banlamazlar. resim yollarız ilgilenmezler.
Bu arada kehanet denen oyunun lider loncası FinalFantasy oyunu bırakınca oyun iyice bitti. Bu güzelim oyunu bu hale getiren zihniyetin artı Wolf team deki rezillikler üstüne konunca işi bilmiyen arkadaşlar çok sağlam kazıklanıyor.
Joygame gerçekten çok berbat bir firma ve asla ama asla birdaha hiç bir oyununu oynamam.
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+3
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Rajeesh
6 yıl
editörün seçimi
çocuk sömürmeye bıkmadı mı bunlar hala
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+1
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Rockmania01
6 yıl
editörün seçimi
Oyun internet cafelerde emliyet ve valilik kararı ile yasak (emliyet sitelerine cafeler için açılan bölüme bakarsanız görürsünüz):) buraya kadar ayrı bir hikaye aynı devlet bu yasak olan oyuna kolaylık olsun diye çıkan kredi kartı benzeri şeye gidiyor onay veriyor şimdi beni kim ş.y yapıyor daha çözemedim.
Onu Bıraktım çoluk çoçugunuzu bu firmadan ve oyunlarından uzak tutun eğer bıraz aklınız varsa uzak tuttarsınız oyun para üzerine kurulu ve parasız bir cacık olmuyor ben sırf para çalıp joy para alan tonla çoçuk biliyorum diğer çoçuklarda ondan görüp aynısını zincirleme şekilde yapıyor çoçuk çoçugun ahlak seviyesini bu kadar aşagıya çeke firma yok diğer oyunlarda var diyeceksiniz ama o oyunlar çoluk çoçuga bu akadar kolay mal satmıyor daha ileri yaşların erişe bilecegi ödeme sistemleri var burada ise çoluk çoçugun hatta reklamlarda +18 gerek yok diyerek tamamiyle çoluk çoçugun zihni ile oynayan bir firma var .
Sayın donanım haber cidden kötü bir olayı reklam ediyorsunuz başka bir şey yapmıyorsunuz.
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xplose
6 yıl
editörün seçimi
Joygame oyunlarını oynayan varmı hala :)
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gtx295
6 yıl
editörün seçimi
beyler aman sakın başlamayın 5 tane kutu açıyorsunuz birşey olmaz diyorsunuz sonra gerisi geliyor :D çok tehlikeli vallahi özellikle küçük yaştaki çocuklara
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Nokia Specialist
6 yıl
editörün seçimi
Wolfteam vs atacak bi pm
(Kıdemli Yüzbaşı 31 Sayfa Eşya
)
1 Yanıt
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+-5
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John WICK
6 yıl
editörün seçimi
Dünyanın en zengin adamıysanız joygame eğlenceli olabilir
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+-2
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OmerD.
6 yıl
editörün seçimi
Nokia Specialist
TurboCore
Wolfteam vs atacak bi pm
(Kıdemli Yüzbaşı 31 Sayfa Eşya
)
ilerde atabiliriz.
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+-1
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AMa burada gözden kaçan bir nokta..Donanımhaber sadece gelirine bakarak olur olmadık insanların reklamını yapıyor..Bunların ne halt olduğunu bilip de bu haberi yapıyorsanız siz de aynı haltı yemiş olursunuz..
Türkiye de üst seviyede bulunan bir haber ve paylaşım sitesinin haber yaptığı firmalardan "bi haber" olması çok ironi (mesut çevik çok kullanırdı)..veya bunu para için göz ardı etmesi dahada ironi..
Devlet reyhanlı patlamaları ile donanımhabere de haber yasağı koymuş olmalı ki kotasını doldurmak adına bu tarz bi haber ile karşımızda..
Ben KEHANET diye (81keys) bir oyun oynadım bunu ilk çnce chine versiyonunu sonrada tükçe olunca joygamein getirmiş olduğunu oynadım. Ve adamlara yazıyoruz oyunda bug var hatalar var bunloarı düzeltirmisiniz adamların umrunda değil 3000 lira 4000 lira par yatıranlar bile mevcuttu oyunda ama malesef OG lerin beceriksiz ve ay sonu dolsun maaşı alalım zihniyeti yüzünden oyun bitme noktasına geldi.
Sadece bu firmanın hiçbir oyunu oynanamaz nedeni çalışanların ilgisizliği. Wolf team de para harcıyan adam üstün tamam ama para harcamıyanda hile kullanıyor ve bunun önüne geçemiyorlar. Adam ordan küfür eder banlamazlar. resim yollarız ilgilenmezler.
Bu arada kehanet denen oyunun lider loncası FinalFantasy oyunu bırakınca oyun iyice bitti. Bu güzelim oyunu bu hale getiren zihniyetin artı Wolf team deki rezillikler üstüne konunca işi bilmiyen arkadaşlar çok sağlam kazıklanıyor.
Joygame gerçekten çok berbat bir firma ve asla ama asla birdaha hiç bir oyununu oynamam.
Onu Bıraktım çoluk çoçugunuzu bu firmadan ve oyunlarından uzak tutun eğer bıraz aklınız varsa uzak tuttarsınız oyun para üzerine kurulu ve parasız bir cacık olmuyor ben sırf para çalıp joy para alan tonla çoçuk biliyorum diğer çoçuklarda ondan görüp aynısını zincirleme şekilde yapıyor çoçuk çoçugun ahlak seviyesini bu kadar aşagıya çeke firma yok diğer oyunlarda var diyeceksiniz ama o oyunlar çoluk çoçuga bu akadar kolay mal satmıyor daha ileri yaşların erişe bilecegi ödeme sistemleri var burada ise çoluk çoçugun hatta reklamlarda +18 gerek yok diyerek tamamiyle çoluk çoçugun zihni ile oynayan bir firma var .
Sayın donanım haber cidden kötü bir olayı reklam ediyorsunuz başka bir şey yapmıyorsunuz.
ilerde atabiliriz.