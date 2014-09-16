Jsist: İstanbul JavaScript Konferansı, İstanbul Nişantaşı'nda 27 - 28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek

Yazılım dünyasında son yıllarda varlığını iyice sağlamlaştırmış bir yazılım dili olan ve Facebook, Google, Twitter gibi ünlü silikon vadisi firmalarının son derece desteklediği JavaScript, bu sene İst