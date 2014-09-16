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Jsist: İstanbul JavaScript Konferansı, İstanbul Nişantaşı'nda 27 - 28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek

Yazılım dünyasında son yıllarda varlığını iyice sağlamlaştırmış bir yazılım dili olan ve Facebook, Google, Twitter gibi ünlü silikon vadisi firmalarının son derece desteklediği JavaScript, bu sene İst
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Diğer Yazılım
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Jsist: İstanbul JavaScript Konferansı, İstanbul Nişantaşı'nda 27 - 28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek

Yazılım dünyasında son yıllarda varlığını iyice sağlamlaştırmış bir yazılım dili olan ve Facebook, Google, Twitter gibi ünlü silikon vadisi firmalarının son derece desteklediği JavaScript, bu sene İstanbul'da konuşuluyor. Dünya üzerinde 9 farklı ülkeden gelecek birçok konuşmacısı ve katılımcısıyla Jsist: İstanbul JavaScript Konferansı, İstanbul Nişantaşı'nda 27 - 28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye'nin ilk JavaScript topluluğu Jstanbul, Koç Üniversitesi ve Avrupa'da yaptığı etkinliklerle dikkat çeken webBox.io'nun organize ettiği bu etkinlik 2 gün sürecek ve büyük kısmı yurtdışından olmak üzere yazılım dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak. Etkinliğin ana odağı her ne kadar JavaScript olsa da, etkinlikte arayüz programlamadan robotik programlamaya, yüksek trafikli sistemlerin tasarımları gibi geniş bir yelpaze görülüyor.

İki gün sürecek olan bu etkinlikte Exclusive ve Standart olmak üzere iki farklı bilet tipi var. Her iki biletle de ücretsiz kahvaltı, öğle yemeği ve gün boyunca soğuk/sıcak içecek imkânı sunan Jsist, ayrıca Exclusive bilet sahipleri için Asmalı Mescit'te bulunan Refik Restaurant’ta özel bir gece de düzenliyor. Exclusive bilet sahipleri konuşmacılarla bir akşam geçirmek mümkün olabilecek.

Etkinlikte göze çarpan isimler arasında son yıllarda popüler olan müzik servisi Spotify'dan Sebastiano Armeli, web dünyasına yön veren firmalardan olan Opera'dan Mathias Bynens, ve popüler sosyal medya ağı Twitter'dan Andy Hume, Angular.js'in bilinen isimlerinden Pascal Precht gibi isimler göze çarparken, Türkiye'den büyük firmalar da konuşmacı olarak katılıyorlar.


Konuşmacıların yanı sıra eski bir Apple çalışanı olan Joshua Ballanco, dünya üzerinde en çok kullanılan yorum sistemi Disqus'tan Burak Yiğit Kaya gibi isimler de etkinliğin onur konukları olarak yer alıyor.

Yalnızca JavaScript’le ilgilenenleri değil, tüm yazılım meraklılarını 27 - 28 Eylül’deki bu etkinliğe katılmaya davet ediyoruz. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz
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