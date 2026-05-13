Tek suçlu yapay zeka mı? Bilgisayar bilimlerine ilgi düşüyor

Yapay zeka tek sorumlu değil
Malan, teknoloji sektöründeki yavaşlamanın öğrenci ilgisini ciddi biçimde etkilediğini belirtti. Harvard profesörü, son birkaç yılda teknoloji şirketlerinin işe alım politikalarında yaşanan değişimin üniversite kampüslerine de doğrudan yansıdığını ifade etti.
Malan, yapay zekanın bilgisayar bilimi eğitimine olan ilgiyi azalttığının “kesinlikle gözlemlendiğini” kabul ederken mevcut gerilemenin yalnızca buna bağlanamayacağını vurguladı. Profesöre göre özellikle teknoloji şirketlerinin giriş seviyesindeki pozisyonları azaltması öğrencilerin kariyer beklentilerini olumsuz etkiledi.
Kampüsler boşalıyor
David J. Malan, geçmişte büyük teknoloji şirketlerinin üniversite kampüslerinde yoğun işe alım faaliyetleri yürüttüğünü ancak son dönemde bunun belirgin şekilde azaldığını söyledi. Şirketlerin artık daha az giriş seviyesi çalışan aradığını belirten Malan, bunun üniversite öğrencilerinin motivasyonunu etkileyen önemli faktörlerden biri olduğunu dile getirdi.
Profesör, kampüslerdeki işe alım süreçlerinde “daha az fırsat” görüldüğünü ve bazı büyük teknoloji şirketlerinin yeterli pozisyon olmadığı için kampüslere gelme konusunda isteksiz davrandığını ifade etti. Özellikle mezuniyet sonrası doğrudan işe giriş beklentisinin zayıflaması, bilgisayar bilimi bölümlerine yönelik algıyı da değiştirmiş durumda.
“İlgi dalgalanacak”
Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bilgisayar bilimleri alanında “gelgitler” yaşanacağını düşünen Malan, zamanla daha dengeli bir bakış açısının oluşacağını düşünüyor.
ABD’de yayımlanan güncel veriler de bilgisayar bilimleri alanındaki gerilemeyi doğruluyor. ABD üniversitelerinin yaklaşık yüzde 97’sini kapsayan National Student Clearinghouse verilerine göre, dört yıllık kolej ve üniversitelerde bilgisayar bilimi kayıtları 2025 sonbaharında yüzde 8,1 oranında düştü. Bu düşüş, en az 2020’den bu yana herhangi bir akademik disiplinde görülen en büyük yıllık gerileme olarak kayda geçti.
Üretken yapay zeka modellerinin yazılım geliştirme ve kod üretme konusunda giderek daha yetenekli hale gelmesi, bilgisayar bilimi eğitiminin geleceğine ilişkin tartışmaları da hızlandırdı.
Öte yandan OpenAI yönetim kurulu başkanı Bret Taylor ve Nobel ödüllü Geoffrey Hinton gibi isimler, bilgisayar bilimi eğitiminin hâlâ büyük değer taşıdığını düşünüyor. Ancak bu isimler, gelecekte başarı için yalnızca temel programlama bilgisine sahip olmanın yeterli olmayacağı görüşünde birleşiyor. Analitik düşünme, problem çözme ve sistem tasarımı gibi daha kapsamlı becerilerin öne çıkacağı belirtiliyor. David J. Malan da benzer şekilde bilgisayar biliminin yalnızca programlama dili öğrenmekten ibaret olmadığını söyledi
