Apple Creator Studio'ya büyük güncelleme: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, Çarşamba günü Apple Creator Studio'ya büyük bir güncelleme duyurdu. Bu güncelleme, yapay zeka destekli çok çeşitli özellikler, yaratıcı uygulamalar arasında daha derin entegrasyon ve profesyonellerin ve içerik üreticilerinin Mac, iPad ve iPhone'da daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış iş akışı iyileştirmeleri içeriyor.

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Apple Creator Studio yeni yapay zeka özellikleriyle güncellendi

En büyük yeniliklerden biri, Pixelmator Pro ile daha sıkı entegrasyon. Kullanıcılar artık Keynote, Pages ve Numbers'tan eklenen herhangi bir görüntüyü Pixelmator Pro'da açarak düzenlemeler yapabiliyor. Bu düzenlemeler, otomatik olarak orijinal belgeye yansıtılıyor. Ayrıca iş akışlarını kesintiye uğratmadan istedikleri zaman Pixelmator Pro'da çalışmalarını iyileştirmeye devam edebiliyor.

Final Cut Pro kullanıcıları da entegrasyondan faydalanıyor; artık seçilen herhangi bir video karesini doğrudan Pixelmator Pro'ya göndererek thumbnail, tanıtım görselleri ya da sosyal medya görselleri oluşturabiliyor ve düzenlenmiş görüntüyü video zaman çizelgesine geri yerleştirebiliyor.

Final Cut Pro’ya yeni yapay zeka destekli düzenleme özellikleri eklendi

Tam Boyutta Gör Apple, hem Mac hem de iPad için Final Cut Pro'ya yapay zeka destekli çeşitli iş akışı iyileştirmeleri getirdi. Öne çıkan eklemelerden biri, konuşulan diyalogları otomatik olarak yazıya döken ve altyazıları düzenleme zaman çizelgesine doğru bir şekilde yerleştiren cihaz içi yapay zeka özelliği olan Generate Captions. Editörler, yazı tiplerini, renkleri, konumlandırmayı ve animasyon stillerini ayarlayarak altyazıların görünümünü daha da özelleştirebiliyor.

Bir diğer önemli ekleme ise, işlenmiş bir video dosyasını analiz eden ve bitmiş videoyu ayrı kliplere bölerek bireysel düzenleme noktalarını yeniden oluşturan Edit Detection. Bu, editörlerin önceki düzenlemeleri tekrar gözden geçirmelerini, iyileştirmeler yapmalarını ya da her kesimi manuel olarak tanımlamadan sosyal medya için projelerin daha kısa sürümlerini hızlı bir şekilde oluşturmalarını sağlıyor.

Final Cut Pro ayrıca, farklı platformlarda içerik oluşturmayı kolaylaştırmak için birden fazla en boy oranını, dinamik başlıkları ve tamamen özelleştirilebilir arka planları destekleyen yeni temalar sunuyor.

Mac kullanıcıları artık otomatik olarak insan, saç, giysi, gökyüzü ve bitki örtüsü gibi nesneleri tanımlayıp izole etmek için cihaz içi yapay zekayı kullanan Otomatik Maske de dahil olmak üzere ek profesyonel düzenleme araçlarına sahip. Editörler, algılanan öğeleri anında önizleyebiliyor ve daha hassas ayarlamalar için maskeleri renk derecelendirme veya görsel efektlerle birleştirebiliyor. Otomatik Maske ayrıca Manyetik Maske ile birlikte çalışarak editörlere takip edilen nesneler üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

Apple ayrıca, farklı aydınlatma koşullarında çekilen görüntüler arasında daha doğru renk eşleştirmesine olanak tanıyan Match Color özelliğini de yeniden tasarladı. Editörler basitçe bir referans kare seçiyor ve Final Cut Pro, daha doğal bir renk dengesi oluşturmak için diğer klipleri otomatik olarak analiz ederken manuel ayarlamalara da izin veriyor.

Güncelleme ayrıca, editörlerin daha hassas zaman çizelgesi düzenlemesi için gelen ve giden kareleri ayrı ayrı ince ayar yapmalarını sağlayan Gelişmiş Kırpma özelliğini de sunuyor.

Motion, Compressor ve Final Cut Camera’daki yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Apple, Motion ve Compressor'ı çeşitli profesyonel özelliklerle güncelledi. Motion artık yerel vektör grafik desteği içeriyor ve grafiklerin her çözünürlükte keskin kalmasını sağlıyor; ayrıca karmaşık animasyonların oluşturulmasını hızlandıran yeni Distribute Layers aracı da bulunuyor.

Compressor, Immersive Metadata Viewer, Apple Vision Pro için tasarlanmış 180 derecelik video için Apple Projected Media Profile desteği ve stereoskopik video önizlemelerini sağlayan yeni Anaglif görünüm ekliyor.

Bu arada, Apple’ın iPhone ve iPad için ücretsiz video kaydetme uygulaması olan Final Cut Camera, artık Clean HDMI çıkışını destekleyerek kullanıcıların sıkıştırılmamış video sinyalini harici monitörlere ve kayıt cihazlarına göndermelerine olanak tanıyor. Uygulama ayrıca ProRes LT desteğiyle ProRes kayıt seçeneklerini genişletiyor ve dijital yakınlaştırmayı devre dışı bırakma özelliği sunarak görüntülerin her zaman kameranın tam optik çözünürlüğü kullanılarak kaydedilmesini sağlıyor.

Pixelmator Pro, yapay zeka destekli görüntü oluşturma özelliğiyle genişliyor

Tam Boyutta Gör Pixelmator Pro, tasarımcılar, fotoğrafçılar ve dijital sanatçılar için tasarlanmış, yapay zeka destekli çeşitli özellikler kazanıyor. Kullanıcılar artık doğal dil kullanarak vektör şekiller oluşturabiliyor ve bunları gelecekteki projeler için yeniden kullanılabilir koleksiyonlara kaydetmeden önce özelleştirebiliyor.

Uygulama ayrıca, kullanıcıların metin komutlarını kullanarak görüntüler oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan yapay zeka destekli görüntü oluşturma özelliğini de ekliyor. Ek olarak, yeni Content Hub, yaratıcı projeleri desteklemek için özenle seçilmiş premium fotoğraflar, grafikler, vektör illüstrasyonları ve tasarım varlıklarından oluşan bir kütüphaneye erişim sağlıyor.

Logic Pro daha akıllı müzik prodüksiyon araçları sunuyor

Tam Boyutta Gör Apple, Mac ve iPad için Logic Pro'daki yapay zeka özelliklerini de genişletti. Chord ID özelliğinin distortion ya da hafif akortu bozuk enstrümanlar içeren kayıtlarda bile genişletilmiş akorlar ve akor çevrimleri de dahil olmak üzere daha doğru harmonik tanıma sağlamak üzere yeniden tasarlandığı belirtildi. Apple, bu iyileştirmelerin Session Player'ların müzik prodüksiyonu sırasında akor ilerlemelerine daha doğal bir şekilde yanıt vermesini sağladığını söylüyor.

Logic Pro ayrıca Grammy ödüllü yapımcı Khris Riddick-Tynes tarafından üretilen Shoulda Never’a dayalı yeni Yapımcı Projesi ekliyor. Proje, kullanıcılara çok kanallı kayıtlar, MIDI performansları ve vokal kayıtları da dahil olmak üzere orijinal prodüksiyon oturumuna tam erişim sağlayarak profesyonel müzik prodüksiyon iş akışına derinlemesine bir bakış sunuyor.

Güncelleme, Logic Pro'nun üst düzey sentezleyicisi Alchemy'yi gelişmiş ses tasarımı için yeni granüler senkronizasyon moduyla daha da geliştiriyor. Apple, yeni özellik için özel olarak tasarlanmış döngüler ve ön ayarlar içeren Granüler Alchemy Ses Paketi de sunuyor. Beat Breaker, yeni filtre ve pan modlarının yanı sıra yapımcıların ritmik varyasyonlar ve dolgular oluşturmasını kolaylaştıran rastgeleleştirme kontrolleriyle de genişletildi.

Keynote, Pages ve Numbers'a yeni yaratıcı özellikler

Tam Boyutta Gör Apple, Pixelmator Pro entegrasyonunu verimlilik uygulamalarına da getiriyor. Keynote, Pages ve Numbers'da çalışan kullanıcılar, dosyaları dışa aktarmadan doğrudan Pixelmator Pro'da gömülü görüntüleri düzenleyebiliyor ve tüm değişiklikler otomatik olarak sunumlarına, belgelerine ve elektronik tablolarına senkronize ediliyor.

Keynote, yeni sunum geçişleri ve animasyon oluşturma özellikleri sunarken, iPhone ve iPad'deki Pages, gelişmiş belge düzenleme için Otomatik Heceleme ve Görünmeyenleri Göster özelliği kazanıyor. Numbers artık kullanıcıların tek tek sayfaları gizlemesine ya da renk atamasına olanak tanıyarak karmaşık elektronik tabloları düzenlemeyi ve gezinmeyi kolaylaştırıyor.

Freeform da iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 ile vektör şekilleri oluşturma, görüntüleri doğrudan Pixelmator Pro'da açma, panoları klasörler kullanarak düzenleme, koyu moda geçme ve Mac'te çizim yapma gibi birçok yeni özellik kazanıyor.

Apple Creator Studio Pro fiyatı ne kadar?

Apple Creator Studio Pro, Apple'ın tüm yaratıcı yazılımlarını içeriyor ve aylık 349,99 TL ya da yıllık 3.499 TL fiyatla sunuluyor. Üyelik en fazla altı kişiyle paylaşılabiliyor. Öğrenciler ve eğitimciler için fiyat 149,99 TL (aylık) ve 1.499 TL (yıllık). 1 ay ücretsiz deneme süresi var. Yeni iPad ve Mac alanlar için de 3 ay ücretsiz deneme sunuluyor.

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