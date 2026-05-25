Word ve Excel’de Copilot tuşu seçenekli hale geliyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ trenini kaçırmamak için son dönemde büyük çaba gösteren ancak kullanıcıları yoğun bir şekilde yapay zekâ özelliklerine maruz bırakan Microsoft şimdi ortaya çıkan bu yığını daha rafine hale getirmeye çalışıyor.

CoPilot tuşuna düzenleme

Geçtiğimiz haftalarda Not Defteri uygulamasında bulunan CoPilot ögesini kaldırarak yapay zekâ özelliklerini biraz daha geri plana atan Microsoft, daha sonra Word ve Excel uygulamalarındaki CoPilot özelliğini üst menüden kaldırarak sağ alt kısma almıştı. Şimdi bir güncelleme daha geldi.

Şu anda sağ alt kısımda görünür şekilde ya da sağ kenara gizlenmiş şekilde iki seçenek sunuluyor. Yeni güncelleme ile CoPilot tuşunun nerede duracağına siz karar vereceksiniz. Sağ tıklayarak ya üst menüye geri atacaksınız ya da sağ altta kalmaya devam edecek. Sağ kenara gizlenme seçeneği de yine aktif olacak.

Microsoft bu hamle ile kullanıcıların dosyalar ile uğraşırken dikkatinin dağılmamasını sağlayacak. Özellikle Excel kullanıcılarının sabit duran özellik tuşu nedeniyle altında kalan alanı görememeleri ile ilgili ciddi şikayetleri olmuştu. Yeni güncelleme Powerpoint uygulamasında da mevcut.

Microsoft Office setine yeni dokunuş

