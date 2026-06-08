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Tam Boyutta Gör Video sıkıştırma teknolojilerinin gelişiminde önemli bir adım daha atıldı. AOMedia, AV1'in halefi olarak geliştirilen AV2 kodeğinin nihai v1.0.0 spesifikasyonunu yayımladı. Böylece yeni nesil açık kaynak ve telifsiz video standardı resmi olarak tamamlanmış oldu. İşte yeni standart ile sunulacak yenilikler...

AV2 v1.0 resmen yayınlandı

Yayınlanan teknik dokümana göre AV2, çevrimiçi yayıncılık, canlı yayın, video konferans ve medya dağıtımı gibi alanlara odaklanıyor. Yeni standart ayrıca artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), bölünmüş ekran içerikleri ve ekran paylaşımı senaryoları için daha gelişmiş destek sunuyor.

AV2'nin en dikkat çeken yeniliği ise sıkıştırma verimliliğinde sağladığı artış. AOMedia'nın paylaştığı verilere göre yeni kodek, AV1'e kıyasla ortalama yüzde 30 daha yüksek verimlilik sunuyor. Bu da aynı görüntü kalitesinin daha düşük bitrate ile aktarılabileceği veya aynı bitrate seviyesinde daha yüksek görüntü kalitesi elde edilebileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla 4K, 8K ve VR içeriklerinde bu kazanımın önemli avantajlar sağlaması bekleniyor.

Ancak AV2'nin günlük kullanımda yaygınlaşması için biraz daha zamana ihtiyaç var. AV1 standardı 2018 yılında tamamlanmasına rağmen tüketici cihazlarında donanımsal çözme desteği yaklaşık iki yıl sonra ortaya çıkmıştı. Donanımsal kodlama desteğinin yaygınlaşması ise yaklaşık dört yılı bulmuştu.

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Bu nedenle AV2'nin de benzer bir yol izlemesi bekleniyor. Standardın artık tamamlanmış olmasına rağmen ekran kartları, işlemciler ve diğer tüketici donanımlarında yerleşik AV2 desteğinin birkaç yıl içinde kademeli olarak gelmesi bekleniyor.

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AV2 v1.0 resmen yayınlandı: Daha düşük bitrate, aynı kalite

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