Jurassic Park'a doğru ilk adımlar: İşte dinozor bacaklı tavuk

Maalesef bu dinozor bacaklı tavuklar yumurtadan çıkma evresine ulaşamadan öldüler; ancak zaten çalışmanın amacı da bu değildi. En son milyonlarca yıl önce yaşayan dinozorların bacak yapılarından bugünkü kuşların bacaklarına kadar olan evrim sürecini daha iyi kavrayabilmek adına yapılan çalışmanın oldukça başarılı sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.Phys.org'a verdiği röportajda, belirli bir hipotezi test etmek için sadece tek bir özelliğin üzerine odaklandıklarını söyleyen araştırmacı Alexander Vargas da,"Yalnızca kuşların gelişimiyle ilgili değil aynı zamanda dinozor kuş geçişi hakkında da birçok şey biliyoruz. Hali hazırda fosil kayıtlarında ulaşılabilen bu geçişi artık laboratuvar ortamında da gözlemleyebiliriz." ifadelerini kullandı.Tavuklardan dinozor elde etme fikrinin öncülerinden olan Jack Horner'ın bu konudaki TED konuşmasını türkçe altyazılı olarak aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz.