Jurassic Park'a doğru ilk adımlar: İşte dinozor bacaklı tavuk

65 milyon yıl önce Dünya'yı vuran bir meteor sonrası dinozor nesillerinin tükendiği söylenir, ancak aslında teknik olarak hala Yeryüzü'nde dolaşan dinozorlar var. Bulunan yeni fosiller sayesinde Dünya'ya çarpan meteor sonrasında dinozor türlerinin yalnızca bir kısmının yok olduğunu ve bazı türlerinse bugünkü modern kuşlara evrildiğini biliyoruz.
Bilim insanları da bir süredir bu kuşları kullanarak dinozorları geri getirmenin yollarını arıyorlardı. Hatta geçtiğimiz yıl genetiksel olarak modifiye edilmiş bir tavuktan dinozor gagası elde edilmişti. ABD'nin ünlü paleontologlarından Jack Horner'ın bilim dünyasında çokça ses getiren önerisinden bu yana birçok araştırmacı Atavism Activation(Atavizm Aktivasyon) metoduyla kuşların genetiğini modifiye ederek kökensel özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışıyorlar.
Dinazor bacaklı tavuk ürettiler
Kuş embriyolarının evrimini tersine çevirme işlemlerindeki son çalışmaysa Şilili araştırmacılardan geldi. Araştırmacılar, yaptıkları son çalışmayla embriyo seviyesinde dinozor bacaklı tavuk üretmeyi başardılar. Kuşların evriminin nasıl gerçekleştiğini çözmeye çalışan bilim insanları, normal tavukların genlerini modifiye ederek alt bacaklarında dinozor benzeri tüp şeklinde fibulalar üretmeye çalıştılar.
Kaval kemiğiyle beraber bacağı oluşturan iki kemikten birisi olan fibulaların doğal halleri, tavukların evrimi nedeniyle, kaval kemiğinden daha kısadır ve bacağın bilek kısımlarına kadar inemez. Ancak bu kemikler embriyo dönemlerinde tıpkı dinozorlardaki gibi birbirlerine yakın boyutlarda bulunurlar. İşte araştırmacılar da tam olarak burada genetik bir müdahalede bulunup iki kemiği aynı boyutta tutmayı başardılar.
Gözlemlerini Evolution dergisi üzerinden yayımlayan araştırmacılar, fibulanın uzama evresinin bazı genler tarafından engellendiğini belirtiyorlar. Şilili araştırmacılar bu genlerin özelliklerini kapatarak fibulanın bileklere kadar inmesini sağladılar.
Bilim insanları da bir süredir bu kuşları kullanarak dinozorları geri getirmenin yollarını arıyorlardı. Hatta geçtiğimiz yıl genetiksel olarak modifiye edilmiş bir tavuktan dinozor gagası elde edilmişti. ABD'nin ünlü paleontologlarından Jack Horner'ın bilim dünyasında çokça ses getiren önerisinden bu yana birçok araştırmacı Atavism Activation(Atavizm Aktivasyon) metoduyla kuşların genetiğini modifiye ederek kökensel özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışıyorlar.
Dinazor bacaklı tavuk ürettiler
Kuş embriyolarının evrimini tersine çevirme işlemlerindeki son çalışmaysa Şilili araştırmacılardan geldi. Araştırmacılar, yaptıkları son çalışmayla embriyo seviyesinde dinozor bacaklı tavuk üretmeyi başardılar. Kuşların evriminin nasıl gerçekleştiğini çözmeye çalışan bilim insanları, normal tavukların genlerini modifiye ederek alt bacaklarında dinozor benzeri tüp şeklinde fibulalar üretmeye çalıştılar.
Kaval kemiğiyle beraber bacağı oluşturan iki kemikten birisi olan fibulaların doğal halleri, tavukların evrimi nedeniyle, kaval kemiğinden daha kısadır ve bacağın bilek kısımlarına kadar inemez. Ancak bu kemikler embriyo dönemlerinde tıpkı dinozorlardaki gibi birbirlerine yakın boyutlarda bulunurlar. İşte araştırmacılar da tam olarak burada genetik bir müdahalede bulunup iki kemiği aynı boyutta tutmayı başardılar.
Gözlemlerini Evolution dergisi üzerinden yayımlayan araştırmacılar, fibulanın uzama evresinin bazı genler tarafından engellendiğini belirtiyorlar. Şilili araştırmacılar bu genlerin özelliklerini kapatarak fibulanın bileklere kadar inmesini sağladılar.
Maalesef Jurassic Park hemen gerçek olmuyor
Maalesef bu dinozor bacaklı tavuklar yumurtadan çıkma evresine ulaşamadan öldüler; ancak zaten çalışmanın amacı da bu değildi. En son milyonlarca yıl önce yaşayan dinozorların bacak yapılarından bugünkü kuşların bacaklarına kadar olan evrim sürecini daha iyi kavrayabilmek adına yapılan çalışmanın oldukça başarılı sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.
Phys.org'a verdiği röportajda, belirli bir hipotezi test etmek için sadece tek bir özelliğin üzerine odaklandıklarını söyleyen araştırmacı Alexander Vargas da,"Yalnızca kuşların gelişimiyle ilgili değil aynı zamanda dinozor kuş geçişi hakkında da birçok şey biliyoruz. Hali hazırda fosil kayıtlarında ulaşılabilen bu geçişi artık laboratuvar ortamında da gözlemleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Tavuklardan dinozor elde etme fikrinin öncülerinden olan Jack Horner'ın bu konudaki TED konuşmasını türkçe altyazılı olarak aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz.
http://phys.org/news/2016-03-molecular-reverses-evolution-birds-dinosaur-like.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yaş kaç? Dalga geçmek için sormuyorum. Genelde evrim hakkında 0 (sıfır) bilgisi olup, gece yatağında bu soruyu kendi kendine sorup cevaplayan çocuğun argümanıdır bu. Eğer evrim hakkında okuyup araştırırsan (ona bile gerek yok bunu açıklayan yüzlerce vidyo kaynak var) şu an konuya hakim biri karşısında ne yazık ki küçük düştüğünün farkına varabilirsin. Ama bilmemek değil öğrenmemek ayıp.
Ama yok sen lisede falan okuyacak yaşlara geldiysen ve hala bu cümleyi kurabiliyorsan, bilmemek de ayıp.
Son olarak; dinin aksine evrimin varlığı inanca bağlı olarak gerçekliği değişen bir şey değildir. Senin inanaıp inanmaman doğruluğunu değiştirmez. İnsanların kaçırdığı nokta bu.
neyse hiç tartışmaya girmeden bir belgeselim atalım bari.