Kablolu ve Kablosuz Ağlarda İnternet Erişimi Denetimi ile Her Yerde Güvenli internet!

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Bilgi birikimi, disiplinli ve kararlı büyümesi ile Simet Teknoloji A.Ş, ağ ürünleri pazarına yeni markalar kazandırarak pazara yön vermeye devam ediyor. Kesintisiz ve yüksek güvenlikli internet bağlantısı, kurumlar ve işletmeler için olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline geldi. Bireyler, iş yerinde, toplantıda, seyahatte, kısacası bulundukları her yerde, kablosuz teknolojiler yardımıyla iletişim kurmak ve sürekli çevrim içi (online) olmak istiyorlar. Dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve oyun konsolları gibi mobil cihazlar ise standart olarak dahili Wi-Fi teknolojisi ile tasarlanıyor. Artık internet için daha fazla bant genişliğinin, güvenli ve sürekli bir şekilde sağlanması gereken günümüzde, sağlanmaya çalışılan bu esnekliğin ve özgürlüğün başkalarının özgürlüğünü kısıtlamaması ve güvenliğinin kontrol altında tutulması gerekiyor. 24Online, ortak yaşam alanlarında kesintisiz ve esnek kablosuz internet bağlantısı talep eden son kullanıcıların ve işletmelerin bu ihtiyacına cevap veriyor. Özellikle, Oteller, Hastaneler, Havaalanları, Tren Garları, Otobüs Terminalleri, Pastane, Restoran, Cafe, Parklar, Bahçeler, Trenler, Otobüsler, Taksiler gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda internet hizmeti verilmesi vazgeçilmez hale gelmişken bu hizmetin güvenli bir şekilde kontrol altında tutulması, diğer insanların bu özgürlükten zarar görmemeleri internet özgürlüğünün vazgeçilmezidir. Bu amaçla ürün ve çözümler geliştiren 24Online markası Türkiye ‘de Katma Değerli Dağıtım modeli ile çalışan Simet Teknoloji A.Ş. tarafından pazara sunulmaya başlanmıştır.Bütünleşik ve kolay yönetilebilir ağ yetkilendirme ve denetim (HotSpot) çözümü sunan 24Online, önemli güvenlik açıkları oluşturabilecek gezici veya misafir kullanıcıları yetkilendirerek denetleyebiliyor.Ürün çeşitliliği ve fiyat avantajı ile büyük ve küçük işletmelerde güvenlik sorununa köklü çözümler getiren 24Online, 1999 yılında kurulmuş Hindistan merkezli bilgi teknolojisi ürünleri ve yazılım çözümleri üreten saygın bir firmadır. Otel, hastane, kafeterya, park gibi halka açık alanlarda kablosuz veya kablolu internet erişimi için en iyi alternatif olan hotspot çözümleri sağlayıcısı 24Online ile ağ ve iletişim ürünleri konusunda katma değerli dağıtım modeli ile çalışan Simet Teknoloji A.Ş. Türkiye tek yetkili dağıtıcılığı anlaşması yapıldı.Simet Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Bedir, Simet Teknoloji A.Ş’nin bugüne kadar pek çok yeni markayı Türkiye pazarına kazandırdığını belirterek, “Bugün kendi alanında pazar lideri olan pek çok teknoloji markasını ilk getiren ekibiz. Nihai amacı yerel ARGE ve üretim olan kuruluşumuzun temsil etmiş olduğu markalar ile sektöre alternatif kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” diyor. 24Online markası ile işbirliklerinin uzun soluklu olacağını söyleyen Simet Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan BEDİR , “Yüksek kaliteli, toplam sahip olma maliyeti uygun, kurulumu kolay ağ ve iletişim çözümleri konusunda pazara yeni ürün seçenekleri sunuyoruz. Bir zamanlar Cyberoam markası ile Türkiye pazarına giren ElitCore Grup bünyesi içinde bulunan 24Online markasının kısa zamanda dünya pazarlarında elde ettiği başarıyı Türkiye’de de gerçekleştireceğine inancımız tamdır” diyor. İşletmeleri bundan sonraki süreçte çetin bir dönemin beklediğini ve bu nedenle olabildiğince anonim kullanıcılardan korunmak gerektiğini söyleyen Sinan BEDİR, Hotspot çözümleri ile internet üzerinden işlenen suçlara engel olmayı amaçlıyor.Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de mahkeme kayıtlarına geçen ilk bilişim suçunun 1990 yılında Kayseri’de işlendiği ve banka kredi kartları dolandırıcılığı, hesabından ya da kredi kartından para çekme veya harcama ile ilgili olduğu belirtilmiştir. Bu 24 yıllık zaman diliminde bilişim suçları giderek artan bir eğri oluşturmuştur. 24 yıl öncesi düşünüldüğünde bu suçlarla ilgili bir yasa ya da yasal birim yoktu. Öte yandan teknoloji daha yeni gelişmeye başladığı için bilinç seviyesi çok ileride değildi. 2007 yılında yürürlüğe giren ve 2014 yılında güncellenen haliyle “5651 sayılı İnternet Üzerinden İşlenen Suçların Aydınlatılması”na ilişkin yasa, bilişim suçlarının önüne geçilmesi için atılan bir adım olarak nitelendirilebilir. 24Online portföyünde bulunan ürünlerin Simet Teknoloji A.Ş. kanal yapısına yeni bir güç katacağımız inancıyla, çok yakın zamanda ürünlerle ilgili geniş kapsamlı teknik eğitim çalışmalarının olacağını belirtti.24Online ürünleri Kasım 2014 itibarı ile Türkiye pazarında, Simet Teknoloji A.Ş. kanal yapısı üzerinden sunulmaya başlanmıştır.24ONLINE ELITCORE TECHNOLOGIES PVT. LTD. HAKKINDAElitecore (24Online) 1999'da kurulmuş Hindistan merkezli, bilgi teknolojisi ürünleri ve yazılım çözümleri üreten saygın bir teknoloji firmasıdır. Yenilikçilerin öngördüğü bir platform sunan şirket, IP-tabanlı teknolojileri esas alarak büyümektedir. Özellikle, en yaygın olarak bilinen Cyberoam markasının satışı sonrasında halihazırda geliştirmiş olduğu 24Online ürünlerine daha fazla odaklanan kuruluş 110 dan fazla ülkede küresel satış ve dağıtım ağı vasıtası ile şirketler için kritik düzeyde iletişim, ağ güvenliği çözümleri sunmaya devam etmektedir.Daha fazla detay için lütfen www.24onlinebilling.com sitesini ziyaret ediniz.