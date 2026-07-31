Turknet'te Türkiye genelinde internet kesintisi yaşanıyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından Turknet, bugün Türkiye genelini etkileyen geniş çaplı bir bağlantı sorunu yaşıyor. Bazı bölgelerde saat 10.00, bazı bölgelerde ise saat 12.00'de başlayan kesinti nedeniyle çok sayıda kullanıcı internete erişemiyor.

Turknet'ten yapılan ilk açıklamada, "Değerli kullanıcılarımız, Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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Forum DonanımHaber'deki Turknet Destek Konusu'nda kullanıcıların paylaşımlarına göre kesinti Türkiye'nin birçok ilini etkiliyor. Kullanıcılar internet bağlantısı kuramazken, Turknet'in web sitesi ile mobil uygulamasına erişimde de sorun yaşanıyor. Bazı aboneler ise internet bağlantısının tamamen kesilmediğini, yalnızca belirli internet sitelerine erişebildiklerini ifade ediyor.

Turknet açıklama paylaşacak

Şirket tarafından şu ana kadar kesintinin nedeni, etkilenen abone sayısı veya hizmetin ne zaman tamamen normale döneceğine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Edindiğimiz bilgilere göre Turknet, yaşanan kesintinin sebebi ve çözüm sürecine ilişkin kapsamlı bir açıklamayı kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşacak.

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