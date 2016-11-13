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Kanser yapısı sigara içenlerle içmeyenler arasında farklılık gösteriyor

Sigara kullanımının kanser riskini arttırdığı artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Yeni araştırma kanserlerin yapısının sigara içenlerde daha farklı olduğunu ortaya çıkardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Sigara içmenin başta akciğer olmak üzere vücudumuzun çeşitli organlarında kanser riskni arttırdığı yıllardır kanıtlanmış bir gerçek. Bilim adamlarının yeni çalışması sigaranın sebep olduğu kanserlerin mekanizmasına ışık tutuyor.


New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Labaratuarı'nda kanser genetikçisi Ludmil Alexandrov'un yürüttüğü çalışmalarda çeşitli kanser tipleri incelendi. Bunlar akciğer,larnx(gırtlak),pharnx(yutak),oesaphagus(yemek borusu) ve sigara dumanına direk maruz kalmayan böbrek ve karaciğerde meydana gelen kanserlerinden oluşuyor.

Sadece riski artırmıyor!

Yapılan araştırmalar neticesinde sigara içmeyenlerde de aynı tip kanser görülmesine rağmen sigara içenlerdeki kanserlerde DNA'daki bozulma oranı daha yüksek. Bununla birlikte özellikle akciğer karsinoması (daha çok bezsel dokularda görülen bir kanser türü), larnx, böbrek ve karaciğer kanserlerinde signature 4 ve signature 5 denilen DNA mutasyon bozukluk türünde ciddi bir artış gözlemlendi.
İncelenen diğer kanser türlerinde ise sigara kullanımının kanser riskini arttırdığı yine gözlemlenirken sigara kullanımının sebep olduğu kanserde kanserin yapısında normale nazaran gözle görüklür bir farklılık görülmedi. Lakin yine de kanser riski ve DNA metilasyonu (DNA'nın bozunmaya uğraması) sigara içenlerde içmeyenlere oranla neredeyse incelenen tüm kanser türlerinde daha yüksek çıktı.

Bununla birlikte uzmanlar kanser oluşumunda sigara içmenin, içmeyenlerde de olan kanserlerin yaşla orantılı olan riskini daha da arttırdığını ve kanser oluşum sürecini hızlandırdığı bir kez daha ortaya çıkardı. 

http://science.sciencemag.org/content/354/6312/618.full Yorum Yaz
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Batumatu 3 yıl en beğenilen
Türkiye'de içmeyen gençleri dövüyorlar herhalde kimsenin elinden düşmüyor. İnanılmaz bir gelişmemişlik ve geri kalmışlık göstergesi ülke olarak...
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deoksiriboz1001 3 yıl
gençler için hastanelere turlar düzenlenmeli. orada koah, kanser hastaları gösterilmeli ve bunların nasıl pişmanlık içinde olduğunu duymaları gerek.



o yaşlarda biraz havalı görünmek için içtikleri bu meretin ilerde ne tür belalara yol açacağını görmeliler.
gençler için hastanelere turlar düzenlenmeli. orada koah, kanser hastaları gösterilmeli ve bunların nasıl pişmanlık içinde olduğunu duymaları gerek....
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Glorfindel1907 3 yıl
Bence içen arkadaşlar alınmasın ama bir çok kişinin içmesinin sebebi özentidir birde bırakamayacağını sanan arkadaşlar var tamamen irade meselesi bence, Bende 3 sene içtim bir faydasını görmedim bıraktım çevremde herkes içiyor hemen hemen hiç canımda çekmiyor

Bence içen arkadaşlar alınmasın ama bir çok kişinin içmesinin sebebi özentidir birde bırakamayacağını sanan arkadaşlar var tamamen irade meselesi bence, Bende 3...
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MonitörKertenkelesi 3 yıl
Ve ayrıca günümüzde bireyler daha ucuz diye paket sigara almak yerine sarma tütün kullanıyorlar ki bunlardaki katran miktarı çok fazla. Yani ucuz olsun diye sağlık riski iki katı olan saf tütünü içiyorlar. Bu şekilde 50'li yaşlarda hayata eldevada diyeceklerini düşünmemeleri çok acayip. Çoğu da sorsan eğitimli, okumuş bireyler, akıllıyım diye geçiniyorlar.
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MonitörKertenkelesi 3 yıl
Günümüzde sigara içimi çok çok fazla. Her iki kişiden birinin elinde sigara. Bu ayrıca sanıldığının aksine ekonomiye bir destek filan değil, üzerinden vergi alıyorlar filan hikaye.
Devlet için asıl korkutucu olan hesap sigara içen bireyleri yaklaşık 45 ile 55 yaş arası yaşam risklerin çok artması ve akciğer kanseriden hayatını kaybedenlerin çok fazla olması. Bu da bireyin ailesine yani çocuk ve eşine sigortadan dolayı devletin bakmak zorunda kalması ve maaş bağlamasından kaynaklanan büyük bir yükü beraberinde getirmesi.
Öyle ya birey sigaradan hayatı kaybediyor ama devlet eşine ve çocuğuna özellikle kız çoğuna çalışmadıkları halde yıllarca maaş ödeyip bedava sağlık hizmeti veriyor. Bunu karşılayacak olanlar da sağlıklı sigorta primi ödeyen bireyler.
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rynell 3 yıl
24 sene içtim...17 ay oldu bırakalı ve hem sağlığım yerinde hem de param cebimde.
Bu illet yüzünden sağlığımı bozduğum için çok pişmanım..Sigaraya verdiğim parayla kendime sıfır araba alırdım :(
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B J K 3 yıl rynell
Bende 17 yıldır içiyorum, nasıl bırakabildin ?
Her denememde daha fazla içerek geri başladım
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DH Misafiri 3 yıl
21 yıl içtim ve gece nefes alamadım çiğerim şişmedi çok kötü bir duygu kimseye mevlam yaşatmasın herkes akıllı olsun sigara,alkol,şeker bunlar zararlı bu kadar basit iş işten geçmeden bir saat bile önemli dönün yanlıştan geç kaldım demeyin vucut size yardım eder kendini temizler onarır böyle bir mekanizma var müthiş yaratılışımızda yeterki kendinize bir fırsat verin,ben 5 aydır o kadar rahatım ki hiç olmadığım kadar güçlü ve mutluyum oh be iyiki bıraktım tüm zararlı alışkanlıkları..
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BlackBeasT 3 yıl
Sigara içmek fuzuli iş... Dünya nüfusunu törpülemek için üretilmiş heral yeterli gelmiyor olacak ki artık işlenmiş katkı maddeli gıdalar ilede işi garantiye bırakmıyorlar
her türlü kansere yolu görünüyor...
Bundan sonra laboratuvar'dan çıkma virüsler ile devam ederler...

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DH Misafiri 3 yıl
sigaraya 17 yaşında başladım ve 20 yaşında bıraktım . bıraktıkdan sonra bazı hastalıklar geçirdim . dilimde yaralar çıktı ve hala etkileri sürüyor ancak eskisine nazaran azaldı . lütfen hiç içmeyin . bırakacaksanızda yavaş yavaş bırakın . ilk içtiğim güne aldığım pkaetlere lanet ediyorum . hayat standartlarımı bozdu . 5 ay hastane hastane gezdim . lütfen bırakın . hiç birşey için geç değil. ailenizi sağlığını paranızı düşünün ç kendinizi düşünün ...
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SeKSandDoRT 3 yıl

Kanser olmak istemiyorsanız Şekeri hayatınızdan tamamen çıkarmalısınız,
ŞEKER = KANSER
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MegaWolt38 3 yıl
Nüfus fazla, sigara için ki biraz temizlenelim.
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kadirirdem 3 yıl
Çevremde neredeyse herkes içiyor , şükür hiç içmedim hem sağlığa hemde cebe zararlı gerek yok.
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V4LKyR 3 yıl
Sigara değil, emzik. :)
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