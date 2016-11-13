Kanser yapısı sigara içenlerle içmeyenler arasında farklılık gösteriyor

Sigara içmenin başta akciğer olmak üzere vücudumuzun çeşitli organlarında kanser riskni arttırdığı yıllardır kanıtlanmış bir gerçek. Bilim adamlarının yeni çalışması sigaranın sebep olduğu kanserlerin mekanizmasına ışık tutuyor.



New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Labaratuarı'nda kanser genetikçisi Ludmil Alexandrov'un yürüttüğü çalışmalarda çeşitli kanser tipleri incelendi. Bunlar akciğer,larnx(gırtlak),pharnx(yutak),oesaphagus(yemek borusu) ve sigara dumanına direk maruz kalmayan böbrek ve karaciğerde meydana gelen kanserlerinden oluşuyor.

Sadece riski artırmıyor!

Yapılan araştırmalar neticesinde sigara içmeyenlerde de aynı tip kanser görülmesine rağmen sigara içenlerdeki kanserlerde DNA'daki bozulma oranı daha yüksek. Bununla birlikte özellikle akciğer karsinoması (daha çok bezsel dokularda görülen bir kanser türü), larnx, böbrek ve karaciğer kanserlerinde signature 4 ve signature 5 denilen DNA mutasyon bozukluk türünde ciddi bir artış gözlemlendi.

İncelenen diğer kanser türlerinde ise sigara kullanımının kanser riskini arttırdığı yine gözlemlenirken sigara kullanımının sebep olduğu kanserde kanserin yapısında normale nazaran gözle görüklür bir farklılık görülmedi. Lakin yine de kanser riski ve DNA metilasyonu (DNA'nın bozunmaya uğraması) sigara içenlerde içmeyenlere oranla neredeyse incelenen tüm kanser türlerinde daha yüksek çıktı.



Bununla birlikte uzmanlar kanser oluşumunda sigara içmenin, içmeyenlerde de olan kanserlerin yaşla orantılı olan riskini daha da arttırdığını ve kanser oluşum sürecini hızlandırdığı bir kez daha ortaya çıkardı.

http://science.sciencemag.org/content/354/6312/618.full