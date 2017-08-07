Karşılaştırmalı araç kiralama servisi: Vivi

Tam Boyutta Gör

Vivi, rekabetçi fiyatlar ve güvenli araç kiralama vaadiyle iddasını sürdürmeye devam ediyor. Online araç kiralama sektörü yaz aylarında yine bayram ediyor. Sektörün bu kadar gelişmesinde 4 yıldır faaliyet gösteren Karşılaştırmalı araç kiralama hizmeti sağlayan, rekabetçi fiyatlar ve güvenli araç kiralama vaadiyle iddasını sürdürmeye devam ediyor. Online araç kiralama sektörü yaz aylarında yine bayram ediyor. Sektörün bu kadar gelişmesinde 4 yıldır faaliyet gösteren Vivi.com.tr , daha iyi fiyat ve servis sunmayı hedefliyor. Ayda binlerce rezervasyon alan vivi, gözünü milyonlara dikmiş durumda. Yıl sonuna kadar 100 den fazla ülkede araç kiralama hizmeti sağlayacaklarını belirtiyorlar. Enterprise, Alamo, Goldcar vb. gibi uluslararası firmaların yanı sıra, yerel firmalarda sistem hizmet veriyor.





Ürün Satın Alır Gibi Araç Kiralayın

İnternetten bir ürün satın alır gibi araç rezervasyonu oluşturmanız mümkün. Vivi'ye girerek yüzlerce farklı firma ve araç arasından seçim yapabilirsiniz.

Araç kiralama hizmeti almak Vivi ile çok kolay. Tanıtım videosunun da sistemin nasıl çalıştığı çok güzel anlatılmış. Vivi’nin kurucusu olan bilgisayar mühendisi Uğur Çoban, bu projeyi hem yatırımcı, hem de girişimci ruhuyla geliştirdiğini; geliştirme sürecinin ise 1.5 yıldan fazla olduğunu belirtiyor.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

Vivi, araç kiralama firmalarının fiyatlarını, müsaitliklerini ve kiralama koşulları gibi tüm detayları gerçek zamanlı takip ederek eşzamanlı en doğru veriyi kullanıcılara aktarıyor. Ve bunu 1-2 sn gibi çok kısa bir zamanda yaptığını iddaa ediyorlar. Listenen sonuçlar arasında ödemenizi yaparak kiralık arabaya rezervasyon yapabiliryorsunuz. Rezervasyon oluştuktan sonra formunuzda teslimat ile ilgili tüm detaylar yer alıyor. Araç kiralama arama motoru olan www.vivi.com.tr, bir yapay zeka geliştirdiklerini ve uluslararası firmalarının da sisteme dahil olmasıyla daha da büyüyeceklerini belirtiyor.





Vivi Özellikleri Nelerdir?

Akıllı fırsatlar ve esnek tarihler şuana kadar hiç bir araç kiralama sitesinde görülmemiş özellikler, ayrıca ücretsiz iptal seçeneğiyle de kullanıcılara teşvik edeceğe benziyor.

Uluslararası firmalar ve local firmalar ile birlikte gerçek-zamanlı görüntüleyebilirsiniz

Araç müsaitliği, şartları, teslimatları vs hakkında bilgi alabilirsiniz,

Tüm işlemleri online yapabilirsiniz (iptal / değişiklik buna dahil ve ücretsiz),

Her şey online ve sistematik olduğu için rezervasyon anında onaylanır.

Müşteri memnuniyet vb. durumlar göz önüne alınarak karşılaştırma yapar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı