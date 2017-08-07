Karşılaştırmalı araç kiralama servisi: Vivi

Ürün Satın Alır Gibi Araç Kiralayın
İnternetten bir ürün satın alır gibi araç rezervasyonu oluşturmanız mümkün. Vivi'ye girerek yüzlerce farklı firma ve araç arasından seçim yapabilirsiniz.
Sistem Nasıl Çalışıyor?
Vivi, araç kiralama firmalarının fiyatlarını, müsaitliklerini ve kiralama koşulları gibi tüm detayları gerçek zamanlı takip ederek eşzamanlı en doğru veriyi kullanıcılara aktarıyor. Ve bunu 1-2 sn gibi çok kısa bir zamanda yaptığını iddaa ediyorlar. Listenen sonuçlar arasında ödemenizi yaparak kiralık arabaya rezervasyon yapabiliryorsunuz. Rezervasyon oluştuktan sonra formunuzda teslimat ile ilgili tüm detaylar yer alıyor. Araç kiralama arama motoru olan www.vivi.com.tr, bir yapay zeka geliştirdiklerini ve uluslararası firmalarının da sisteme dahil olmasıyla daha da büyüyeceklerini belirtiyor.
Vivi Özellikleri Nelerdir?
Akıllı fırsatlar ve esnek tarihler şuana kadar hiç bir araç kiralama sitesinde görülmemiş özellikler, ayrıca ücretsiz iptal seçeneğiyle de kullanıcılara teşvik edeceğe benziyor.
Uluslararası firmalar ve local firmalar ile birlikte gerçek-zamanlı görüntüleyebilirsiniz
Araç müsaitliği, şartları, teslimatları vs hakkında bilgi alabilirsiniz,
Tüm işlemleri online yapabilirsiniz (iptal / değişiklik buna dahil ve ücretsiz),
Her şey online ve sistematik olduğu için rezervasyon anında onaylanır.
Müşteri memnuniyet vb. durumlar göz önüne alınarak karşılaştırma yapar.
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