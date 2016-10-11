Karşınızda dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı

Bir dizüstü bilgisayar ne kadar ince olabilir ? Şimdiye kadar bu konuda iddialı olmayı hedefleyen çok sayıda model gördük ama bu en iddialısı. 10mm'in altında kalınlığı ile karşınızda Acer Swift 7.

Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olan Acer Swift 7'ye yakından bakıcaz. Açıkçası büyük önem verdiğim bir model çünkü diğer üreticilere ders niteliğinde bazı mesajları olduğu açık. Önce en can alıcı özelliği ile başlayalım isterseniz, Swift 7 sadece 9.98mm olan kalınlığı ile dünyanın 1cm altı kalınlığa sahip ilk dizüstü bilgisayarı olarak adını tarihe altına harflerle işliyor. Yüksek mobilite vaad eden bilgisayarın ağırlığı ise 1.1 Kg, yani bu kriterde daha iddialı modeller olsa da paket olarak çok başarılı bir noktada yer aldığını söylemem gerekiyor.

Tabi bu derece ince bir kasa, donanım tarafında bir fedakarlığa neden olmuş mudur sorusu akıllara geliyor olabilir mi ama yanıtım hayır olacak zira Acer'ın yeni modeli, Intel'in Kaby Lake olarak da bilinen 7. nesil işlemci ailesini kullanıyor ve tercih edilecek konfigürasyona göre Y sınıfı Core i7 işlemci ile alınabilecek.

Birazdan işlemcinin detaylarını biraz daha derin yorumlayacağım. Fansız olarak çalışan yani herhangi bir gürültü yaratmayan Acer Swift 7'yi sıradan bazı uygulamalarla kullandım ve ısınmaya bağlı Throttling sorunu yaşamadım ancak kesin kararımı verebilmem için detaylı bir şekilde test etmem gerektiği de açık. 8GB RAM ve 256GB kapasiteli SSD ile donatılan bilgisayarın 13.3-inç boyutundaki ekranı ise IPS panel kullanıyor ve Full HD çözünürlük desteği sunuyor, ayrıca daha yüksek dayanıklılık için ekran Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Ekranın genel görüş açılarından, renk doğruluğundan ve parlaklık seviyesinden ilk izlenim olarak memnun kaldığımı da not düşmek isterim arkadaşlar.

Klavye ve diğer detaylara geçmeden önce işlemci kısmından bahsetmek istiyorum. 7. jenerasyonla birlikte modellendirmede politika değişikliği yapan Intel, Core M sınıfı işlemcileri i5 ve i7 serisi altında farklı şekilde isimlendiriyor. Örneğin Acer Swift 7, Core i7-7Y75 teknik olarak Core m7 6Y75 modelinin devam modeli olarak düşünülebilir. Çift çekirdekli olan ve Hyper Threading desteği sunan işlemci, 1.3GHz olan standart hızını 3.6GHz'e kadar çıkartabiliyor. Yüksek frekans ile anlık çıkışlarda 15 Watt'lık geleneksel U sınıfı mobil işlemcileri yakalayabiliecek gibi olsa da bu işlemci sürekli yük altındayken ne yazık ki o oranda performans gösteremeyecektir. Ayrıca Intel'in HD 615 grafik birimi de oyun dostu ve donanıma sahip değil dolayısıyla grafik performansıyla büyük bir beklentiniz olmasın.



Bilgisayara geri dönelim isterseniz. İncelik söz konusu olduğunda merak ettiğim detaylardan biri de klavye deneyimi oluyor. Açıkçası yüksekliği ve kısa seyahat mesafesiyle klavya, incelik iddiasındaki kimi dizüstü bilgisayarldan daha başarılı ama ne yazık ki arkadan aydınlatma özelliğine sahip değil. Açıkçası olsaymış mühendislik başarısı olurmuş, artık gülü seven dikenine katlanır misali bu eksikliği nazarlık niyetine görmek gerekir sanki. TouchPad ise Swift 7'nin özel detaylarından biri çünkü bir dizüstü bilgisayarda gördüğümüz belki de en geniş touchpad tasarımıyla karşı karşıyayız. Deneyim olarak hala bir Macbook deneyimi yok belki ancak Windows tabanlı rakipleriyle kıyasladığımda kesinlikle keyifli bir kullanım sunduğunu söylemem gerek.

Acer Swift 7'nin vurucu özelliklerinden biri de aynı kulvarda, daha kalın kasaya sahip başta MacBook olmak üzere rakiplerinden farklı olarak iki adet Type-C konnektörüne sahip olması. USB 3.1 tabanlı bu iki konnektör dışında kulaklık girişi de cihazdaki yerini koruyor dolayısıyla bağlantı özellikleri açısından güçlü bir avantaja sahip olduğu kesin. Bu arada merak edenler için cihazda stereo ses sistemi olduğunu da not düşelim arkadaşlar.



Genel işçilik ve malzeme kalitesinin yüksek olduğu bilgisayar, mukavemeti yüksek bir şase sunuyor. Klavye tarafında bir miktar esneme olsa da genel dayanım oldukça yüksek. Yalnız bana kalırsa ekran çerçeveçerli bir miktar kalın, iç aksamı henüz kurcalama şansım olmadığından emin değilim ama bilgisayarın ayakizi biraz daha küçük olabilir, çerçeveleri biraz traşlanabilirmiş gibi geldi bana. Kozmetiğe önem verenler açısından bir diğer notum ise iç tarafta altın renk seçeneği sunuluyor, kimileri çok severken kimilerine hoş görünmeyebiliyor.



Acer en ince dizüstü bilgisayarları üretme konusunda yıllardır iddialı olan bir firma. Daha önce de çeşitli defalar bu sıfatı kazanmayı başarmışlardı. Yeni model Swift 7, MacBook-Zenbook 3 ve HP Spectre gibi cihazlar arasında sıyrılmayı başarıyor. 1000 dolardan başlayan fiyatlarla bu ay Avrupa'ya gelecek olan bilgisayarın ticarı başarısını ise hep birlikte izleyeceğiz, bakalım kendisine ne derece yer edinebilecek. Evet arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.