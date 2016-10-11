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Karşınızda dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı

2 yıl
23,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir dizüstü bilgisayar ne kadar ince olabilir ? Şimdiye kadar bu konuda iddialı olmayı hedefleyen çok sayıda model gördük ama bu en iddialısı. 10mm'in altında kalınlığı ile karşınızda Acer Swift 7.
Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olan Acer Swift 7'ye yakından bakıcaz. Açıkçası büyük önem verdiğim bir model çünkü diğer üreticilere ders niteliğinde bazı mesajları olduğu açık. Önce en can alıcı özelliği ile başlayalım isterseniz, Swift 7 sadece 9.98mm olan kalınlığı ile dünyanın 1cm altı kalınlığa sahip ilk dizüstü bilgisayarı olarak adını tarihe altına harflerle işliyor. Yüksek mobilite vaad eden bilgisayarın ağırlığı ise 1.1 Kg, yani bu kriterde daha iddialı modeller olsa da paket olarak çok başarılı bir noktada yer aldığını söylemem gerekiyor.
 
Tabi bu derece ince bir kasa, donanım tarafında bir fedakarlığa neden olmuş mudur sorusu  akıllara geliyor olabilir mi ama yanıtım hayır olacak zira Acer'ın yeni modeli, Intel'in Kaby Lake olarak da bilinen 7. nesil işlemci ailesini kullanıyor ve tercih edilecek konfigürasyona göre Y sınıfı Core i7 işlemci ile alınabilecek.
Birazdan işlemcinin detaylarını biraz daha derin yorumlayacağım. Fansız olarak çalışan yani herhangi bir gürültü yaratmayan Acer Swift 7'yi sıradan bazı uygulamalarla kullandım ve ısınmaya bağlı Throttling sorunu yaşamadım ancak kesin kararımı verebilmem için detaylı bir şekilde test etmem gerektiği de açık. 8GB RAM ve 256GB kapasiteli SSD ile donatılan bilgisayarın 13.3-inç boyutundaki ekranı ise IPS panel kullanıyor ve Full HD çözünürlük desteği sunuyor, ayrıca daha yüksek dayanıklılık için ekran Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Ekranın genel görüş açılarından, renk doğruluğundan ve parlaklık seviyesinden ilk izlenim olarak memnun kaldığımı da not düşmek isterim arkadaşlar.
Klavye ve diğer detaylara geçmeden önce işlemci kısmından bahsetmek istiyorum. 7. jenerasyonla birlikte modellendirmede politika değişikliği yapan Intel, Core M sınıfı işlemcileri i5 ve i7 serisi altında farklı şekilde isimlendiriyor. Örneğin Acer Swift 7, Core i7-7Y75 teknik olarak Core m7 6Y75 modelinin devam modeli olarak düşünülebilir. Çift çekirdekli olan ve Hyper Threading desteği sunan işlemci, 1.3GHz olan standart hızını 3.6GHz'e kadar çıkartabiliyor. Yüksek frekans ile anlık çıkışlarda 15 Watt'lık geleneksel U sınıfı mobil işlemcileri yakalayabiliecek gibi olsa da bu işlemci sürekli yük altındayken ne yazık ki o oranda performans gösteremeyecektir. Ayrıca Intel'in HD 615 grafik birimi de oyun dostu ve donanıma sahip değil dolayısıyla grafik performansıyla büyük bir beklentiniz olmasın.

Bilgisayara geri dönelim isterseniz. İncelik söz konusu olduğunda merak ettiğim detaylardan biri de klavye deneyimi oluyor. Açıkçası yüksekliği ve kısa seyahat mesafesiyle klavya, incelik iddiasındaki kimi dizüstü bilgisayarldan daha başarılı ama ne yazık ki arkadan aydınlatma özelliğine sahip değil. Açıkçası olsaymış mühendislik başarısı olurmuş, artık gülü seven dikenine katlanır misali bu eksikliği nazarlık niyetine görmek gerekir sanki. TouchPad ise Swift 7'nin özel detaylarından biri çünkü bir dizüstü bilgisayarda gördüğümüz belki de en geniş touchpad tasarımıyla karşı karşıyayız. Deneyim olarak hala bir Macbook deneyimi yok belki ancak Windows tabanlı rakipleriyle kıyasladığımda kesinlikle keyifli bir kullanım sunduğunu söylemem gerek.
 Acer Swift 7'nin vurucu özelliklerinden biri de aynı kulvarda, daha kalın kasaya sahip başta MacBook olmak üzere rakiplerinden farklı olarak iki adet Type-C konnektörüne sahip olması. USB 3.1 tabanlı bu iki konnektör dışında kulaklık girişi de cihazdaki yerini koruyor dolayısıyla bağlantı özellikleri açısından güçlü bir avantaja sahip olduğu kesin. Bu arada merak edenler için cihazda stereo ses sistemi olduğunu da not düşelim arkadaşlar.

Genel işçilik ve malzeme kalitesinin yüksek olduğu bilgisayar, mukavemeti yüksek bir şase sunuyor. Klavye tarafında bir miktar esneme olsa da genel dayanım oldukça yüksek. Yalnız bana kalırsa ekran çerçeveçerli bir miktar kalın, iç aksamı henüz kurcalama şansım olmadığından emin değilim ama bilgisayarın ayakizi biraz daha küçük olabilir, çerçeveleri biraz traşlanabilirmiş gibi geldi bana. Kozmetiğe önem verenler açısından bir diğer notum ise iç tarafta altın renk seçeneği sunuluyor, kimileri çok severken kimilerine hoş görünmeyebiliyor.

Acer en ince dizüstü bilgisayarları üretme konusunda yıllardır iddialı olan bir firma. Daha önce de çeşitli defalar bu sıfatı kazanmayı başarmışlardı. Yeni model Swift 7, MacBook-Zenbook 3 ve HP Spectre gibi cihazlar arasında sıyrılmayı başarıyor. 1000 dolardan başlayan fiyatlarla bu ay Avrupa'ya gelecek olan bilgisayarın ticarı başarısını ise hep birlikte izleyeceğiz, bakalım kendisine ne derece yer edinebilecek. Evet arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.  

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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Bilmiyorum tek ben mi böyleyim ama eskiden en ihtiyacım olmayan şey bile olsa öyle meraklı izlerdim ki bu tür cihazları, şimdi videoyu açmıyorum bile resmen.
Girer girmez F3'e basıp fiyatı buluyorum bakıyorum yurt dışında 1000 dolar kapa gitsin. Tamam eskiden de pahalı cihazlar vardı ama bu kadar ulaşılmaz değillerdi bize kesinlikle.
Bilmiyorum tek ben mi böyleyim ama eskiden en ihtiyacım olmayan şey bile olsa öyle meraklı izlerdim ki bu tür cihazları, şimdi videoyu açmıyorum bile resmen.
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2 Yanıt Yanıtla +10
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abraxsas 2 yıl Kefelon
Kefelon

Bilmiyorum tek ben mi böyleyim ama eskiden en ihtiyacım olmayan şey bile olsa öyle meraklı izlerdim ki bu tür cihazları, şimdi videoyu açmıyorum bile resmen.

Girer girmez F3'e basıp fiyatı buluyorum bakıyorum yurt dışında 1000 dolar kapa gitsin. Tamam eskiden de pahalı cihazlar vardı ama bu kadar ulaşılmaz değillerdi bize kesinlikle.

Sanırım hep birlikte fakirleşiyoruz.Birileri zenginleşiyor, bazen diyorum ki nereden buluyorlar bu paraları arkadaş, hepmi bize bu dünya zulüm.Fakir doğduk fakir öleceğiz aq
KefelonBilmiyorum tek ben mi böyleyim ama eskiden en ihtiyacım olmayan şey bile olsa öyle meraklı izlerdim ki bu tür cihazları, şimdi vi...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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XibalbaTM 2 yıl
acer ürünlerini bir sevemedim gitti nedense
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Eeltorm 2 yıl
Güzelmiş, fiyatıda GÜZELMİŞ.
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Zuko 2 yıl
Yıl olmuş 2016 adamlar hâlâ arka aydınlatmasız klavye üretiyor. Yapabilselermiş de mühendislik harikası olurmuşmuş. Mühendislik harikası yapıp ondan sonra üretselermiş o zaman, Apple Macbook'la yaparken iyi.
Bir de Allah aşkında adam gibi inceleme yapın, inceleme mi yapıyorsunuz yoksa başka ürünlere laf çakma derdinde misiniz belli değil.
"incelik iddiasındaki kimi dizüstü bilgisayarldan daha başarılı"
Nasıl bir cümle bu şimdi? Zaten çoğu haberiniz çeviriden ibaret, sonra Türkiye'den neden bir şey olmuyor. Olmaz tabi bu kafadaki insanlarla.
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x2yk 2 yıl Zuko
Zuko

Yıl olmuş 2016 adamlar hâlâ arka aydınlatmasız klavye üretiyor. Yapabilselermiş de mühendislik harikası olurmuşmuş. Mühendislik harikası yapıp ondan sonra üretselermiş o zaman, Apple Macbook'la yaparken iyi.

Bir de Allah aşkında adam gibi inceleme yapın, inceleme mi yapıyorsunuz yoksa başka ürünlere laf çakma derdinde misiniz belli değil.

"incelik iddiasındaki kimi dizüstü bilgisayarldan daha başarılı"

Nasıl bir cümle bu şimdi? Zaten çoğu haberiniz çeviriden ibaret, sonra Türkiye'den neden bir şey olmuyor. Olmaz tabi bu kafadaki insanlarla.

Zukooo Erdi 'yi kıskanıyorrrrrr.. Başka açıklaması yok.. Birini eleştirirken kendimize de bakalım değil mi??
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Biyturs_OnSr 2 yıl Zuko
Zuko

Yıl olmuş 2016 adamlar hâlâ arka aydınlatmasız klavye üretiyor. Yapabilselermiş de mühendislik harikası olurmuşmuş. Mühendislik harikası yapıp ondan sonra üretselermiş o zaman, Apple Macbook'la yaparken iyi.

Bir de Allah aşkında adam gibi inceleme yapın, inceleme mi yapıyorsunuz yoksa başka ürünlere laf çakma derdinde misiniz belli değil.

"incelik iddiasındaki kimi dizüstü bilgisayarldan daha başarılı"

Nasıl bir cümle bu şimdi? Zaten çoğu haberiniz çeviriden ibaret, sonra Türkiye'den neden bir şey olmuyor. Olmaz tabi bu kafadaki insanlarla.

Macbook kelimesi zaten birkaç kez geçmiş yazıda. Açıkçası Macbook demeye korktuğunu sanmıyorum Erdi beyin. Topu muhtemelen Lenovo ve Samsung tarafına attı.

Övdüğünüz Macbook, Swift 7'den 300 dolar daha pahalı. 300 dolar fazla verilecekse klavye aydınlatması da olsun bir zahmet.
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Quard 2 yıl
Benim için ince olması önemli değil,önemli olan fiyatı,performansı ve özellikleri :)
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DH Misafiri 2 yıl
Cihazlar inceldikçe performanstan gözde görülür şekilde feragat ediyorlar. Bu gibi cihazları nedense şaheser imiş gibi göremiyorum. Mobilite bakımından belirli bir seviyeye kadar inceltip donanımsal tasarım olarak hafifletseler daha mantıklı olacağının kanaatindeyim.
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Spider_hip 2 yıl
Bende Samsung Np450r5g model notebook var. O da baya ince. Yaklaşık 2 senedir kullanıyorum baya da memnunum. Tabi bu ürün kadar hafif değil, benim ki 1.99kg bu ürün 1.1kg imiş. Tablet kadar hafifmiş maşallah :) Ama eski 4kg lik laptoplardan sonra 1.99kg bana baya iyi gelmişti.

Her ne kadar laptopta 15.6' monitör tercih etsem de bu ürün hafifliği ve inceliği ve full hd olması ile düşünülebilir bir ürün gibi orta halli iş yeri sahipleri için :) Diğer yandan hiç duymadığım bir i7 işlemci ve ekran kartı modelini güç olarak diğer modellerinkiyle kıyaslardım almadan önce. Zira laptoplarda i7 ye falan bakmamak gerekiyor. Zira çoğu laptop i7 leri bile masaüstünün i3 leri kadar ancak bench sağlıyor. Diğer yandan ofis laptobu için 256'lık ssd bence şu sıralar en iyi tercih. Gerçekten ssd çok fark yaratıyor.

Tabi oyun için düşünenler yanına bile yaklaşmasın. Bu işlemci ve ekran kartı ile oyun bilgisayarı olmaz. Ya adam gibi masaüstü pc'ye yönelip yarı fiyatına adam gibi pc toplayacaksınız. Ya da yok ben çok dolaşıyorum, param da bol diyorsanız 4-5-6 binlere çıkıp bir gamer laptobu alacaksınız.
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ipli jeton 2 yıl Spider_hip
Maalesef gamer notebooklarının sunduğu taşınabilirlik bir odadan diğer odaya götürmekle sınırlı kalıyor. Çünkü büyük ve ağırlar.
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DarkHellKnightX 2 yıl
Bu incelikle birlikte sunabildiği pil performansını merak ettim.
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FlyingUnderpants 2 yıl
Y serisi işlemciler yetersiz. U serisi bile tartışmalı ama bu kur oranları ile U işlemci üzerine çıkmak zor.
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InViSiBLePLaYeR 2 yıl
Bence işlemci gücü yetersiz, Office ve Web deneyiminden fazlası istendiğinde zorlanan cihazlar için 1000 $ kesinlikle pahalı. Zira bu tür ürünler cihazlarını üretkenlik için kullanan kısıma hitap etmiyorlar Office ve Web deneyimini bugün tabletlerde sunuyor. Bence bu cihazların hakketiği fiyat 650-750 $ kadar olmalı.
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Biyturs_OnSr 2 yıl InViSiBLePLaYeR
InViSiBLePLaYeR

Bence işlemci gücü yetersiz, Office ve Web deneyiminden fazlası istendiğinde zorlanan cihazlar için 1000 $ kesinlikle pahalı. Zira bu tür ürünler cihazlarını üretkenlik için kullanan kısıma hitap etmiyorlar Office ve Web deneyimini bugün tabletlerde sunuyor. Bence bu cihazların hakketiği fiyat 650-750 $ kadar olmalı.

Core m5'te League of Legends'da Full HD, yüksek ayarlarda V-Sync açık 60 FPS oynuyorum daha ne olsun? (Maşallah diyelim :) ) Ki bu cihazda m7'nin devamı olan işlemci kullanılmış deniyor.
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çokrenkli 2 yıl
Yedinci neslin grafik yeteneği ile altıncı neslin grafik gücü arasında fark var mıdır?
Bir de benim gözüme ilişmedi ama herhalde ekran dokunmatiktir.
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