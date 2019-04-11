Kasiyersiz Amazon Go mağazaları yakında nakit kabul etmeye başlayacak

Amazon Go mağazaları ilk açıldığında “alışverişin geleceği” şeklinde tanıtılmıştı ve nakitsiz, sadece mağazaya girip istediğinizi alıp çıkma deneyimi sunulacaktı. Bu deneyimi sunma konusunda herhangi bir sıkıntı olmasa da CNBC’ye Amazon yetkililerinden biri tarafından yapılan mağazaları ilk açıldığında “alışverişin geleceği” şeklinde tanıtılmıştı ve nakitsiz, sadece mağazaya girip istediğinizi alıp çıkma deneyimi sunulacaktı. Bu deneyimi sunma konusunda herhangi bir sıkıntı olmasa da CNBC’ye Amazon yetkililerinden biri tarafından yapılan açıklamaya göre Go mağazaları yakında nakit kabul etmeye başlayacak.

banka hesabı ve/veya akıllı telefon kullanmayı reddeden kişilere yönelik ayrımcılık yaptığı yönünde. Geçen ay konuyla ilgili olarak ABD’de Philadelphia, nakit geçmeyen mağazaları tamamen yasaklayarak bunu yapan ilk eyalet oldu. Bu ateşlemeyi takiben New York, San Francisco, Chicago, ve Washington DC de benzer yasaları yürürlüğe koymayı Massachusetts ve New Jersey ise nakit kullanmayan işletmeleri benzer şekilde şimdiden Herhangi bir detay ve plan paylaşılmasa da Amazon’un bu kararı neden verdiğine yönelik son derece olası bir teori mevcut. Bu teori, nakit geçmeyen mağazalarınayrımcılık yaptığı yönünde. Geçen ay konuyla ilgili olarak ABD’de, nakit geçmeyen mağazaları tamamen yasaklayarak bunu yapan ilk eyalet oldu. Bu ateşlemeyi takiben, vede benzer yasaları yürürlüğe koymayı planlıyor veise nakit kullanmayan işletmeleri benzer şekilde şimdiden yasakladı

Nakit para belki de yakın zamanda en çok kullanılan alışveriş aracı olmayı bırakacak olsa da hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmayacağı kesin.

https://www.cnbc.com/2019/04/10/amazon-exec-tells-employees-that-go-stores-will-start-accepting-cash.html