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Kasiyersiz Amazon Go mağazaları yakında nakit kabul etmeye başlayacak

Amazon Go kasiyersiz mağazaları, ABD'de ortaya çıkan halk tepkisi ve takip eden yasa kabulleriyle birlikte nakit kabul etmeye başlayacak. Karar Amazon tarafından CNBC'ye açıklandı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Amazon Go mağazaları ilk açıldığında “alışverişin geleceği” şeklinde tanıtılmıştı ve nakitsiz, sadece mağazaya girip istediğinizi alıp çıkma deneyimi sunulacaktı. Bu deneyimi sunma konusunda herhangi bir sıkıntı olmasa da CNBC’ye Amazon yetkililerinden biri tarafından yapılan açıklamaya göre Go mağazaları yakında nakit kabul etmeye başlayacak.
Herhangi bir detay ve plan paylaşılmasa da Amazon’un bu kararı neden verdiğine yönelik son derece olası bir teori mevcut. Bu teori, nakit geçmeyen mağazaların banka hesabı ve/veya akıllı telefon kullanmayı reddeden kişilere yönelik ayrımcılık yaptığı yönünde. Geçen ay konuyla ilgili olarak ABD’de Philadelphia, nakit geçmeyen mağazaları tamamen yasaklayarak bunu yapan ilk eyalet oldu. Bu ateşlemeyi takiben New York, San Francisco, Chicago, ve Washington DC de benzer yasaları yürürlüğe koymayı planlıyor. Massachusetts ve New Jersey ise nakit kullanmayan işletmeleri benzer şekilde şimdiden yasakladı.
Nakit para belki de yakın zamanda en çok kullanılan alışveriş aracı olmayı bırakacak olsa da hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmayacağı kesin.

https://www.cnbc.com/2019/04/10/amazon-exec-tells-employees-that-go-stores-will-start-accepting-cash.html Yorum Yaz
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Mesutzgvn 1 ay
iett akbilli tuvaletlerde millet tek basıp çift geçiyor. Millet kapıdan kaçar. Bir kısım da markete root atar yeminlen. Manyağız ya.
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matador_mirkhan 1 ay
Dünyadaki paranın sadece %10’u basılı nakit para. Gerisi sadece bilgisayar üzerindeki rakamlar.
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dere.beyi 1 ay
bence çalışanların işsiz kalmaması için insanların böyle yerlerden alışveriş yapmaması lazım
yoksa
önce patronlar
sonra devletler
sonra makineler
bizi matrix'e oturtacak :)
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isosonsuz 1 ay dere.beyi
Matrix güzel ki
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alphekka 1 ay
aldığınız suyu dışarda içip içine çeşme suyu doldurup tekrar markete dönüp raftaki açılmamış şişe ile bile değiştirseniz kandırabileceğinizi zannetmiyorum :)
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alphekka 1 ay
sistemi kuranların basitçe düşünmüş oldukları senaryoları denediniz sadece, öyle kolay kandırılabilseydi hiç hayata geçirilemezdi zaten
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nefendim 1 ay
Türkiye’ye açılsa nasıl olur’un bir filmi çekilebilir. Aksiyon türünde
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