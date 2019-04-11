CEO açıkladı: "Yerli otomobil yüzde 50'nin üzerinde yerli olacak"

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Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Turkcell’in düzenlediği Teknoloji Zirvesi etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. Karakaş, yerli otomobil hakkında açıklamalarda bulundu.

Gürcan Karakaş’ın açıklamalarına göre yerli otomobil yüzde 50'nin üzerinde yerlilik oranına sahip olacak. Karakaş, açıklamalarının devamında "Yola çıkış noktasındaki yüzde 50'lik oran gayet iyi bir oran. Bunun bir başlangıç olduğunu ve bu başlangıçtan sonra gelecek olan ekosistem ile beraber katma değerin katlanarak artacağını, özellikle akıllı şehirler ile bağlantısı yönünden baktığımızda yeni iş fırsatları getireceğini düşünüyoruz." dedi.

Seviye 3 otonom olacak

Yerli otomobilin Seviye 3 otonom sürüş yeteneğine sahip olacağı bir kez daha ifade edilirken bunun önemi hakkında açıklamalarda bulunuldu. Yerli otomobil kendi kendine şerit değiştirebilecek, uzun bir yolculuğu şoförün kısmi müdahaleleri ile tamamlayabilecek.

Otomobillerin otonom sürüş seviyesi, yapay zekanın şoför müdahalesine duyduğu ihtiyaca göre seviye 0 ile seviye 5 arasında değerlendiriliyor. Tamamen sürücüsüz yolculuk deneyimi yaşatan araçlar seviye 5 olarak sınıflandırılıyor. Bugün seviye 3’ün üzerinde seri üretimi yapılan otonom araç bulunmuyor. Yerli otomobil, seviye 3’e hazır otonom bir araç olacak.

Elektrikli motordan beslenecek yerli otomobilin ilk prototipi Aralık ayında sergilenecek. Karakaş, otomobilin 48 aylık ürün geliştirme sürecini tamamladıktan sonra, yani 2022 yılının ortasında satışa sunulacağını ifade ediyor. Türkiye Otomobili Girişim Grubu’nun ülkemizdeki otomobil satışları ve küresel satışlar üzerinden yaptığı çalışmalar sonucunda ilk otomobilin C segment SUV model olmasına karar verilmişti. İlerleyen dönemde ilk yerli otomobil ile aynı platform üzerine kurulu farklı segment otomobiller üretilmesi planlanıyor. 2022 yılının ortasında satışa sunulacak yerli otomobilin fiyatının rekabetçi bir fiyat ile karşımıza çıkacağı belirtiliyor.