Kemik yaralanmalarının tedavisi için 3D baskı yöntemiyle vücut parçaları üretilebilecek

Bir grup biyomühendis, sayısız sporcunun kariyerini sonlandıran diz, bilek ve dirsek sakatlıklarını iyileştirme umudu taşıyan ve 3D baskı tekniği ile oluşturulmuş dokular ürettiler. Söz konusu dokular, ihtiyacı olan hastalara implant olarak yerleştirilebilecek.

Rice Üniversitesinde görev yapan araştırmacı Sean Bittner, “Sanırım bulduğumuz bu yöntem, yaygın olarak görülen sakatlıklarla mücadele için elimizi güçlendirecek” ifadelerini kullanmış. Ancak ekibin bu çabası, sadece sporcuları kapsamayacakmış gibi görünüyor.

Rice ve Marlyland Üniversitelerinden araştırmacılar ile Bittner’ın Acta Biomaterialia dergisinde yayınlanan makaleleri, vücudun kıkırdak dokusunu kopyalayacak bir implant geliştirme çabalarının detaylarını içeriyor. Uzun kemiklerin başında bulunan bu dokunun yoğunluğunda gözlemlenen değişkenlikler sebebiyle, laboratuvar ortamında bir kopyası oluşturulamıyordu.

Bittner ve ekibi ise bu soruna bir çözüm üretmiş gibi görünüyorlar. Araştırmacılar kendi geliştirdikleri kıkırdak doku iskelesinde; kıkırdak için polimer bazlı bir karışım ve kemik için ise seramik kullanmışlar. İskeleye yerleştirilen gözenekler sayesinde de hastaların kendi hücrelerinin ve kan damarlarının, yapay dokuya sızabilmelerine imkân tanınmış. Söz konusu yapı ile implant ve hasta vücudunun sorunsuz bir şekilde birleşeceği, bu sayede sakat kemiğin ya da kıkırdağın iyileşeceği ifade edilmiş.

Araştırmacılara göre bir sonraki adım ise implantların, hastalara en uygun biçimde yerleştirilmesinin yolunu bulabilmek.

https://news.rice.edu/2019/03/28/3d-printed-tissues-may-keep-athletes-in-action/