Kickstarter projesi The Can, teneke kutu şeklinde mikrofon tasarımı ile dikkat çekiyor

Genç girişimcilerin farklı tasarımlarla kendilerine yatırım veya yatırımcı aradıkları Kickstarter platformunda oldukça ilginç ürünler göze çarpıyor. Bunlardan birisi The Can.





The Can standart kulaklıklı mikrofonlara bir teneke kutu havası katarak 1930'lu yılların sonlarındaki atmosferi yaşatmak istiyor.





Girişim The Can ürünü için farklı versiyonlar belirlemiş. The Can Club Kid; standart 3.5mm/2.5mm jak girişinden bağlanarak mobil telefonlarınız ile görüşmeler yaparken kulaklıklı mikrofon olarak kullanabilmenizi sağlıyor.





The Can Club Community Edition yüksek hızlı USB portu üzerinden Mac veya PC'ye bağlanarak görüşmeler yapmanızı sağlıyor. Mikrofon ve kulaklık ise yüksek kalitede ses aktarımına olanak tanıyor.





The Can Club Commander yine USB üzerinden bilgisayarınıza bağlanıyor sesli iletişimin yanında bildirim ışığı ile de cevapsız sohbetlerinizden haberdar olmanızı sağlıyor.





The Can Club Trump Edition ise ek olarak 24 ayar altınla kaplı ve istediğiniz mesajı üzerine yazdırabiliyorsunuz.





The Can projesi farklı tasarımı ile ileride popüler olabilecek bir ürün olarak değerlendiriliyor. Bir ay içerisinde 30 000 dolar yatırım toplaması gereken girişim şu ana kadar 2300$ topladı. Bağış yapanlar ise miktarına göre The Can versiyonlarından birisine sahip olabiliyor.