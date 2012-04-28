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Kickstarter projesi The Can, teneke kutu şeklinde mikrofon tasarımı ile dikkat çekiyor

7 yıl
9,2b
1
11
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Genç girişimcilerin farklı tasarımlarla kendilerine yatırım veya yatırımcı aradıkları Kickstarter platformunda oldukça ilginç ürünler göze çarpıyor. Bunlardan birisi The Can.

The Can standart kulaklıklı mikrofonlara bir teneke kutu havası katarak 1930'lu yılların sonlarındaki atmosferi yaşatmak istiyor. 

Girişim The Can ürünü için farklı versiyonlar belirlemiş. The Can Club Kid; standart 3.5mm/2.5mm jak girişinden bağlanarak mobil telefonlarınız ile görüşmeler yaparken kulaklıklı mikrofon olarak kullanabilmenizi sağlıyor.

The Can Club Community Edition yüksek hızlı USB portu üzerinden Mac veya PC'ye bağlanarak görüşmeler yapmanızı sağlıyor. Mikrofon ve kulaklık ise yüksek kalitede ses aktarımına olanak tanıyor.

The Can Club Commander yine USB üzerinden bilgisayarınıza bağlanıyor sesli iletişimin yanında bildirim ışığı ile de cevapsız sohbetlerinizden haberdar olmanızı sağlıyor. 

The Can Club Trump Edition ise ek olarak 24 ayar altınla kaplı ve istediğiniz mesajı üzerine yazdırabiliyorsunuz. 

The Can projesi farklı tasarımı ile ileride popüler olabilecek bir ürün olarak değerlendiriliyor. Bir ay içerisinde 30 000 dolar yatırım toplaması gereken girişim şu ana kadar 2300$ topladı. Bağış yapanlar ise miktarına göre The Can versiyonlarından birisine sahip olabiliyor.


http://www.kickstarter.com/projects/354815585/talk-to-the-can-an-audio-device-for-laptops-and-ce Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Hayatta 3 türlü şeyi sevmem
1.si araya kaçan boxerı kalabalığın içinde düzeltememem
2.si derse girdiğimde birinin bana hoca yokmuş diye şaka yapması
3.sü teneke kutusundaki mikrofonları
Hayatta 3 türlü şeyi sevmem1.si araya kaçan boxerı kalabalığın içinde düzeltememem2.si derse girdiğimde birinin bana hoca yokmuş diye şaka yapması...
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Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
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E_Aydin35 7 yıl
Güzel bir proje :) Buda iPhone'a şu eskı model sabit telefonlarına benzemıs, ama güzel :)
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coreindie 7 yıl
kablosuz çekiyor mu wireless destekliyor mu? Bana böyle bir adaptör lazım, hem anten hem dongle
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createemir 7 yıl
Artık bunlardan yerleştirerek tüm konuşmalarımızı dinlerler...
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Rainbow6 7 yıl
Kickstarter de bi ton proje var bunu mu buldunuz haber olacak :) bu arada bu kick starteride bi turlu anlamis degilim millet neden bagis yapip duruyo anlamadim bazi projeler hakkaten berbat gereken para 10bin ama millet 30bin vermis hala da vermeye devam ediyo tabi yapilan bagisa gore cikacak urununden bi adat size gonderiyolar (mesela bi board oyunu yapacak adam 20 dolar verirsen poster falan gonderiyo ama 50 dolar verirsen oyunun kendisini gonderiyo oyun piyasaya 60 dolardan cikiyo kendini 10 dolar karda hissediyosun ama 2 hafta sona amazon falan ayni oyunu 30 dolara satiyo :) )ama hicbi garantisi yok alip tum parayi gidebilirde
Bana gore en ilginclerden biri grim fandango nun yapimcisi yeni bir adventure oyunu yapiyor adama 400bin dolar gerekli ama adam 3.3 milyon dolar toplayip %834 basariya ulasti simdi herkes cikacak oyunu bekliyor
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Barbaroscakir 7 yıl
Değişik farklı tasarım fakat annem görürse çöp diye atar -.-
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Hayatta 3 türlü şeyi sevmem
1.si araya kaçan boxerı kalabalığın içinde düzeltememem
2.si derse girdiğimde birinin bana hoca yokmuş diye şaka yapması
3.sü teneke kutusundaki mikrofonları
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furkant1 7 yıl
Bende anasınıfında böyle bişey düşünmüştüm. Hoca "Manyak mısın olm ? Git resmine devam et." deyince fikir falan kalmadı ama şuan ressamım.
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slymn_mndrl 7 yıl
"home made" mi?:))
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k@llone 7 yıl
Benim fikrim daha güzel, bağışları bekliyorum


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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