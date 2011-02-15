Killzone®3, Bizden Sesler İle Türkçe Olarak Geliyor!

Efsane oyun Killzone®3’ün PlayStation®3 meraklılarıyla buluşmasına

çok az kaldı... Destansı hikaye, iki yeni Helghan liderini, üstelik ilk kez Türkiye’den sesler ile Türkçe olarak müjdeliyor. Bu liderlerden biri olan

Admiral Orlock’u Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç, Helghast Ordusu’na karşı mücadelede yer alan Özel Güç askeri Tomas “Sev” Sevchenko’yu ise ünlü oyuncu Hazım Körmükçü seslendiriyor. 3D seçeneği, PS Move uyumluluğu,en gerçekçi efektler ve muhteşem seslendirenleri ile

Killzone®3 efsanesi “bakalım bu zorlu savaşı kim kazanacak?” dedirtiyor.

Sony, Killzone®’un üçüncü oyununun ilk kez Türkçe olarak PlayStation®3 (PS3™) ile dönüşünü müjdelemişti. Şimdi ise yine birbirinden güzel haberler ile heyecan doruklara çıkıyor. Daha fazla araç, yüksek güçlü patlayıcı silahlar ve şiddetli bir göğüs göğse çarpışma sistemi ile birlikte, devasa ve acımasız bir Helghast Ordusu’na karşı savaş tekrar başlıyor. Üstelik, Türkiye’nin en önemli ve ünlü oyuncularının seslendirmesiyle...

Killzone® 3’de bir ilk: Atilla Olgaç ve Hazım Körmükçü karşı karşıya

Öykü, Killzone®2’de kaldığı yerden başlıyor: Kötü Helghast diktatörü Visari, orada Özel Güç askerleri Sev ve Rico’nun ayaklarının dibinde ölü olarak yatıyordu. Mücadele kazanılmış olabilir, ancak savaş henüz bitmedi. Visari’nin ölümü geride politik dolapların döndüğü, iç çatışmaların ve açıkça cinayetlerin işlendiği bir dünya bıraktı. Bu arada onun ödülü olan, Helghan başşehri Phyruss’da patlayan nükleer bir bomba ISA saldırı gücünün çoğunu imha etti. Helghast Ordusu’nun diktatörü Visari, yerine iki lider bıraktı: Jorhan Stahl ve Admiral Orlock. Admiral Orlock’a ses veren kişi, Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı olarak ün yapan Atilla Olgaç. Bu muhteşem savaşta, 25 yaşında, sessiz, saygılı ama bir o kadar da profesyonel ve cesur bir asker daha var: Özel Güç askeri Tomas “Sev” Sevchenko. Sev’i ise Türk tiyatro tarihinin usta ve unutulmaz oyuncularından Hazım Körmükçü’nün, ünlü ve başarılı tiyatro oyuncusu torunu Hazım Körmükçü seslendiriyor.

Destansı bir sinematik savaş deneyimi

Killzone®3 sizi, şimdiye kadar hiç görmediğiniz bir Helghan’a götürüyor. Ölümcül bir gezegende vahşi bir kavgayla karşı karşıya kalacaksınız. Killzone®3’de sizi zehirli nükleer alanlarda zar zor yürürken, öldürücü yaratıkların ormanında kaybolurken, zorlu buzul koşullarında dövüşürken ve Helghast’ın hakimiyetine karşı savaşta mücadeleyi uzaya taşırken göreceğiz. Her yer, farklı bir oyun tarzını öğreneceğiniz özelliklere sahip.

Tamamen 3 boyutlu bir aksiyonun tam ortasındayız

Killzone®3 tamamen 3D de oynanabilecek. Sizi vahşi bir ortama üç boyutlu olarak taşıyacak ve düşmanlarınızı bulup onlara nişan almanızı daha da gerçek kılacak. Ancak dikkatli olun: Bu dünyayı inanılmaz HD ve 3D detaylarda deneyimlerken, her köşede ne olduğundan kuşkulanmayı öğreneceksiniz. Çünkü, korunmasız ve savunmasız bir şekilde sadece Helghast’la dövüşmüyorsunuz, etrafınızdaki her şeyle savaş halindesiniz.

Çok daha tehlikeli bir Helghast ordusu ile kapışma

Helghast geri dönüyor, hem de şimdiye kadar gördüğünüzden daha büyük ve daha acımasız olarak. Jetpack süvarilerinden taşınabilir kitle imha silahları kullanan düşmanlara kadar, düşmanlarınız daha sert, daha korkutucu ve imha etmek için birçok yeni araçla donanmış durumda.

Geri sayım başladı: Kavgaya hazır olun!

Daha fazla araç, daha yüksek güçlü silahlar ve yenilenmiş bir göğüs göğüse savaş sistemi, sizi aksiyonun ortasına yerleştiriyor ve sizi Helghast’a karşı destansı bir savaş için donatıyor.

Kavgaya hazırlanın: PS3’e özel Killzone 3, çok yakında sizlerle...

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı