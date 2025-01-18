Tam Boyutta Gör Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy ve Rayman gibi serilerle bilinen Ubisoft, son yıllarda yayınladığı projelerle beklediği başarıyı bulamadı. Bu nedenle büyük finansal problemler yaşamakta olan firma, önümüzdeki yıllarda sevilen oyunların yenilenmiş versiyonlarını yayınlamayı ve Ubisoft markasına olan güveni tazelemeyi düşünüyor.

Kaptan Amerika Cesur Yeni Dünya'nın yeni fragmanı yayınlandı 6 sa. önce eklendi

Splinter Cell Remake, 2026 yılında yayınlanabilir

Sevilen yapımlarını yeni nesil oyuncularla buluşturmak isteyen Ubisoft, geçtiğimiz yıllarda 2002 yapımı Splinter Cell’in yenileneceğini duyurmuştu. Splinter Cell Remake olarak adlandırılan yapım, her ne kadar 2021 yılında duyurulmuş olsa da firma, bugüne kadar proje hakkında yeteri kadar bilgi paylaşmadı. Ancak görünüşe göre proje, hala geliştirilme aşamasında.

Bazı kaynaklara göre Ubisoft, yaşadığı finansal problemleri çözmek için Tencent ile bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Bu anlaşma ile Ubisoft’un hisselerinin büyük bir kısmının Tencent’a geçmesi bekleniyor. İddialara göre Tencent, Ubisoft’un bazı projelerini hayata geçirmek için oldukça heyecanlı ve bu projelerden biri de Splinter Cell Remake. Bu rapora göre henüz geliştirilme aşamasında olan Splinter Cell, 2026’nın sonlarına doğru oyuncularla buluşacak. Yapımın çıkış tarihi ve hangi platformlara geleceği henüz belli değil ancak Playstation 5, PC ve Xbox Series oyuncularının çok geçmeden Splinter Cell Remake’e kavuşması mümkün görünüyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Splinter Cell Remake için tarih verildi