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    Anlık Bildirim

    Splinter Cell Remake için tarih verildi

    Bir zamanlar oyun dünyasının en sevilen aksiyon temalı oyunlarından olan Splinter Cell, geri dönüyor. Merakla beklenen yeni Splinter Cell’in çıkış tarihi hakkında yeni bir bilgi paylaşıldı.
    Splinter Cell Remake - Konsept Görüntüsü Tam Boyutta Gör
    Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy ve Rayman gibi serilerle bilinen Ubisoft, son yıllarda yayınladığı projelerle beklediği başarıyı bulamadı. Bu nedenle büyük finansal problemler yaşamakta olan firma, önümüzdeki yıllarda sevilen oyunların yenilenmiş versiyonlarını yayınlamayı ve Ubisoft markasına olan güveni tazelemeyi düşünüyor. 

    Splinter Cell Remake, 2026 yılında yayınlanabilir

    Sevilen yapımlarını yeni nesil oyuncularla buluşturmak isteyen Ubisoft, geçtiğimiz yıllarda 2002 yapımı Splinter Cell’in yenileneceğini duyurmuştu. Splinter Cell Remake olarak adlandırılan yapım, her ne kadar 2021 yılında duyurulmuş olsa da firma, bugüne kadar proje hakkında yeteri kadar bilgi paylaşmadı. Ancak görünüşe göre proje, hala geliştirilme aşamasında.

    Bazı kaynaklara göre Ubisoft, yaşadığı finansal problemleri çözmek için Tencent ile bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Bu anlaşma ile Ubisoft’un hisselerinin büyük bir kısmının Tencent’a geçmesi bekleniyor. İddialara göre Tencent, Ubisoft’un bazı projelerini hayata geçirmek için oldukça heyecanlı ve bu projelerden biri de Splinter Cell Remake. Bu rapora göre henüz geliştirilme aşamasında olan Splinter Cell, 2026’nın sonlarına doğru oyuncularla buluşacak. Yapımın çıkış tarihi ve hangi platformlara geleceği henüz belli değil ancak Playstation 5, PC ve Xbox Series oyuncularının çok geçmeden Splinter Cell Remake’e kavuşması mümkün görünüyor. 
     

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 6 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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