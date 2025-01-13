Tetris 60 KB'lık bir PDF'ye dönüştürüldü; İnternet tarayıcısında oynanabiliyor

Tetris'in PDF Versiyonu Olan Pdftris, Neredeyse Tüm İnternet Tarayıcılarında Oynanabiliyor
Bu yönüyle popülerliğini koruyan Tetris ile ilgi çekici bir projeye girişen bir güvenlik analisti, bu ikonik oyunu 60 KB'lık bir PDF'nin içinde yeniden canlandırmayı başardı. Thomas Rinsma adlı güvenlik analisti tarafından geliştirilen ve Pdftris adı verilen bu versiyon, sıradan PDF dosyaları gibi internet tarayıcılarında çalıştırılabiliyor. Bu da bu klasik oyunu farklı bir formatta görmek isteyenlere Google Chrome veya Mozilla Firefox gibi sıradan bir tarayıcı ile Tetris oynama imkânı sunuyor.
Tetris'in bu PDF sürümünde oyunculara iki farklı kontrol seçeneği sunuluyor. Oyunu ekrandaki yön tuşlarına fare ile tıklayarak oynayabildğiniz gibi, WASD tuşlarını kullanarak klavye ile de oynayabilirsiniz. Chrome ve Firefox gibi internet tarayıcılarındaki PDF motorlarının
PDF engines that power browsers like Chrome and Firefox actually support a limited set of JavaScript commands. Rinsma realized he could exploit this to cobble together a basic game like Tetris from the ground up.
Tabii oyunun JavaScript kullanılarak 60 KB'lık bir PDF'ye sıkıştırılabilmesi için pek çok şeyden feragat edilmesi gerekmiş. Bu yüzden Pdftris'te ses, müzik ya da renk bulunmuyor. Neredeyse ilk versiyonu gibi siyah bloklarla oynanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil