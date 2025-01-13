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    Tetris 60 KB'lık bir PDF'ye dönüştürüldü; İnternet tarayıcısında oynanabiliyor

    Tüm zamanların en ikonik oyunlarından olan Tetris, bir yazılımcı tarafından 60 KB'lık bir PDF'ye dönüştürüldü; Bu PDF hemen hemen tüm internet tarayıcılarında açılıp oynanabiliyor. 
    Tetris oyunu PDF'ye dönüştürüldü; Tarayıcıda oynanıyor Tam Boyutta Gör
    1985'te Rus yazılımcı Alexey Pajitnov tarafından geliştirilen ve Batı dünyasına gelmesinin ardından tam anlamıyla bir fenomene dönüşen Tetris, bugün artık tarihin en ikonik oyunları arasında yerini almış durumda. Yolculuğuna Game Boy ve NES'te başlayan Tetris'in modern versiyonları bugün bile milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

    Tetris'in PDF Versiyonu Olan Pdftris, Neredeyse Tüm İnternet Tarayıcılarında Oynanabiliyor

    Bu yönüyle popülerliğini koruyan Tetris ile ilgi çekici bir projeye girişen bir güvenlik analisti, bu ikonik oyunu 60 KB'lık bir PDF'nin içinde yeniden canlandırmayı başardıThomas Rinsma adlı güvenlik analisti tarafından geliştirilen ve Pdftris adı verilen bu versiyon, sıradan PDF dosyaları gibi internet tarayıcılarında çalıştırılabiliyor. Bu da bu klasik oyunu farklı bir formatta görmek isteyenlere Google Chrome veya Mozilla Firefox gibi sıradan bir tarayıcı ile Tetris oynama imkânı sunuyor.

    Tetris'in bu PDF sürümünde oyunculara iki farklı kontrol seçeneği sunuluyor. Oyunu ekrandaki yön tuşlarına fare ile tıklayarak oynayabildğiniz gibi, WASD tuşlarını kullanarak klavye ile de oynayabilirsiniz. Chrome ve Firefox gibi internet tarayıcılarındaki PDF motorlarının 

    PDF engines that power browsers like Chrome and Firefox actually support a limited set of JavaScript commands. Rinsma realized he could exploit this to cobble together a basic game like Tetris from the ground up.

    Tabii oyunun JavaScript kullanılarak 60 KB'lık bir PDF'ye sıkıştırılabilmesi için pek çok şeyden feragat edilmesi gerekmiş. Bu yüzden Pdftris'te ses, müzik ya da renk bulunmuyor. Neredeyse ilk versiyonu gibi siyah bloklarla oynanıyor.

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    KKM 33 dakika önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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