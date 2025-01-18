Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: FC 2025 ve daha fazlası

Hafta sonu boyunca 8 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri,19 Ocak'a kadar EA Sports FC 25, College Football 25, Madden NFL 25, F1 24, NHL 25, UFC 5, WRC 24 ve PGA Tour'u ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- EA Sports FC 25
- EA Sports College Football 25
- EA Sports Madden NFL 25
- F1 24
- NHL 25 (Xbox Series X|S)
- UFC 5
- EA Sports WRC 24
- EA Sports PGA Tour
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass Ultimate veya Core aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.