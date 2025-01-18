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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta “Free Play Days” etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca FC 2025 başta olmak üzere 8 farklı EA oyunu ücretsiz olarak sunulacak.

Hafta sonu boyunca 8 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri,19 Ocak'a kadar EA Sports FC 25, College Football 25, Madden NFL 25, F1 24, NHL 25, UFC 5, WRC 24 ve PGA Tour'u ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

EA Sports FC 25

EA Sports College Football 25

EA Sports Madden NFL 25

F1 24

NHL 25 (Xbox Series X|S)

UFC 5

EA Sports WRC 24

EA Sports PGA Tour

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass Ultimate veya Core aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

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Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: FC 2025 ve daha fazlası