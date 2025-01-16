Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

- Epic Games'te haftanın ücretsizi: Escape Academy
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- 16 Ocak - 23 Ocak
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Epic Games'te haftanın ücretsizi: Escape Academy
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Escape Academygeçtiğimiz dakikarda erişime açıldı. Escape Academy, temelde ilgi çekici sanat tarzına sahip bir kaçış macerası deneyimini bizlere sunuyor. Oyunda Escape Academy’de eğitim alan bir öğrenci rolünü üstleniyor, bulmacalar çözüyor, bilgisayarları hackliyor, hünerlerinizi sergiliyorsunuz.
Escape Academy, Epic Games Store'da 16 Ocak'tan 23 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
16 Ocak - 23 OcakBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Keşke bunu yapacaklarına 2 heykel yapsalardı