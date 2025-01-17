God of War live-service oyunu çıkmadan iptal edildi

Yeni God of War oyunu çıkmadan iptal edildi
Bloomberg’den Jason Schreier’in haberine göre, Bluepoint Games tarafından geliştirilen ve uzun süredir beklenen God of War live service oyununun iptal edildiği doğrulandı. Üstelik gelişmeler bununla sınırlı değil. Sony, Days Gone'ın geliştiricisi Bend Studio'nun üzerinde çalıştığı henüz açıklanmamış bir başka projeyi de rafa kaldırıyor.
Kaçıranlar için Bluepoint, günümüzde Demon’s Souls ve Shadow of the Colossus gibi başarılı projeleriyle tanınan bir stüdyo. Bir süredir de yeni God of War live-service oyunu üzerinde çalışıyordu. İyi haber şu ki, stüdyoların kapatılmayacağını ve her iki ekibin de PlayStation Studios çatısı altında yeni projeler geliştirmeye devam edeceğini söyleyelim.
Sony ise, iptal kararlarının stüdyoların işleyişine en az etki edecek şekilde alındığını belirtti. Ayrıca, PlayStation başkanı Herman Hulst daha önce yaptığı açıklamalarda, şirketin hem tek oyunculu oyunlara hem de çevrim içi deneyimlere olan bağlılığını sürdüreceğini vurgulamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.