Witcher 3 geliştiricilerinden yeni oyun: The Blood of Dawnwalker fragmanı paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Eski Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 geliştiricilerinden oluşan Polonyalı stüdyo Rebel Wolves, The Blood of Dawnwalker için yeni fragman paylaştı. Unreal Engine 5 ile geliştirilen Dawnwalker, Bandai Namco tarafından PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için yayınlanacak. İşte yeni oyundan ilk görüntüler.

Witcher 3 geliştiricilerinin yeni oyunundan fragman paylaşıldı

Kaçıranlar için ilk olarak geçtiğimiz yıl duyurulan The Blood of the Dawnwalker, The Witcher 3'ün yönetmeni Konrad Tomaszkiewicz dahil olmak üzere geliştirici kadrosuyla merak uyandırmayı başarmıştı. The Blood of Dawnwalker, 14. yüzyılda Karpatya'da, kurgusal Vale Lenora bölgesinde geçiyor. Hikaye ise, Kara Veba zirvedeyken, güçlü bir vampir grubunun feodal lordları devirmek ve Vadi'yi kendileri için almak için gölgelerden fırlamasını konu alacak.

Bu arada tanıtım fragmanında, oyunun ana karakteri Coen'in vampirlerle ilk karşılaşmasını görüyoruz. Oyun, bu olaydan yaklaşık iki yıl sonra başlıyor. Coen o zamandan beri bir tür vampire dönüşmüş durumda. The Blood of the Dawnwalker için ilk oynanış fragmanının da bu yaz aylarında yayınlanması bekleniyor.

Amazon Prime Gaming Ocak 2025 oyunları: Tam 16 oyun ücretsiz 3 gün önce eklendi

Daha önce de belirttiğimiz gibi Rebel Wolves'un başında, The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 gibi projelerde önemli roller üstlenmiş Konrad Tomaszkiewicz bulunuyor. Ekibinde Bartłomiej Gaweł, Jakub Szamałek ve Tamara Zawada gibi The Witcher 3’ten tanınan isimler yer alıyor. Mateusz Tomaszkiewicz ise 13 yıllık CD Projekt Red deneyiminin ardından kreatif yönetmen olarak stüdyoya katıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Witcher 3 geliştiricilerinin yeni oyunundan fragman paylaşıldı!