Microsoft, DirectX’i nöral işleme yetenekleriyle yenileyecek

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Tam Boyutta Gör Microsoft, oyun ve grafik dünyasında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, DirectX API’sini yapay zeka destekli nöral işleme ile güçlendirerek görsel kalite ve performansı yeni bir seviyeye taşıyacak. Bu güncellemenin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise Cooperative Vector desteği olacak.

DirectX yeni yetenekler kazanacak

Nöral işleme veya neural rendering, makine öğrenimi modellerinden faydalanarak dokular, ışıklandırma ve görüntü ölçekleme gibi görsel unsurları daha etkili bir şekilde oluşturmayı veya geliştirmeyi hedefliyor. Bu teknoloji, karmaşık grafik işleme görevlerini yapay zekaya devrederek hem performansı artırıyor hem de geleneksel işleme yöntemlerine kıyasla daha yüksek görsel doğruluk sunuyor. Nvidia’nın DLSS ve AMD’nin FSR teknolojileri gibi örnekler zaten buradaki potansiyeli göstermişti.

Microsoft’un DirectX ile sunduğu bu yenilikler, yapay zeka destekli grafikleri standart bir çerçeveye oturtarak, farklı platformlarda bu teknolojinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını hedefliyor.

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DirectX güncellemesinin önemli özelliklerinden biri olan Cooperative Vector desteği, yapay zeka ile gerçek zamanlı render/işleme süreçlerini optimize etmeye odaklanıyor. Bu özellik, matris-vektör işlemlerini daha verimli hale getirerek, yapay zeka tabanlı modellerin GPU üzerindeki farklı shader aşamalarında çalışmasını sağlıyor. Bu teknoloji, Nvidia’nın yeni RTX 50 serisi GPU’larında bulunan Tensor Core’ları kullanarak nöral shader’ları destekleyecek. Bu sayede oyunlarda varlık görselleştirme, geometri optimizasyonu, ışık izleme (path tracing) geliştirmeleri ve fotogerçekçi oyun karakterlerinin oluşturulması mümkün hale gelecek.

Microsoft, bu yeni teknolojinin farklı donanımlarda en iyi şekilde çalışması için AMD, Intel, Nvidia ve Qualcomm gibi büyük GPU üreticileriyle yakın iş birliği içerisinde çalıştıklarını da söylüyor. Microsoft, nöral işleme yeteneklerini DirectX'e yerleştirerek yapay zeka odaklı grafiklerin birden fazla platformda benimsenmesini sağlayabilir. Microsoft’un yapay zeka destekli bu yenilikçi grafik teknolojileri henüz geliştirme aşamasında ve kesin bir çıkış tarihi açıklanmadı.

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Microsoft, DirectX’i nöral işleme yetenekleriyle yenileyecek