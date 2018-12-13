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Kimsenin bilmediği F/P kralı bluetooth kulaklık "QCY T1 Pro incelemesi"

5 ay
33,5b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda aynı zamanda bir teknoloji üreticisi olan QCY'nin T1 Pro model bluetooth kulak içi kulaklığının tasarımı ve ergonomisini değerlendiriyor, ses ve batarya performansını sınıyoruz.
QCY, 2009 yılında kurulan Çinli bir marka ama ürettir, üzerine marka bas geç bir marka değil, AR-GE çalışmalarıyla şu ana kadar 9 teknoloji, 14 kullanım ve 29 tane tasarım olmak üzere özellikle ses ürünleri tarafında 52 patente sahip, yeni diyafram materyalleri konusunda heyecan verici çalışmaları var.

Gayet güzel, vitrin tasarımındaki kutusundan taşıyıcı haznesiyle kulaklıklar, kısa bir Micro USB kablosuyla beraber küçük ve büyük boy tipler, aynı şekilde askılar da çıkıyor, her kulak tipi, boyutu düşünülmüş, mesela ben orta boy tiplerle büyük boy askıları kullanıyorum.

Siyah ve beyaz renk seçeneği var T1 Pro’nun. Hazne alüminyum malzemeden, çok kaliteli bir alüminyumdan değil ama soğuk metal hissi var, öyle elle ezip bükebileceğiniz bir malzeme değil. Kenarları elmas kesim, fiyatına göre çok güzel görünüyor. Gayet hafif ve cebe atmak için boydan sıkıntılı değil ama kalın. Niye bu kadar kalın peki? Sebebine değineceğiz.
Üzerindeki 4 kademeli göstergeden bir defa basınca kendi batarya durumunu, çift basınca da kulaklıkların şarj olup olmadığını görebiliyorsunuz.

Hazneyi tek elle açabiliyorsunuz, içi kumaş, rahatsız edici bir metal sesi çıkarmıyor yani, ittir ve kulaklıklar karşınızda. Boyut olarak uzun zamandır kullandığım, Sony WF-1000X’den küçükler, kulağa takınca daha az çıkıntı yapıyorlar. 

Plastik gövdeliler, WF-1000X gibi kalite kokmuyorlar ama kalitesiz de diyemem, gayet sağlam hissettiriyorlar ve 4.7gr, 6.8 gram WF1000X’den hafif, 4gr Airpods’dan biraz daha ağır. Kağıt üstü şeyler bunlar, bence hiçbirisi yoracak, rahatsız edecek kadar ağır değil. Üzerlerindeki yüzey dokunmatik bir yüzey, evet, bu fiyata dokunmatiği de var. 1 saniye basılı tutunca açılıyor, 2 saniye tutunca kapanıyor, arama cevaplayıp kapatabiliyorsunuz. Müzik durdur devam et, bir önceki, bir sonraki şarkıya geç, görmek istediğim fonksiyonların hepsi var ve gayet hassas bir yüzey, algılamamazlık yapmıyor.

Haznelere mıknatıslarla tutunuyorlar, düşürmek için inadına salladığınızda bile tıkırtı çıkarıyorlar ama ebedi düşmüyorlar. Çıkarmak istediğinizde kolayca çıkıyorlar, yerlerine bıraktığınızda da ille de yerine ittirmeye, mesela tırnakla oturtmaya gerek yok, mıknatıslar işleri ziyadesiyle yapıyorlar. Ben hala bu fiyata böyle bir ürün nasıl olur şaşkınım, devam edelim.

Bluetooth 4.2 üzerinden bağlantı kuruyor. Aslında hazneden çıkarır çıkarmaz çalışmaya başlasalar güzel olurdu ama bu fiyata o kadar kusur kadı kızında da olur desem yeridir. Çıkarıp 1 saniye basılı tutuyorsunuz, açılıyorlar. 5 İlk kurulumda 5 saniye basılı tutuyorsunuz, eşleştirme modunda mavi-kırmızı yanıyor LED’i, sorunsuz bağlanıyor. Bağladıktan sonra tek kullanacaksanız birini, çift olarak kullanacaksanız açtıktan sonra 1 defa dokunuyorsunuz, birbirleriyle eşleniyorlar, tekrardan eşlemenize gerek yok.

20Hz-20KHz frekans aralığına ve 93dB hassasiyete sahip kulaklıklar. Üzerlerinde telefon görüşmelerinde de iş görebilecek kalitede mikrofonları da var, açıkken 1 saniye basılı tutuyorsunuz, Google Asistan açılıyor, kullanıyorsunuz mesela, iPhone’um olmadığı için Siri ile deneyemedim açıkçası. Araya duvar girince 5 metre, duvar girmeden 10 metre civarı menzili var. 40mAh bataryaları var ve QCY tek şarjla 2.5 saat kullanabileceğinizi söylüyor, fabrika verisi bu tabii, şimdi deneyimlerimi aktarayım size.

Öncelikle maksimum sesi gayet iyi, benim gibi kulakları yüksek sesle biraz yıpratmış birine bile iyi geldi, distorsiyon sıfır. Tabiri caizse fiyatını düşününce “Bunlar tizlerde patlar” diyordum ama olması gerektiği kadar iyiler, netler, berraklar, fiyatı için şaşırtıcı derecede berraklar. Midler, vokaller yerinde, dengede diyebilirim, ses profili olarak biraz daha sıcak, biraz daha bass yanlısı bir profili var. Basslar kablosuz bluetooth kulaklıklarda duyduğum en iyi basslar değiller ama rap, trap dinleyen, enstrümental parçalarda tok sesleri seven biri olarak kabul edilebilirim rahatlıkla üstünde basslar. Genel olarak dinamik aralığı doyurucu, sahnesi ve yön hissiyatı ise biraz dar, çok yön hissiyatı yok ama fiyatı için yine iyi.

Konfor tarafı gerçekten iyi, kulak kanalınıza uygun bir ucu seçtiğiniz takdirde yoracağını zannetmiyorum, beni hiç yormadı. Askıları öyle kulağı saran askılar değiller, biraz daha tutunma sağlıyorlar ama ciddi işe yarıyorlar, özellikle koşarken yararlar işinize, başlarda yaşayabileceğiniz düşecek de kaybedeceğim endişesini alıyorlar.

Çalışma süresi ve stabilite. Yaptığım testlerde ki %100 sesle test ettim ben, kağıtüstü 2.5 saat diyordu, 2 saat civarı kullanabildim ben, pahalı abileri, 5 saat vaat eden Icon X veyahut Airpods’un yarısı kadar, en büyük fedakarlık burada. Çiftini de 4-5 defa şarj edebilen haznesiyle yaklaşık 1 saatte de şarj oluyorlar, hızlı şarj yok. Haznesiyle toplam 15 saat civarı kullandım süresi çıkıyor. Kopma, bazen günlerce kopma olmuyor ama bazen hani hıçkırık tutar ya olmadık yerde, bir 5 dakika kadar biri gidiyor gibi yapıyor, sonrası yine temiz.

Video izlerken senkron kayıyor mu peki? Ben yine beklentimi düşük tutmuştum ama dizi-film izlerken, YouTube’da içerik tüketirken mesela en önemli şey dudak ve ses uyumu, senkronudur, gecikme yok, sorun da yok.
Asıl farklar Spotify’dan çıkıp kayıpsız, FLAC parçalar dinlemeye başlayınca ortaya çıkıyor. Mesela baterici arkaşın zil sesleri tamam yine var ama benim halihazırda kullandığım, editör olarak tercihim ve alanında en iyilerinden, en pahalılarından Sony WF-1000X’teki kadar ayrışamıyor, detay ayrımı böyle tepe segment diyebileceğim ürünler kadar değil, T1 Pro’da çok nadir de olsa veri sıkıştırmadan mütevellit pürüzler hissedebiliyorsunuz ama genel olarak fiyatına göre performansı o kadar iyi ki Samsung Icon X, Sony WF-1000X ve Apple Airpods ile aradaki fiyat farkını “Ben bu kulaklıklara bu kadar vermeli miyim?” diye ciddi ciddi düşündürüyor.

QCY T1 Pro. Videonun başında da söyledim, arkadaşlar bir hazine bulmuş kadar mutluyum, bu kulaklık 200 liraya alabileceğiniz, çok daha pahalı abilerine dahi kafa tutabilecek, F/P oranı inanılmaz yüksek bir bluetooth kulakiçi kulaklık. Kullanım süresi abileri kadar uzun değil, ses kalitesi özellikle Spotify’da oldukça yakın ama onlar kadar değil, hızlı şarjı yok, sıkıştırma protokolü o kadar gelişmiş değil gördüğüm kadarıyla gibi gibi eksilerinden bahsedebilirim, lakin bu tür kulaklıkları merak ediyor ama fiyatları yüzünden uzak duruyorsanız, incelemelerimde özellikle bunu satın alın, bunu kullanın demem, merak edebileceğiniz her şeyin detayına inip tercihi sizlere bırakırım ama QCY T1 Pro’yu canı gönülden tavsiye edebilirim. Hem merağınızı giderecek hem de devamında zevkle kullanabileceğiniz bir kulaklık olmuş.
Ürünü Gearbest üzerinden satın almak isterseniz; QCY T1 Pro
İndirim kodu: GBreview02

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ffrisby 5 ay en beğenilen
Yine Burak yine kalite.
inceleme dediğin böyle olur, ister oku ister izle. En. Sevdiğim inceleme tipi ve bu konuda sayılı adamlardan birisi Burak.
Seviyoruz seni Burak
Yine Burak yine kalite.inceleme dediğin böyle olur, ister oku ister izle. En. Sevdiğim inceleme tipi ve bu konuda sayılı adamlardan birisi Burak.Seviy...
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orh01 5 ay
2 saat kullanım süresi tanıyor bir bluetooth kulaklıkta kullanım süresi dısında ne aranabilir ki zaten. Süre cok az geldi. Ayrıca 189 tl günümüzde f/p canavarı oldu malesef. Bir kulaklık için çok fazla bana göre
2 saat kullanım süresi tanıyor bir bluetooth kulaklıkta kullanım süresi dısında ne aranabilir ki zaten. Süre cok az geldi. Ayrıca 189 tl günümüzde f/p canavarı ...
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kill1033 5 ay
Mikrofon kalitesi nasıl? Telefon görüşmelerinde karşı tarafa ses yeterli seviyede ve kaliteli gidiyor mu?
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VYC Majoris 1 ay
"Asıl farklar Spotify’dan çıkıp kayıpsız, FLAC parçalar dinlemeye başlayınca ortaya çıkıyor."
Bu ne ya?

Kulaklığa yüzlerce dolar para bile verseniz 320kbps ile flac farkını duymak neredeyse imkansızken 20$'lık kablosuz kulaklık incelemesinde bu cümlenin ne işi var? "Wf1000x ile müzik dinlediğimde Flac'ın farkını duyabiliyorum" anlamında söylenmişse yine de mantıklı değil.
Zaten bu kulaklık bluetooth codeclerinden Sbc ve Aac'yi destekliyor. Sbc maksimum 320kbps aktarabilirken Aac 256kbps veri aktarımı yapabiliyor. İkisi de Spotify'ın limitinin içinde yani. Bu durumda telefonunuzundaki müzik 5000kbps bile olsa en fazla 320kbps aktarım yapabiliyorsunuz. Wf1000x de sadece Sbc vs Aac destekliyor.
Buyrun size 128kbps vs 320kbps vs 1411kbps (kayıpsız Cd kalitesi) testi. Farkı anlayın anlayabiliyorsanız. Hele ki 20$'lık bluetooth kulaklıkla. Ya da 200$'lık Wf-1000x ile.
npr.org/...
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The.Mafia 1 ay
Eğer anlatıldığı gibi ise gerçekten fiyat performans açısından tercih edilebilir
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Sivridis 1 ay

200 TL ye sıfır QCY T1 Pro mu yoksa 500 TL ye 2. el Samsung Gear Icon X 2018 mi alsam ? Telefonum Note 9
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lfkaya 1 ay
Arkadaşlar pro modelini bluetooth mouse ile birlikde kullandığımda sesde donmalar oluyor çözümü varmıdır
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servettv 2 ay

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Monkdevil 2 ay
Arkadaşlar merhaba. Ben bu kulaklığı aldım ama eşleştirmede sıkıntı yaşıyorum. Bir türlü eşleşmiyor. minin sayfasında adamın tarif ettiği gibi yapıyorum fakat olmuyor. Tarif edebilir misiniz. teşekkürler
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sarpcore 2 ay
qcy t1c pro sipariş verdim.umarım pişman olmayız.
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tahir40 2 ay
Merhaba, bu kulaklıkları bluetooth üzerinden Windows PCde kullanma imkanımız olur mu film müzik için. Sadece telefonla mı kullanabiliyoruz?
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psychicsaw 3 ay
Kulaklığı 1 haftadır kullanıyorum, bu incelemeden sonra biraz daha araştırıp aldım.
Meizu 16th ile beraber kullanıyorum, yakın zamanda Xiaomi hybrid pro hd ve Audio-Technica CKS77X kullandım. Bunu göz önünde bulundurarak deneyimim şöyle.
Basslar xiaomi hd pro düzeyinde, midler daha iyi gibi geldi bana. Tizler için maalesef çok iyi diyemeyeceğim 64 kbps müzik tizi gibi geliyor. (Telefonumla alakalı olabilir)
Metroda genelde Netflix izlerim ve senkronda hiç sıkıntı yaşamadım.
Müzik dinlerken sadece bir kere sol taraftan ses gitti ve komple kapatıp tekrar açmam gerekti.
CKS77X ile kıyaslayacaksam da, ben cks77x i beğenmedim. Cks99 da bence iyi değildi, belki clonedur bilemedim.
Kısacası Xiaomi hybrid pro hd kullanan birini memnun edecektir, en azından beni etti.
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sarpcore 3 ay
Bu kulaklık xbox da kullanılabiliyor mu?
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