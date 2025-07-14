Steam mağazası yenileniyor: İşte yeni tasarım

Steam Mağazası'nın ana sayfasında yapılan değişiklikler, kullanıcılar için vitrinde gezinmeyi daha da kolaylaştırmayı amaçlıyor. Steam'in "En Çok Satanlar" ve indirimleri, Steam Mağazası yenilemesinin bir parçası olarak özellikle vurgulanıyor ve kullanıcıların mağazada gezinirken en yeni indirimleri ve popüler oyunları öncelikli olarak görmelerini sağlıyor. Kullanıcılara ayrıca istek listelerine hızlı erişim imkanı sunuluyor.
Steam'in en yeni değişiklikleri, istemcinin yılın en büyük etkinliklerinden birini yakın zamanda tamamlamasıyla birlikte geldi. 10 Temmuz, platform için yılın en büyük indirimlerinden biri olan ve en popüler oyunlardan bazılarında büyük indirimler sunan bu yılki Steam Yaz İndirimi'nin sonunu işaret ediyordu. Steam ayrıca, Yaz İndirimi'nin sona ermesinin ardından oyunculara birçok hediye dağıtıyor ki kısa bir süre önce sınırlı bir süre için üç ücretsiz Steam oyunu yayınlandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler