Tam Boyutta Gör Valve, Steam’in kullanımını kolaylaştırmak için düzenli olarak değişiklikler yapıyor ve özenle seçilmiş kullanıcı önerilerinden performans izleyicisine kadar her şeyi sunuyor. Yakın zamanda paylaşılan bir ekran görüntüsü, Valve’ın sessiz sedasız Steam Mağazası’nın arayüzünde yaptığı değişiklikleri ortaya çıkarıyor.

Steam, oyun içi performans izleyicisini kullanıma sundu 1 hf. önce eklendi

Steam Mağazası'nın ana sayfasında yapılan değişiklikler, kullanıcılar için vitrinde gezinmeyi daha da kolaylaştırmayı amaçlıyor. Steam'in "En Çok Satanlar" ve indirimleri, Steam Mağazası yenilemesinin bir parçası olarak özellikle vurgulanıyor ve kullanıcıların mağazada gezinirken en yeni indirimleri ve popüler oyunları öncelikli olarak görmelerini sağlıyor. Kullanıcılara ayrıca istek listelerine hızlı erişim imkanı sunuluyor.

Steam'in en yeni değişiklikleri, istemcinin yılın en büyük etkinliklerinden birini yakın zamanda tamamlamasıyla birlikte geldi. 10 Temmuz, platform için yılın en büyük indirimlerinden biri olan ve en popüler oyunlardan bazılarında büyük indirimler sunan bu yılki Steam Yaz İndirimi'nin sonunu işaret ediyordu. Steam ayrıca, Yaz İndirimi'nin sona ermesinin ardından oyunculara birçok hediye dağıtıyor ki kısa bir süre önce sınırlı bir süre için üç ücretsiz Steam oyunu yayınlandı.

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Steam mağazası yenileniyor: İşte yeni tasarım

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