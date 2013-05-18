Kingston'dan Hız Rekortmeni USB Bellek "DataTraveler Ultimate 3.0 G3" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Bu durumda, voyager gt turbo'ya bir göz atmak lazım!
bir zamanlar voyager gt 2.0 16 gb modeli vardı. okuma hızı 34, yazma hızı 28 mbs ve fiyatı 86 lira idi. aynı zamanda piyasada kinston hyper x usb 2.0 8 gb'lık model vardı. okuma ve yazma hızları 20-20 mbs ve fiyatı 115 tl idi. aradaki farklara bakalım:
O zamanlar Corsair, Flash Voyager GT ile hız ve kapasitesinin yanında, dayanıklılığı ve fiyatıyla da kinston'dan daha ünlü olmamasına rağmen daha eli açık bir durumdaydı. kingston başından beri hep aynıydı. çok kazanırsa ucuz satan, birazcık satmasa hemen eli sıkı davranandı. kısacası kingston hiç bir zaman corsair'in yanına gelemez. corsair, mücadeleci ve azimli bir şirket.
| Bende de Sandisk Cruzer Contour vardı 16 lık. Okuma yazma 25/18 idi. Onu arkadaşa sattım.
Ben 32 lik Sandisk aldım. Esasında Sandisk, şu Extreme modellerinden önce çok iddialı değildi hız konusunda.
Ama onlarla hızı iyi oldu. Daha önceden aldığım 2GB lık ADATA PD7 hayatımda aldığım en iyi bellek. Halen sapsağlam.
Ve enteresan yanı , çoklu dosyalarda hızı muhteşem. IOPS oranı çok iyi. Ama pahalıydı tabi. Ben 2 yi 41 Dolara almıştım.
8 liği 150 dolardı.
Bir tane de orta seviye 16GB ADATA S102 var. O da 70/20 falan hızlarında. Sandisk ile arasında çok fark var.
Ama Sandisk fiyat olarak en iyi fiyat ve hız oranına sahip...
|voyager gt turbo'ya bir göz atmak lazım!
bir zamanlar voyager gt 2.0 16 gb modeli vardı. okuma hızı 34, yazma hızı 28 mbs ve fiyatı 86 lira idi. aynı zamanda piyasada kinston hyper x usb 2.0 8 gb'lık model vardı. okuma ve yazma hızları 20-20 mbs ve fiyatı 115 tl idi. aradaki farklara bakalım:
corsair; hız, dayanıklılık ve fiyat açısından kinston'dan daha ünlü olmamasına rağmen daha eli açık bir durumdaydı. kingston hep aynıydı. çok kazanırsa ucuz satan, durumlar kötüleşirse eli sıkı davranandı. kısacası kingston hiç bir zaman corsair'in yanına gelemez. corsair, mücadeleci ve azimli bir şirket.
|32 GB USB3 49 TL süper fiyatmış.
Bende de Sandisk 32gb var USB2.0 50 TL ye almıştım HB'den :)
|önce şu anakartlardaki usb 3.0 sorununu çözsünler kaç bilgisayarım varsa hepsinin usb 3.0 ü sorunlu, tam kopyalama yapıyorsun bir anda bağlantı kopup geri geliyor, şuana kadar hiçbir usb 3.0 cihazımı usb yuvasına takıp sağlıklı kullanamadım, mecbur usb 2.0 ye bağlıyoruz o zaman da 3.0 olmasının anlamı kalmıyor
|Pahalı, halen makul fiyatlara USB2 satılıyor ve bu müşterilerin büyük kısmının işini fazlasıyla görüyor. USB3'ün kendi bileğinin hakkıyla USB2'yi her açıdan yenmesi gerekiyordu, bu kadar fiyat farkıyla gelecekse yeni teknoloji kavramını benim açımdan karşılamış olmuyor, parayı basan işini kendi de hızlandırır. En basitinden çekerem bir veledi, oğlum şunları kopyala getir sana 5 lire derim.
|sıkılınca şu adamı dinliyorum ne anlatırs anlatsın sıkılmam geçiyor :)
teşekkürler mesut reis
|mağaza stoklarında göremedim,nezaman bulabiliriz bu ürünü
|Bi kerede yorumum beğenilsin
|49TL ye 32GB iyi almışsın.
mfatih85
aynenn
|Fiyatlara bakınca hedef kitle gözümün önüne geliyorda, herkes Mit Casusu olmuş demek.
Normalde okuma hızı 190 ve yazma hızı 110 olduğu halde okuma 255 lere, yazma ise 114 lere varıyor.
Bir de 64GB olanı 190 okuma ve 170 yazma. Hem de 165 lira.
Üstelik yukarıdaki gibi kaba saba görüntüsü de yok...
Hızı da bu... (Kendi yaptığım test)