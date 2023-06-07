Monster Pusat One Shot Pro kablosuz mouse incelemesi

Bu videomuzda Monster'ın Pusat One Shot Pro isimli kablosuz oyuncu mouse'una yakından bakıyoruz. Fiyatıyla birlikte değerlendirildiğinde güzel bir mouse olduğunu söyleyebilirim.

Dilerseniz incelememize kutu içeriğiyle başlayalım. Monster Pusat One Shot Pro oyuncu mouse’unun içerisinden mouse’un kendisi, kablosuz şekilde kullanmak için usb alıcı, mouse’un yanındaki tuşun farklı tarzı ve yedeği, şarj etmek veya kablolu bir şekilde kullanmak için 1.6 metre uzunluğundaki bir tarafı tip c bir tarafı tip a usb kablo ve çeşitli belgeler çıkıyor.

Tasarıma geldiğimizdeyse mouse’un ilk dikkat çeken noktası simetrik bir yapısının olmaması. Yani bu mouse’u sadece sağ elini kullananlar kullanabilir. Tutuş şekli açısından da her şekilde tutabileceğinizi belirtmekte fayda var ancak en rahatı Palm Grip dediğimiz tutuş şekli olduğunu söyleyebilirim.

Tamamen siyahla kaplı mouse’muzun görünüş açısından oyuncu ekipmanı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen avuç içi bölgesinde Monster’ın logosu bizleri karşılıyor ve bu kısım RGB ışıklandırmaya sahip. Işıklandırma ayrıca scroll tuşunda da mevcut. Mouse’un üzerinde toplamda 8 adet ayarlanabilir tuş bulunuyor. Bunları uygulama üzerinden dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Ama temel kullanım açısından bakarsak sağ tıklama, sol tıklama, DPI ayarı değiştirmek için iki tuş, ileri ve geri tuşları, x3 tıklama için özel tuş, scroll tuşu ve mouse’un altındaki profil değiştirme tuşu yer alıyor. 110 gramlık bir ağırlığa sahip olan mouse’un, ekstra hafif olması için uğraşılmayan diğer oyuncu mouse’larıyla ortalama aynı ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Bu ağırlık elbette espor oyuncusu değilseniz sizler için çok da bir anlam ifade etmiyor.

Gelelim teknik tarafa. En başta da söylediğim gibi Monster Pusat One Shot Pro bir kablosuz mouse. Ancak dilerseniz kablolu da kullanabiliyorsunuz. 700 mAH’lık pil kapasitesiyle de standart bir kullancısıysanız haftalarca kullanabiliyorsunuz. Aslında batarya kısmı çok da önemli bir detay değil çünkü ürünü kutu içeriğinden çıkan kabloyla şarj ederken de kullanabiliyorsunuz. Yani şarj konusunda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ayrıca birçok Monster ekipmanında olduğu gibi bu üründe de akıllı güç yönetimi özelliği bulunuyor. Yani siz ürünü kullanmadığınızda güç tüketimi sıfıra yakın hale geliyor ve daha uzun süre mouse’u kullanabiliyorsunuz. Son olarak ürünün kablosuz şarj özelliğini sunduğunu da belirtelim.

1000 ile 16000 DPI arasında 8 farklı DPI ayarı bulunan mouse’da istediğiniz DPI ayarını bulabileceğinizi söyleyebilirim. Özellikle ben bu konuda çok sıkıntı çeken biriyim. Hep arada kalan bir DPI değerini istiyorum ancak bunda tek seferde istediğim ayarı mouse’un üzerindeki tuşlardan bulabildim ki zaten dilediğiniz özelleştirmeyi rahatlıkla uygulama üzerinden de yapabiliyorsunuz. Bunun detaylarına zaten birazdan geleceğim. Mouse’un raporlama hızı yani polling rate’i ise 125 - 1000 hz arasında.

Sensör tarafına baktığımızdaysa aslında oyuncu mouse’larında görmeye alışık olduğumuz Pixart PMW3389 optik sensörünü görüyoruz. Bu fiyat aralığı için sık kullanılan, benim de başarılı bulduğum bir sensör olduğunu söyleyebilirim.

PMW3389 isimli bu sensör, 450 IPS izleme hızı ve 50G ivmelenme toleransı gibi yüksek performans özelliklerine sahip ki zaten Monster Pusat One Shot Pro da 400 IPS izleme hızına ve 50G ivmelenme toleransına sahip.

Anahtar tarafında ise oyuncu mouse’ların sıkça rastladığımız Omron’u görüyoruz. Sağ ve sol tuşlar olmak üzere 20 milyonluk bir tıklama ömrü bulunuyor. Mouse’un pedlerine geldiğimizdeyse süper kaygan teflon ayak pedi bizleri karşılıyor. Pedler de yine benim en çok sorun çektiğim kısımlardan birisi ancak bu mouse’un pedlerinden memnun kaldığımı söylemeliyim.

Şimdi gelelim tüm özelleştirmeleri yapabileceğiniz Monster’ın uygulamasına. Bu uygulama üzerinden mouse’un üzerindeki ışıklandırmaya sahip bölgelerin rengini değiştirebiliyorsunuz, DPI ayarını özelleştirebiliyorsunuz, pil durumunu görüntüleyebiliyorsunuz, makro atama yapabiliyorsunuz, tuşlara atama yapabiliyorsunuz, polling rate ayarı yapabiliyorsunuz, yani kısaca mouse’un tüm özelliklerini bu uygulamadan rahatlıkla özelleştirebiliyorsunuz. Bu durum zaten artık çoğu oyuncu mouse’unda bulunuyor ancak buradaki özelleştirem seçenekleri bu fiyat bandındaki mouse’lara göre daha fazla geldi diyebilirim.

Monster Pusat One Shot Pro, özellikle ergonomi konusunda beni çok mutlu etti diyebilirim. Mouse’u elinize alıp kullandığınız andan itibaren mouse’a hakim olduğunuzu hissedebiliyorsunuz, tuş bölümlerinin mouse’un geri kalanıyla ayrılması da güzel bir detay ve tıklama hissiyatının da iyi olduğunu söyleyebilirim. Mouse ilk bakışta kaba gibi dursa da aslında kullandıkça çok rahat olduğunu fark ediyorsunuz. Ses açısından da tok güzel bir ses var ve bu da deneyimi biraz daha yukarıya çıkarıyor.

Bu videomuzda Monster Pusat One Shot Pro isimli kablosuz oyuncu mouse’una yakından baktık. Benim genel olarak fiyatını da göz önünde bulundurunca beğendiğim bir mouse oldu. Peki sizler ne düşünüyorsunuz, ilginizi çekti mi, yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.

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