Kırmızı Beyaz iPhone Plus, iPhone SE 128GB, yeni iPad ve fazlası

Apple bugün bir dizi yeni ürünü sitesinde listeledi. Yeni kırmızı iPhone, iPhone SE 128GB, iPad, saat kordonları ve yeni nesil video uygulamasını bu videomuzda değerlendirdik.

Resmi basın bültenleri şu şekilde;

2017 İlkbaharında Yeni Apple Watch Kayış Çeşitleri Geliyor



Yeni Şeritli Naylon Örme, Nike Spor ve Apple Watch Hermès Kayış ve Kordonlar



Apple bugün müşterilerine Apple Watch’larını kişiselleştirmeleri ve özelleştirmeleri için her zamankinden daha fazla fırsat sunan yeni parlak kayış renklerini tanıttı. Bu sezonun öne çıkan ürünleri arasında çarpıcı yeni renklere sahip geniş şeritli bir Naylon Örme kordon, bağımsız Nike Spor Kordonlar ve ince bir işçilikle üretilmiş Apple Watch Hermès kayışları bulunuyor. Tüm yeni kayışlar bugünden itibaren apple.com.tr’den sipariş edilebilecek ve Mart ayı içinde belirli Apple Store’lar, Apple Yetkili Bayileri ve iletişim operatörlerinde satışa sunulacak.



Apple Watch



Yeni kayış koleksiyonunda neler var?



• Çakıl Grisi, Azur Mavisi ve Kamelya renklerinde spor kordon

• Ahududu, Göl Mavisi, Turuncu, Kırmızı, Polen Sarısı ve Gece Mavisi renklerinde naylon örme kordon

• Yeni bir toka tasarımına sahip, Safir, Ahududu ve Vizon Grisi rengi Klasik Tokalı Kayışlar



Apple Watch Nike+



Nike Spor Kordonları şimdi aşağıdaki renklerde ayrı olarak satışa sunuluyor:



• Antrasit/Siyah

• Saf Platin/Beyaz

• Volt/Siyah



Yeni Apple Watch Nike+ modelleri arasında 38 mm ve 42 mm Uzay Grisi Alüminyum Kasa ve Antrasit/Siyah Spor Kordon ile 38 mm ve 42 mm Gümüş rengi Alüminyum Kasa ve Saf Platin/Beyaz Spor Kordon bulunacak.



Apple Watch Hermès



Apple Watch Hermès kayışlarının en yeni modellerinden bazıları şunlar:



• 38 mm Double Tour, Bleu Zéphyr Epsom deri

• 38 mm Manchette Double Boucle, Fauve Barenia deri

• 42 mm Simple Tour, Lime Epsom deri

• 42 mm Simple Tour, Colvert Swift deri



Bu koleksiyonda şimdi 38 mm Apple Watch ile eşleşen bir Manchette Double Boucle, Barenia dana derisi kayış modeli ve ikonik turuncu bir özel Hermès Spor Kordon da bulunuyor.



Fiyatlar ve Bulunabilirlik



• Apple Watch, 38 mm ve 42 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutu seçeneğiyle sunuluyor. Spor Kordon ile eşleşen Apple Watch Series 1 altın, roze altın, gümüş ve uzay grisi renklerinde alüminyum kasalarıyla ve yalnızca 1.199 TL’den başlayan fiyatlarla; çok çeşitli kayışlarla eşleşen Apple Watch Series 2 altın, roze altın, gümüş veya uzay grisi renklerinde alüminyum ya da gümüş veya uzay siyahı renklerinde paslanmaz çelik kasalarıyla ve 1.649 TL’den başlayan fiyatlarla ve seramik Apple Watch Edition 5.749 TL’den başlayan fiyatlarla apple.com.tr, Apple Store’lar ve belirli Apple Yetkili Bayileri ve iletişim operatörlerinde bulunabilir. Bölgenizde bulunup bulunmadığını öğrenmek için, locate.apple.com/tr adresini ziyaret edin. Apple Watch Nike+ 1.649 TL ve Apple Watch Hermès 1.149 ABD Doları’ndan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



• Yeni Apple Watch ve Apple Watch kayış ve kordonları bugünden itibaren ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Hong Kong, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Rusya, Singapur, Tayvan, Tayland, Türkiye ve Yeni Zelanda’da apple.com.tr’ den sipariş edilebilecek. Spor ve Naylon Örme kordonlar 199 TL ve Klasik Tokalı kayışlar 699 TL fiyatla satışa sunuluyor.



• Yeni Apple Watch Nike+ ve Nike Spor Kordonlar bugünden itibaren ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Hong Kong, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Rusya, Singapur, Tayvan, Tayland, Türkiye ve Yeni Zelanda’da apple.com.tr’den sipariş edilebilecek. Nike Spor Kordonu’nun satış fiyatı ise 199 TL.



• Yeni Apple Watch Hermès ve Apple Watch Hermès kayışları bugünden itibaren ABD, Almanya, Avustralya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Güney Kore, Hong Kong, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya ve Singapur’da apple.com ve Hermes.com’dan sipariş edilebilecek. Simple Tour 339 ABD Doları, Double Tour 489 ABD Doları ve Manchette Double Boucle 689 ABD Doları fiyatla satışa sunuluyor.



• Yeni Apple Watch, Apple Watch Nike+ ve Apple Watch Hermès modelleri ve kayışları Mart ayı içinde Apple Galaxy Macau’da satışa çıkacak.



• Yeni Apple Watch Hermès modelleri ve kayışları Mart ayı içinde Taipei Bellavita’daki Hermès mağazasında satışa sunulacak.



• Apple Watch Series 2 için iOS 10 veya daha yeni sürümün yüklü olduğu iPhone 5 ya da daha yeni model gerekir. watchOS 3.2 kısa bir süre sonra ücretsiz bir yazılım güncellemesi olarak sunulacak. Bazı özellikler tüm bölgelerde veya tüm dillerde kullanılamayabilir.



• Apple Watch’u Apple’dan satın alan her müşteriye, yeni Apple Watch’unu kurmasına ve takvimler, bildirimler, uygulamalar ve daha fazlasıyla kişiselleştirmesine yardımcı olmak için mağazada veya online* ücretsiz Kişiye Özel Kurulum hizmeti sunuyoruz.



• Yeni Apple Watch’larıyla ilgili temel bilgileri edinmek veya daha fazlasını öğrenmek isteyen müşteriler herhangi bir Apple Store’da ücretsiz bir atölyeye kaydolabilirler.



Apple 1984’te Macintosh’u piyasaya sürerek kişisel teknoloji alanında çığır açtı. Bugün, Apple iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Apple TV ile inovasyonda dünya lideridir. Apple’ın dört yazılım platformu; iOS, macOS, watchOS ve tvOS tüm Apple aygıtlarında kesintisiz bir deneyim sağlar ve kullanıcılara App Store, Apple Music, Apple Pay ve iCloud gibi çığır açan hizmetlerle güç katar. Apple’ın 100.000 çalışanı dünyanın en iyi ürünlerini üretmeye ve dünyayı bulduğumuzdan daha iyi durumda bırakmaya kararlıdır.



*Çoğu ülkede.

Apple, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition’ı Duyurdu



Müşteriler Şimdi Etkileyici Yeni Renkteki iPhone’u Satın Alıp AIDS’le Mücadele için Global Fund’a Katkıda Bulunabilir



CUPERTINO, California — 21 Mart 2017 — Apple bugün, (RED) ile 10 yıldan uzun süredir devam eden işbirliğine dikkat çekmek üzere, canlı kırmızı alüminyum bir kaplamaya sahip iPhone 7 ve iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition’ı duyurdu. Bu, müşterilere Global Fund’a katkıda bulunmaları ve dünyayı AIDS’siz bir geleceğe bir adım daha yaklaştırmaları için eşi benzeri görülmemiş bir yol sunuyor. Özel sürüm (PRODUCT)RED iPhone için 24 Mart Cuma gününden itibaren tüm dünyada online olarak ve mağazalarda sipariş verilebilecek.



“10 yıl önce (RED) ile çalışmaya başladığımızdan bu yana, müşterilerimiz ilk iPod nano (PRODUCT)RED Special Edition ile başlayıp bugün Beats ürün serisi ve iPhone, iPad ve Apple Watch için aksesuarlarla devam eden ürünlerimizi satın alarak AIDS’in yayılmasına karşı mücadeleye çok önemli katkılar sağladı,” şeklinde konuşan Apple CEO’su Tim Cook şöyle devam ediyor: “Muhteşem kırmızı renkteki bu özel sürüm iPhone, (RED) ile işbirliğimizi onurlandıran, bugüne kadarki en büyük (PRODUCT)RED teklifimiz ve bu ürünü müşterilerimizin elinde görmek için sabırsızlanıyoruz.”



“Apple, Global Fund’ın dünya genelinde en büyük kurumsal bağışçısı. (RED) ile işbirliğinin bir parçası olarak 130 milyon doların üzerinde katkı sağladı,” diyen (RED) CEO’su Deborah Dugan sözlerini şöyle sürdürüyor: “Dünyanın en sevilen akıllı telefonunun dünyanın her yerine ulaşabilmesi ile bizim Sahra Altı Afrika’da hayat kurtaran ARV ilacına erişim sağlama çabalarımızın birleşmesi sonucu, müşteriler şimdi yeni ve etkileyici bu (PRODUCT)RED iPhone’u alarak fark yaratmak ve Global Fund’a katkıda bulunmak için çok önemli bir fırsata sahip.”



iPhone 7 ve iPhone 7 Plus şimdiye kadarki en iyi ve en gelişmiş iPhone’lar ve iPhone’un günlük kullanım yollarını geliştiren yeniliklerle dolular. Her iki telefonda da gündüz ve gece olağanüstü fotoğraflar ve videolar çeken geliştirilmiş kamera sistemlerine sahip olan dünyanın en popüler kamerası, bir iPhone’un şimdiye kadar sahip olduğu en iyi pil ömrüyle daha fazla güç ve performans, etkileyici stereo hoparlörler ve kameradan ekrana geniş bir renk sistemi bulunuyor. Üstelik, tümü suya ve toza karşı dayanıklı bir tasarımın içinde. iPhone, Mesajlar’da iletişim kurmanın daha anlamlı ve canlandırıcı yollarını, favori uygulamalarınızla Siri’yi kullanmanın yeni yollarını, etkileyici şekilde yeniden tasarlanmış Harita, Fotoğraflar, Apple Music ve Haber uygulamalarını ve evinizi tek bir yerden basit ve güvenli bir şekilde düzenlemenizi, yönetmenizi ve kontrol etmenizi sağlayan Ev uygulamasını sunan iOS 10 ile geliyor.



(RED)’in kritik önemdeki çalışmaları, dünyanın HIV pozitif nüfusunun üçte ikiden fazlasının yaşadığı Sahra Altı Afrika’da hayat kurtaran HIV/AIDS programlarına erişim sağlıyor. (RED) tarafından elde edilen paranın tamamı doğrudan Global Fund HIV/AIDS bağışlarına gidiyor. Bu bağışlar test yapılmasında, danışmanlık hizmeti verilmesinde, tedavide ve virüsün anneden çocuğa geçişini ortadan kaldırmaya özellikle odaklanan önleme programlarında kullanılıyor. 2006 yılında kurulan (RED), o tarihten bugüne Global Fund için 465 milyon doların üzerinde gelir yarattı ve bu paranın 130 milyon dolardan fazlası tek başına Apple’dan sağlandı.



Fiyat ve Bulunabilirlik

• iPhone 7 ve iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition 128 GB ve 256 GB modelleriyle ve 4.299 TRY’den başlayan fiyatlarla Apple.com.tr’da ve Apple Store’larda ve Apple Yetkili Bayileri’nde ve belirli operatörlerde (fiyatlar farklı olabilir) satışa sunulacak. Özel sürüm (PRODUCT)RED iPhone, iPhone 7 ailesine simsiyah, siyah, gümüş, altın ve roze altın renk seçenekleriyle katılıyor.

• Her iki özel sürüm model de tüm dünyada 24 Mart Cuma gününden itibaren satışa çıkacak ve ABD ve Avustralya, Belçika, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Rusya, Singapur, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tayland, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil 40’tan fazla ülke ve bölgede Mart sonundan itibaren müşterilere gönderilmeye başlanacak. Nisan ayında ise bunları Brezilya, Şili, Kolombiya, Hindistan, Türkiye ve diğer ülkeler takip edecek.

• Özel sürüm iPhone, tam iPod ürün serisi, Beats Solo 3 Wireless Kulak Üstü Kulaklık, Beats Pill+ Taşınabilir Hoparlör, iPhone 7 Smart Battery Case ve iPhone, iPad ve Apple Watch için aksesuar serisi dahil olmak üzere müşterilerin yıl boyu satın alabildiği mevcut (PRODUCT)RED ürün serisine katılıyor.

• Dört inç ekrana sahip en güçlü telefon olan iPhone SE, 32 GB ve 128 GB modelleriyle 24 Mart Cuma gününden itibaren bulunabilecek. Mevcut kapasiteyi ikiye katlayarak 16 GB ve 64 GB modellerin yerini alan yeni modeller 2.399 TRY’den başlayan fiyatlarla Apple.com.tr sayfasında ve Apple Store’larda satışa sunulacak.

• Apple tarafından tasarlanan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus silikon kılıflar azur mavisi, kamelya ve çakıl grisi, deri kılıflar ise vizon grisi, safir mavisi ve ahududu’dan oluşan yeni renk seçenekleriyle 149 TRY'den başlayan fiyatlarla Apple.com.tr sayfasında ve Apple Store’larda satışa sunulacak.

• ABD, Birleşik Krallık ve Çin’deki müşteriler, Apple’ın iPhone Yükseltme Programı aracılığıyla, AppleCare+ korumasıyla kilidi açık iPhone 7 veya iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition edinebilir, operatörlerini seçebilir ve her yıl yeni bir iPhone’a yükseltme fırsatını elde edebilir. iPhone Yükseltme Programı’ndan Apple.com.tr sayfasında ve ABD’deki Apple Store’larda 128 GB model için 37 ABD Doları’ndan başlayan fiyatlarla yararlanılabilir.

• iPhone’u Takasla Yükseltme ile müşteriler, uygun akıllı telefonlarını takas ederek belirlenen fiyatı yeni iPhone’un bedelinden düşmek için kullanabilir.*

• Apple’dan iPhone 7 veya iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition ya da iPhone SE satın alan her müşteriye mağazada veya online* olarak ücretsiz Kişiye Özel Kurulum sunulacak ve mail’lerini kurarak, App Store’daki yeni uygulamaları göstererek ve daha fazlasını yaparak iPhone’larını özelleştirmelerine yardımcı olacağız.

• Yeni iPhone’larıyla ilgili temel bilgileri edinmek veya telefonlarıyla daha fazlasını yapmak isteyen herkes her Apple Store’da ücretsiz bir atölyeye kaydolabilir.



*Bulunan yerlerde.

Apple Clips’i Tanıttı: iOS’ta Etkileyici Videolar Oluşturmanın Eğlenceli Yeni Yöntemi



Yeni iPhone ve iPad Uygulamasının Kullanımı İnanılmayacak Kadar Kolay; Ayrıca Animasyonlu Başlıklar Oluşturmanın Yenilikçi Bir Yöntemini Sunuyor



CUPERTINO, California — 21 Mart 2017 — Apple herkesin iPhone ve iPad’de hızlı ve eğlenceli bir şekilde etkileyici videolar oluşturmasını sağlayacak yeni uygulaması Clips’i bugün tanıttı. Bu yeni uygulama; video klipleri, fotoğrafları ve müzikleri bir araya getirerek Mesajlar uygulaması veya Instagram, Facebook ve diğer popüler sosyal ağlar aracılığıyla arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz muhteşem videolar oluşturmanızı sağlayacak eşsiz bir tasarıma sahip.



Clips ile birlikte, kullanıcıların yalnızca seslerini kullanarak animasyonlu alt yazılar ve başlıklar oluşturmasını sağlayacak çığır açıcı bir özellik olan Canlı Başlıklar özelliği de kullanıma sunuluyor. Çizgi roman filtreleri, konuşma balonları, şekiller ve tam ekran animasyonlu posterler gibi eğlenceli efektler Clips ile yapılmış videoların kişiliğini ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor.



“Clips, iPhone ve iPad kullanıcılarına kendilerini video aracılığıyla ifade etmeleri için yeni bir yöntem sunuyor ve kullanımı inanılmaz derecede basit” diyen Apple’ın Uygulamalar için Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Susan Prescott ardından şunları vurguladı: “Clips için tasarladığımız efektler, filtreler ve mükemmel yeni Canlı Başlıklar özelliğiyle, herkes sadece birkaç dokunuşla harika görünen, kolayca paylaşılabilir videolar yapabilir.”



Clips ile kullanıcılar iPhone veya iPad’de zaman çizelgeleri, izler veya karmaşık düzenleme araçları olmadan birden fazla klip içeren videolar oluşturabilirler. Tek bir düğmeyi basılı tutarak canlı videolar veya fotoğraflar çekebilir ya da bu videoları veya fotoğrafları Fotoğraf Arşivi’ne ekleyebilirler. Ardından, sanatsal filtreler, konuşma balonları, şekiller veya emoji ekleyebilirler. Animasyonlu arka planlar ve özelleştirilebilir metin ile tam ekran posterler de eklenebilir. Clips uygulamasında aralarından seçim yapılabileceğiniz onlarca müzik parçası bulunur ve bu parçalar videonun uzunluğuna otomatik olarak uyum sağlar.



Clips’te bulunan Canlı Başlıklar ile, kullanıcılar yalnızca seslerini kullanarak animasyonlu alt yazılar ve başlıklar ekleyebilirler. Alt yazılar, kullanıcı konuşurken otomatik olarak oluşturulur ve kullanıcının sesi ile mükemmel bir uyum içinde olacak biçimde ekranda görünür. Kullanıcılar farklı stilleri karıştırabilir, eşleşetirebilirler ve metni ve noktalama işaretlerini ayarlamak için herhangi bir başlığa dokunabilir veya satır içi emoji bile ekleyebilirler. Canlı Başlıklar 36 farklı dili destekler.



Clips ile yapılan videolar Instagram, Facebook, YouTube, Vimeo ve diğer popüler sosyal paylaşım ağları ve video web sitelerinde doğrudan paylaşılabilir. Clips, kullanıcıları Mesajlar’da arkadaşlarıyla paylaşmak istedikleri videolarda görünen kişiler ve kullanıcıların en sık paylaşım yaptığı kişilere göre, bu videoların kimlerle paylaşılabileceğini önerebilir. Önerilen bir isim seçildiğinde Clips videoyu doğrudan Mesajlar’a eklediği için tek bir dokunuşla göndermeye hazır olur.



Fiyatlar ve Bulunabilirlik

Nisan başında ücretsiz olarak App Store’da satışa sunulacak olan Clips, iPhone 5s ve sonraki sürümleri, yeni 9.7 inç iPad, tüm iPad Air ve iPad Pro modelleri, iPad mini 2 ve sonraki sürümleri ve 6. nesil iPod touch ile uyumludur. Aygıtlarda iOS 10.3 yüklü olmalıdır.

Yeni 9.7 inç iPad Büyüleyici Retina Ekrana ve İnanılmaz Performansa Sahip



Tüm Eğlencesi ve Gücüyle iPad 1599 TRY’den Başlayan Fiyatlarla



CUPERTINO, California — 21 Mart 2017 — Apple bugün, daha parlak 9.7 inç Retina ekrana ve sınıfının en iyi performansına sahip en çok tercih edilen boyuttaki iPad’ini, 1599 TRY’den başlayan en uygun fiyatlarla güncelledi. Rakipsiz bir taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanan ve inanılmaz bir performansa ve tüm gün dayanan pil ömrüne sahip iPad, dünyanın en popüler tableti ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca müşteri için birincil bilgisayar konumunda. Özel olarak iPad için tasarlanan 1,3 milyondan fazla uygulamayla, müşteriler Swift Playgrounds ile kod yazmayı öğrenmekten büyük ekranda kitap okumaya, Microsoft Office ile üretkenliği artırmaktan Split View gibi multitasking özelliklerini kullanmaya kadar, iPad ile çok daha fazlasını yapabilecek.



"iPad dünyanın en popüler tableti. Müşteriler 9.7 inçlik büyük ekranda TV ve film izlemeyi, İnternet’te gezmeyi, FaceTime aramaları yapmayı, fotoğraflara bakmayı seviyor ve iPad artık çok daha uygun bir fiyata satılıyor," diyen Apple’ın Dünya Pazarlama Kıdemli Genel Başkan Yardımcısı Philip Schiller sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni müşteriler ve iPad’lerini yenilemek isteyen herkes, evde, okulda ve işte kullanabilecekleri, büyüleyici Retina ekrana, güçlü A9 çipe ve özel olarak iPad için tasarlanmış 1,3 milyondan fazla uygulamaya sahip bu yeni iPad’e bayılacak."



iPad, büyüleyici fotoğraflarla videolar için 3.1 milyon piksellik parlak Retina ekrana ve kolay taşınabilirlik ve dayanıklılık için yalnızca 469 gram ağırlığında, sağlam ama ince alüminyum yekpare bir gövdeye sahip. Apple tarafından tasarlanan, 64 bit masaüstü-sınıfı mimariye sahip A9 çip, uygulamalarla oyunlar için hızlı işlemci ve grafik performansı sunarken, müşterilerin iPad’den beklediği tüm gün dayanan pil ömrünü1 koruyor.



Düşük ışıkta istisnai çekim performansı ve HD video çekme imkanı sunan ön ve arka taraftaki kameralar, sevdiklerinizle FaceTime görüşmeleri yapmayı ve büyük Retina ekranı vizör olarak kullanarak unutulmaz hatıralar yaratmayı eğlenceli ve kolay bir hale getiriyor. Ultra hızlı wireless bağlantı ile hızlı ve kolay bir şekilde bağlanan iPad, dünya çapındaki 4G LTE hücresel bantları desteklemesi sayesinde müşterilerin seyahatleri sırasında bağlantıda kalmasını sağlıyor.2 Apple SIM ise, 140’ın üzerinde ülke ve bölgede seyahat ederken aygıtınızdan kablosuz veri planlarına bağlanmanızı daha da kolaylaştırıyor.



Touch ID, kullanıcılara iPad’lerinin kilidini açmak, kişisel bilgilerini uygulamalar içinde gizli tutmak ve App Store, iTunes Store ve iBooks Store’dan satın almaları onaylamak için basit ve güvenli bir yol sunuyor. iPad’deki Apple Pay3 ile, uygulamalardan veya Safari’de bir internet sitesinden fiziksel ürün ve hizmetler için ödeme işlemini yapmak daha önce olmadığı kadar kolay.



iPad’le birlikte gelen iOS 10, Mesajlar’da iletişim kurmak için daha anlamlı ve canlı yollar, Siri’yi favori uygulamalarınızla birlikte kullanmak için yeni yöntemler, yeniden tasarlanmış Harita, Fotoğraflar, Apple Music, News ve evinizi tek bir noktadan basit ve güvenli bir şekilde ayarlamanızı, yönetmenizi ve kontrol etmenizi sağlayan yeni Ev uygulamasını sunuyor. Slide Over, Split View ve Resim içinde Resim gibi çoklu görev özellikleri çok daha fazlasını yapmanızı sağlıyor.



Fiyatlar ve Bulunabilirlik

• Gümüş, altın ve uzay grisi renk seçeneklerine sahip iPad, 32 GB Wi-Fi modeli için 1599 TRY’den ve 32 GB Wi-Fi + Cellular modeli için 2199 TRY'den başlayan fiyatlarla Apple.com.tr ve Apple Store’larda. Daha fazla bilgi için lütfen apple.com/tr/ipad adresini ziyaret edin.

• 24 Mart Cuma gününden itibaren Apple.com/tr’dan sipariş edilebilecek olan iPad’ler müşterilere teslim edilmeye başlayacak ve gelecek hafta ABD’deki ve aralarında Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, İtalya, Japonya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere’nin de bulunduğu 20’nin üzerindeki ülke ve bölgedeki Apple Store’lara, belirli iletişim operatörlerine ve Apple Yetkili Bayileri’nde (fiyatlar değişebilir) satışa sunulacak. Danimarka, Hindistan, Meksika, Norveç, Rusya, Türkiye ve diğer ülkeler ve bölgelerde Nisan ayında; Brezilya, Tayvan ve diğer ülkeler ve bölgelerde Mayıs ayında satışa sunulacak.

• iPad’ler için Poliüretan Smart Cover’lar kömür grisi, beyaz, gece mavisi, kum pembesi ve (RED) renk seçenekleriyle 179 TRY'ye Apple.com/tr ve Apple Store’lardan alınabilir.

• Gümüş, altın ve uzay grisi renk seçeneklerine sahip iPad mini 4, Apple.com/tr ve Apple Store’larda 128 GB Wi-Fi modeli için 1949 TRY’den ve 128 GB Wi-Fi + Cellular modeli için 2549 TRY'den başlayan fiyatlarla artık aynı fiyata çok daha fazla kapasite sunuyor.

• Apple’dan iPad satın alan her müşteriye, mail’lerini kurarak iPad’lerini kişiselleştirmeleri, App Store’daki yeni uygulamaların gösterilmesi ve daha fazlası için, mağazada veya online4 olarak ücretsiz Kişiye Özel Kurulum sunuluyor.

• iPad’e ilişkin temel bilgileri edinmek veya yeni iPad’leriyle daha fazlasını yapmak isteyen herkes Apple Store’lardaki ücretsiz atölyelere kayıt olabilir.



1 Pil ömrü aygıt ayarlarına, kullanıma ve diğer etmenlere dayanmaktadır. Fiili sonuçlar değişiklik gösterebilir.

2 4G LTE belirli iletişim operatörleri aracılığıyla kullanılabilir. Ağ hızları iletişim operatörlerinin ağlarına bağlıdır. Detaylı bilgi için iletişim operatörünüze başvurun.

3 Apple Pay bütün pazarlarda kullanımda değildir. Apple Pay’in kullanıldığı ülkelerin listesi için buraya tıklayın.

4 Çoğu ülkede.