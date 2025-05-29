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    Dünyada ilk kez lazer silahıyla aktif savaşta İHA düşürüldü

    Yüksek enerjili lazer, dünyada ilk kez bir savaşta insansız hava aracını (İHA) düşürdü. Duyuru İsrailli Rafael savunma şirketi tarafından yapıldı. İsrail, “Demir Işın” sistemini hizmete alıyor.

    Dünyada ilk kez lazer silahıyla aktif savaşta İHA düşürüldü Tam Boyutta Gör
    Modern savaş teknolojileri sahadaki durumu hızla değiştiriyor. İsrail merkezli Rafael Advanced Defense Systems, tarihte ilk kez bir yüksek enerjili lazer silahının gerçek muharebe koşullarında düşman insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirmek için kullanıldığını duyurdu. Bu gelişme, lazer silahlarının artık bilim kurgu evreninden çıkıp savaş alanlarında aktif rol oynamaya başladığını gösteriyor.

    Lazerler savaşın yeni yüzü oluyor

    Askeri alanda lazer teknolojilerinin kökleri 1960’lara kadar uzanıyor. İlk lazerin icadından kısa süre sonra bilim insanları, bu ışık tabanlı sistemlerin muharebe potansiyelini araştırmaya başladı. Vietnam Savaşı’nın sonlarına gelindiğinde, lazerler hedef belirleyici ve mesafe ölçüm aracı olarak aktif biçimde kullanılıyordu.

    1982'deki Falkland Savaşı'nda İngiliz Kraliyet Donanması tarafından konuşlandırılan "dazzler" türü lazerler, düşman pilotlarının görüşünü geçici olarak bozarak füze ve bomba isabet oranlarını düşürmeyi amaçlıyordu. Ancak bu sistemlerin doğrudan imha kabiliyeti bulunmuyordu.

    Dünyada ilk kez lazer silahıyla aktif savaşta İHA düşürüldü Tam Boyutta Gör
    Bugün gelinen noktada, İsrail ordusu tarihte ilk kez doğrudan yok edici güce sahip bir yüksek enerjili lazer sistemini savaşta kullandı. Bu sistemle şimdiye dek 40'tan fazla İHA'yı etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırıya uğrayan İHA’ların kanatlarının adeta yakılarak etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Bu, lazerlerin artık yalnızca pasif savunma değil, doğrudan saldırı unsuru olarak kullanılabileceğini ispatlıyor.

    İsrail Savunma Bakanlığı iki farklı lazer sisteminin sabit kanatlı İHA’ları doğrudan hedef alarak kanatlarını kesip düşürdüğünü gösteren görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

    Angajmanın tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleştiği açıklanmadı. Ancak operasyonun, İsrail'in “Demir Kılıçlar” (Swords of Iron) harekatı kapsamında Gazze ve Mısır sınırlarına yakın bölgelerde Hizbullah’a karşı gerçekleştiği tahmin ediliyor.

    Kullanılan silah Demir Işın mı?



    İsrail'in bu alandaki en dikkat çekici projesi olan Demir Işın (Iron Beam) sistemi, şu anda İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı Hava Savunma Komutanlığı tarafından sahaya entegre edilme sürecinde. Kullanılan lazer sisteminin bu 100 kilowatt gücündeki Demir Işın olup olmadığı kesin olarak doğrulanmasa da, söz konusu sistemin 7-10 kilometrelik menziliyle bu tür tehditleri bertaraf edebilecek kapasitede olduğu açıklanmıştı. Aralık 2022'de Rafael ve Lockheed Martin, Iron Beam projesine dayalı bir lazer savunma sistemi kurmak için ortak bir çaba gösterdiklerini duyurmuştu.

    İnanılmaz bir maliyet avantajı var

    Geleneksel hava savunma sistemlerine kıyasla lazer silahları son derece düşük maliyetli. Örneğin İsrail’in Demir Kubbe (Iron Dome) sistemi, her füze fırlatışında 50.000 ila 100.000 dolar arasında maliyete yol açıyor. Buna karşılık lazer sistemleri birkaç dolarlık elektrik enerjisiyle hedef imha edebiliyor.

    Bu ekonomik avantaj, özellikle düşük maliyetli ve çok sayıda gönderilen İHA'lara karşı lazerlerin cazibesini artırıyor. Ancak lazerlerin her derde deva olmadığı da vurgulanıyor. Hava koşullarına duyarlılık, eşzamanlı birden fazla hedefe karşı yetersizlik ve yüksek hızlı roketlere karşı etkinliğin düşük olması gibi sınırlamalar mevcut.

    Kaynakça https://www.rafael.co.il/news/rafael-makes-history-worlds-first-combat-proven-laser-interceptions-revealed/ https://www.wsj.com/world/middle-east/israel-says-it-destroyed-drones-with-lasers-bea54d6d https://newatlas.com/military/worlds-first-high-energy-laser-combat-engagement/
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    turkelvis 7 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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