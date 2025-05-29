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    En çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı: Zirvede sürpriz bir isim var

    2025'in ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu. Apple'ın standart iPhone 16 modeli, Pro modellerini geride bırakarak sürpriz bir biçimde ilk sırada yer aldı.

    En çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    2025'in ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu. Apple'ın standart iPhone 16 modeli, Pro modellerini geride bırakarak sürpriz bir biçimde ilk sırada yer aldı.

    iPhone 16 en popüler telefon oldu

    En çok satan 10 akıllı telefon listesinde iPhone modelleri her zaman olduğu gibi üst sıralarda yer aldı. Geçtiğimiz senenin ilk çeyreğinde iPhone 15 Pro Max, iPhone 15'i az farkla geçerek en çok satan akıllı telefon olmuştu. Bu sene ise iPhone 16, 16 Pro Max'i geçerek zirveye oturdu.

    En çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    iPhone 16, her ne kadar 60 Hz ekranıyla eleştirilse de, küçük boyutu ve Pro serisine göre görece uygun fiyatıyla müşterilerin ilgisini çekmeyi başarmış görünüyor. iPhone 15 de görece eski bir model olmasına rağmen popülerliğini korumayı başarıyor. Plus modellerinin ise her zaman olduğu gibi geride kaldığı görülüyor.

    Listenin alt sırasını ise Samsung modellerinin domine ettiği görülüyor. Apple, listede 5 modelle yer alırken, Samsung 4, Xiaomi ise 1 modelle yer aldı. Apple dışında listede yer alan tek Andoid amiral gemisi telefon Galaxy S25 Ultra ise 7. sırada yer alarak, geçtiğimiz sene 5. sırada yer alan Galaxy S24 Ultra'nın gerisinde kaldı.

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