En çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı: Zirvede sürpriz bir isim var

iPhone 16 en popüler telefon oldu
En çok satan 10 akıllı telefon listesinde iPhone modelleri her zaman olduğu gibi üst sıralarda yer aldı. Geçtiğimiz senenin ilk çeyreğinde iPhone 15 Pro Max, iPhone 15'i az farkla geçerek en çok satan akıllı telefon olmuştu. Bu sene ise iPhone 16, 16 Pro Max'i geçerek zirveye oturdu.
Listenin alt sırasını ise Samsung modellerinin domine ettiği görülüyor. Apple, listede 5 modelle yer alırken, Samsung 4, Xiaomi ise 1 modelle yer aldı. Apple dışında listede yer alan tek Andoid amiral gemisi telefon Galaxy S25 Ultra ise 7. sırada yer alarak, geçtiğimiz sene 5. sırada yer alan Galaxy S24 Ultra'nın gerisinde kaldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: