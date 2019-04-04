Kısa Devre | AMD sessizliğini bozmak üzere!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sadece donanım alanında değil aynı zamanda tüm teknoloji dünyasının lider firmalarından olan AMD'nin CEO'su Lisa Su ve Nvidia'nın kurucusu Jen-Hsun Huang'ın akraba olduğunu biliyor muydunuz?
Donanım dünyasını mercek altına aldığımız Kısa Devre'nin bu haftaki bölümünde AMD için yılın belki de en önemli günü olacak etkinliğe, Intel'in sürpriz bir hamleyle bünyesine kattığı Nvidia'nın saygın ismine, yeni ekran kartlarına, monitörlere ve donanım gelişmelerine yer veriyoruz.
Yayın akışı:
00:17 Yeni AMD Ryzen işlemcilerin COMPUTEX 2019'da tanıtılması bekleniyor
05:55 Nvidia'ın en önemli isimlerinden Tom Petersen, Intel'e geçti
10:04 Intel'in Xe ekran kartlarına ait konsept görseller ortaya çıktı
10:56 NVIDIA GeForce GTX 1650, 22 Nisan'da tanıtabilir
12:13 Asus notebooklar Ryzen 3000 serisi işlemci ve Nvidia GTX 1660 Ti ile gelebilir
15:02 ASUS, 4K HDR panele sahip ProArt PQ22UC'yi duyurdu
17:57 ASUS'un yazılım güncellemelerinde bilgisayarda arka kapı açacak bir virüs tespit edildi
21:18 Intel'den dizüstü bilgisayarlar için 802.11ax destekli Wi-Fi 6 AX200
22:13 Unreal Engine oyun motorunun yeni fizik ve yıkılabilirlik sisteminin demosu GDC 2019'da gösterildi
05:55 Nvidia'ın en önemli isimlerinden Tom Petersen, Intel'e geçti
10:04 Intel'in Xe ekran kartlarına ait konsept görseller ortaya çıktı
10:56 NVIDIA GeForce GTX 1650, 22 Nisan'da tanıtabilir
12:13 Asus notebooklar Ryzen 3000 serisi işlemci ve Nvidia GTX 1660 Ti ile gelebilir
15:02 ASUS, 4K HDR panele sahip ProArt PQ22UC'yi duyurdu
17:57 ASUS'un yazılım güncellemelerinde bilgisayarda arka kapı açacak bir virüs tespit edildi
21:18 Intel'den dizüstü bilgisayarlar için 802.11ax destekli Wi-Fi 6 AX200
22:13 Unreal Engine oyun motorunun yeni fizik ve yıkılabilirlik sisteminin demosu GDC 2019'da gösterildi
Paylaş Tweetle
Desene AMD ekran kartı tarafında bu yüzden performans atağı yapmıyor..
Cidden güzel görünüyor.
Bakın bir çok yayıncıya streaming yada gaming pc'leri ryzen 2700x 1800
gibi farklı bir çok amd işlemciyi kullanmıştır. Başkasının lafı ile çarşı pazarda domat seçmek kadar kolay değil bu "Fiyasko" diyip koca şirketleri kestirip atmak.