Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Kısa Devre | AMD sessizliğini bozmak üzere!

1 ay
10,7b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sadece donanım alanında değil aynı zamanda tüm teknoloji dünyasının lider firmalarından olan AMD'nin CEO'su Lisa Su ve Nvidia'nın kurucusu Jen-Hsun Huang'ın akraba olduğunu biliyor muydunuz?
Donanım dünyasını mercek altına aldığımız Kısa Devre'nin bu haftaki bölümünde AMD için yılın belki de en önemli günü olacak etkinliğe, Intel'in sürpriz bir hamleyle bünyesine kattığı Nvidia'nın saygın ismine, yeni ekran kartlarına, monitörlere ve donanım gelişmelerine yer veriyoruz.
Yayın akışı:
00:17 Yeni AMD Ryzen işlemcilerin COMPUTEX 2019'da tanıtılması bekleniyor
05:55 Nvidia'ın en önemli isimlerinden Tom Petersen, Intel'e geçti
10:04 Intel'in Xe ekran kartlarına ait konsept görseller ortaya çıktı
10:56 NVIDIA GeForce GTX 1650, 22 Nisan'da tanıtabilir
12:13 Asus notebooklar Ryzen 3000 serisi işlemci ve Nvidia GTX 1660 Ti ile gelebilir
15:02 ASUS, 4K HDR panele sahip ProArt PQ22UC'yi duyurdu
17:57 ASUS'un yazılım güncellemelerinde bilgisayarda arka kapı açacak bir virüs tespit edildi
21:18 Intel'den dizüstü bilgisayarlar için 802.11ax destekli Wi-Fi 6 AX200
22:13 Unreal Engine oyun motorunun yeni fizik ve yıkılabilirlik sisteminin demosu GDC 2019'da gösterildi

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Manhunt Three 1 ay en beğenilen koyunsavar
Eski Ryzen işlemcilerin neresi fiyasko ? Fiyasko olan Intel.
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
AMD'nin CEO'su Lisa Su ve Nvidia'nın kurucusu Jen-Hsun Huang'ın akraba olduğunu biliyor muydunuz?
Desene AMD ekran kartı tarafında bu yüzden performans atağı yapmıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
REDSTONE 1 ay
Chaos High-Performance Physics and Destruction System Real-Time Tech Demo | GDC 2019 | Unreal Engine


Cidden güzel görünüyor.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chagotta 1 ay
Rekabet olsun bir çok firma başarılı olsun diyip rekabeti tüketici,yani kendi lehimize çevirmek varken, tek kelime ile fiyasko demek haksızlıktır.
Bakın bir çok yayıncıya streaming yada gaming pc'leri ryzen 2700x 1800
gibi farklı bir çok amd işlemciyi kullanmıştır. Başkasının lafı ile çarşı pazarda domat seçmek kadar kolay değil bu "Fiyasko" diyip koca şirketleri kestirip atmak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FerdosParadise 1 ay
AMD RTX'e el atsın önce!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Juan Cobra 1 ay FerdosParadise
Ray tracing demek istedin sanırım, RTX nvida'nın teknolojisi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 1 ay
Videoda 12:10, 14:40 ve daha birçok yerde ortaya çıkan ve sanki 25. Kare tekniği ya da daha çok bilinen adıyla sübliminal mesaj gibi görünen kırmızı fotoğrafı yakaladım, pek sübliminal gibi durmuyor :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xrollann 1 ay Bloodin
Ati Radeon mu o? Kırmızı ekran kartları hatırladığım kadarıyla hep Ati idi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MDV 1 ay Bloodin
evet benimde dikkatimi cekdi belli dakikalarda bir karenin araya salinmasi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
feylosoft 1 ay Bloodin
Şaka bir yana 25. kare diye bir teknik yoktur. Çünkü 25 kare içinde değiştirilmiş bir kareyi ortalama bir göz çok net yakalar örnekte olduğu gibi iş biliinç altına gizli mesaj yollamaya gidemez yani. Bu tür hatalar genelde şablon vs olarak kullanılan eski çalışmanın, üstünde bir iki frame kalan iki planın arasından gözükmesinden mürekkeptir. Kurgucuyum ordan biliyorum.... Kolay gelsin.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 1 ay
Radeon VII bildiğin ağır overclocklu Titan Xpascal gibi olacak. V100 kadar değil ama çok iyi performans üstelik sadece 3500 küsür iş hattı ile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 1 ay
yine yüzdelerle nvidia dan çok daha iyi denilecek, işlemciler uçuyor denilecek... H E P S İ Y A L A N.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seckinim 1 ay
Merak etmeyin Gigabyte yazılımları da öyle iç açıcı değil ve çok sorunlular. Sanırım bu Taiwan'lı üreticilerin kronik sorunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PurposeLess sinan 1 ay
amd işlemci dizüstüleri piyasada göremiyoruz ki, tanıtsa nolur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 1 ay
Yine fiyasko olmasın da
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manhunt Three 1 ay koyunsavar
Eski Ryzen işlemcilerin neresi fiyasko ? Fiyasko olan Intel.
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
2b izlenme · 7 sa. yeni video
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,9b izlenme · 4 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,7b izlenme · 2 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,3b izlenme · 1 hf.
07:23
Küllerinden doğan anakart üreticisi: Biostar
38,8b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,8b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,3b izlenme · 1 hf.
16:30
AMD'den mobil Ryzen işlemciler: Dizüstünde dengeler değişiyor
33,7b izlenme · 1 yıl
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,9b izlenme · 3 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,1b izlenme · 1 hf.
08:07
Intel, Ryzen ateşini söndürmek istiyor: 8. nesil işlemciler yolda
33,1b izlenme · 1 yıl
06:50
AMD'nin 16 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemcisi elimizde: Canavar!
35b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,9b izlenme · 1 gün
04:25
Intel ve AMD güçlerini birleştirdi: AMD grafikli Intel işlemciler geliyor
33,4b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,1b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,1b izlenme · 1 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,8b izlenme · 2 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim