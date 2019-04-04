Kısa Devre | AMD sessizliğini bozmak üzere!

Sadece donanım alanında değil aynı zamanda tüm teknoloji dünyasının lider firmalarından olan AMD'nin CEO'su Lisa Su ve Nvidia'nın kurucusu Jen-Hsun Huang'ın akraba olduğunu biliyor muydunuz?

Donanım dünyasını mercek altına aldığımız Kısa Devre'nin bu haftaki bölümünde AMD için yılın belki de en önemli günü olacak etkinliğe, Intel'in sürpriz bir hamleyle bünyesine kattığı Nvidia'nın saygın ismine, yeni ekran kartlarına, monitörlere ve donanım gelişmelerine yer veriyoruz.

Yayın akışı:



Nvidia'ın en önemli isimlerinden Tom Petersen, Intel'e geçti

Intel'in Xe ekran kartlarına ait konsept görseller ortaya çıktı

NVIDIA GeForce GTX 1650, 22 Nisan'da tanıtabilir

Asus notebooklar Ryzen 3000 serisi işlemci ve Nvidia GTX 1660 Ti ile gelebilir

ASUS, 4K HDR panele sahip ProArt PQ22UC'yi duyurdu

ASUS'un yazılım güncellemelerinde bilgisayarda arka kapı açacak bir virüs tespit edildi

Intel'den dizüstü bilgisayarlar için 802.11ax destekli Wi-Fi 6 AX200

Unreal Engine oyun motorunun yeni fizik ve yıkılabilirlik sisteminin demosu GDC 2019'da gösterildi 00:17 Yeni AMD Ryzen işlemcilerin COMPUTEX 2019'da tanıtılması bekleniyor 05:55 Nvidia'ın en önemli isimlerinden Tom Petersen, Intel'e geçti 10:04 Intel'in Xe ekran kartlarına ait konsept görseller ortaya çıktı 10:56 NVIDIA GeForce GTX 1650, 22 Nisan'da tanıtabilir 12:13 Asus notebooklar Ryzen 3000 serisi işlemci ve Nvidia GTX 1660 Ti ile gelebilir 15:02 ASUS, 4K HDR panele sahip ProArt PQ22UC'yi duyurdu 17:57 ASUS'un yazılım güncellemelerinde bilgisayarda arka kapı açacak bir virüs tespit edildi 21:18 Intel'den dizüstü bilgisayarlar için 802.11ax destekli Wi-Fi 6 AX200 22:13 Unreal Engine oyun motorunun yeni fizik ve yıkılabilirlik sisteminin demosu GDC 2019'da gösterildi