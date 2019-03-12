Kısa Devre | Güle güle Intel

Donanım Haber'in PC donanımları ve teknolojileri programı Kısa Devre'de tekrar birlikteyiz. Apple'ın kendi işlemcisini taşıyan dizüstü üretme çalışmaları ve Intel'deki güvenlik açıkları bu programda

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