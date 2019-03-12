Kısa Devre | Güle güle Intel

Genel Yayın Yönetmeni
Donanım Haber'in PC donanımları ve teknolojileri programı Kısa Devre'de tekrar birlikteyiz. Apple'ın kendi işlemcisini taşıyan dizüstü üretme çalışmaları ve Intel'deki güvenlik açıkları bu programda
Yayın akışı:00:16 Apple’ın ARM MacBook vizyonu Intel’in de gündeminde
06:24 Intel hibrit bir platform üzerinde çalışıyor
09:33 Intel'in başı "Spoiler" isimli yeni bir güvenlik açığıyla dertte
11:56 Kötü niyetli bir donanımla Thunderbolt portundan sistem belleğine sınırsız erişim mümkün
15:07 USB 4.0'ın özellikleri duyuruldu
16:50 Nvidia GTX 1660 ve 1650 geliyor
20:04 Nvidia Mobil Kepler desteği sona eriyor, 3DVision bitiyor
21:17 NVIDIA, Mellanox Technologies firmasını 6.9 milyar dolara satın aldı
22:46 AMD de VRS teknolojisine geçiyor
23:56 Windows 10'un KB4482887 güncellemesi oyun performansınızı düşürebilir
24:52 Microsoft, Xbox One'a özel kalan tüm oyunların Windows'ta çalışmasını planlıyor
28:12 Maxon, Cinebench R20 Benchmark sürümü indirmeye sunuldu
30:31 MSI, Afterburner 4.6.0 Final sürümü yayınlandı
31:39 ASUS 49" boyutunda ROG Strix XG49VQ model isimli yeni bir monitör duyurdu
33:08 Acer kavisli, ultra geniş, VA panelli, FreeSync 2 ve 144 Hz'li 49" monitörünü tanıttı
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KB4489899 GÜNCELLEMESİ İLE DÜZELTİLDİ
Özetle bu program "Yüzde yüz futbolsa" ikisi bir olmuş "Televole". Halbuki eksiden 2'si1'de böyleydi. İzleyince oyun ve teknoloji haberleri görürdük.