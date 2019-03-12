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Kısa Devre | Güle güle Intel

2 ay
11,9b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım Haber'in PC donanımları ve teknolojileri programı Kısa Devre'de tekrar birlikteyiz. Apple'ın kendi işlemcisini taşıyan dizüstü üretme çalışmaları ve Intel'deki güvenlik açıkları bu programda
Yayın akışı:
00:16 Apple’ın ARM MacBook vizyonu Intel’in de gündeminde
06:24 Intel hibrit bir platform üzerinde çalışıyor
09:33 Intel'in başı "Spoiler" isimli yeni bir güvenlik açığıyla dertte
11:56 Kötü niyetli bir donanımla Thunderbolt portundan sistem belleğine sınırsız erişim mümkün
15:07 USB 4.0'ın özellikleri duyuruldu
16:50 Nvidia GTX 1660 ve 1650 geliyor
20:04 Nvidia Mobil Kepler desteği sona eriyor, 3DVision bitiyor
21:17 NVIDIA, Mellanox Technologies firmasını 6.9 milyar dolara satın aldı
22:46 AMD de VRS teknolojisine geçiyor
23:56 Windows 10'un KB4482887 güncellemesi oyun performansınızı düşürebilir
24:52 Microsoft, Xbox One'a özel kalan tüm oyunların Windows'ta çalışmasını planlıyor
28:12 Maxon, Cinebench R20 Benchmark sürümü indirmeye sunuldu
30:31 MSI, Afterburner 4.6.0 Final sürümü yayınlandı
31:39 ASUS 49" boyutunda ROG Strix XG49VQ model isimli yeni bir monitör duyurdu
33:08 Acer kavisli, ultra geniş, VA panelli, FreeSync 2 ve 144 Hz'li 49" monitörünü tanıttı

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NEWEST 2 ay en beğenilen
Bu programı seviyorum. Bu sitenin ilk kurulduğu zamanları hatırlatıyor bana. O zamanlar telefonlar değil insanlar akıllıydı..
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soranger 2 ay
youtube'dan apple telif attığı için kalkmış ne ara izlediler de 8 dk içinde telif atıp kapattılar herhalde teknik bir sıkıntı var :)
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1 Avatar
serafon 2 ay
arm ile intelin performansı denk olabilecek mi?
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DH Misafiri 2 ay
Kusura Bakma 4482887
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Mesutzgvn 2 ay
konsollarda hile yapılabiliyor. gta online için yapmıştım. homebrew bir uygulamaydı. bir de ücretliydi. 40 dolara almıştı. bu arada kırık ps4 de oluyor. oyun orjinal olmalı.
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Statistik 2 ay
Hocam aşırı derecede Tahrik Edici başlıklar kullanıyorsunuz olmaz öyle :)
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_tayfun_ 2 ay
KB4482887 GÜNCELLEMESİNDEKİ SORUN
KB4489899 GÜNCELLEMESİ İLE DÜZELTİLDİ
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ali.kose 2 ay
böyle saçmalık olamaz nasıl telif yer ya
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DH Misafiri 2 ay
yav sanki Youtube muhtacız. vidyoyu engellemişler. biz yinede izleriz.
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ali.kose 2 ay DH Misafiri
aynen farklı mecralarda
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DH Misafiri 2 ay
youtube telif yemiş :(
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Chagotta 2 ay
İntel google el ele , özel bilgilerimiz "CIA, FBI" federallere
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al-ozaria 2 ay
Dikkate almayacaksınızda yine de yazayım. Keşke 2'si1 de bu şekilde olsa özüne dönse. %5 haber %95 goygoy değilde tam tersi olsa.
Özetle bu program "Yüzde yüz futbolsa" ikisi bir olmuş "Televole". Halbuki eksiden 2'si1'de böyleydi. İzleyince oyun ve teknoloji haberleri görürdük.
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