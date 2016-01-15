Kısırlığa çare olabilecek nano teknoloji: Spermbots

Erkeklerde kısırlığın başlıca nedenlerinden biri olarak düşük sperm hareketliliği gösteriliyor. Yani spermler yaşıyor ve mevcutlar fakat kadının yumurtasına ulaşabilecek kadar hızlı değiller.

Alman bilim insanları ise geliştirdikleri küçük metal kılıflar ile bu sorunu çözmeyi başarabilirler.





Spermbots ismi verilen biyonik sperm kılıfları sadece spermlerin yumurtaya doğru olan hareketlerini almalarını sağlamak için kuyruk bölümünü kuşatacak büyüklüğe sahip küçük metal sarmallar.

Yapılan araştırma, Amerikan Kimya Derneği’nin nano bilim, nano teknoloji ve alt disiplinleri ile ilgili bilimsel makalelere yer verdiği “Nano Letters” isimli bilimsel dergisinde yer aldı. Araştırmacılar petri kapları olarak isimlendirilen ve biyoloji temelli çalışmalarda kullanılan cam kaplarda, elektro manyetik alan etkisinden faydalanarak teknolojiyi kontrol etmeyi başardılar.

Petri kaplarında elde edilen başarının insan vücudunda ki uygulamalar için çok anlam ifade etmediğini söyleyebiliriz. Fakat bu teknolojinin gelişmesi için olumlu bir adım. Pahalı ve başarı oranı %30 dolaylarında gösterilen tüp bebek yöntemine alternatif olacağı düşünülen bu teknolojinin insan deneylerine ne zaman başlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Amerikan Kimya Derneği tarafından yayınlanan video bu sorunu yaşayan çiftlere teknolojinin nasıl işleyeceğini kısa ve anlaşılır bir şekilde gösteriyor.





http://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2016/acs-presspac-january-13-2016/spermbots-could-help-women-trying-to-conceive-video.html