Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kısırlığa çare olabilecek nano teknoloji: Spermbots

Alman bilim insanları geliştirdikleri ve Spermbots ismini verdikleri küçük metal sperm kılıfları ile düşük sperm hareketliliğinden kaynaklanan kısırlığı ortandan kaldırabileceklerini duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,9b
1
22
Diğer Bilim ve Teknoloji
Serhat Çevik
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kısırlığa çare olabilecek nano teknoloji: Spermbots

Erkeklerde kısırlığın başlıca nedenlerinden biri olarak düşük sperm hareketliliği gösteriliyor.  Yani spermler yaşıyor ve mevcutlar fakat kadının yumurtasına ulaşabilecek kadar hızlı değiller.
Alman bilim insanları ise geliştirdikleri küçük metal kılıflar ile bu sorunu çözmeyi başarabilirler.

Spermbots ismi verilen biyonik sperm kılıfları sadece spermlerin yumurtaya doğru olan hareketlerini almalarını sağlamak için kuyruk bölümünü kuşatacak büyüklüğe sahip küçük metal sarmallar. 
Yapılan araştırma, Amerikan Kimya Derneği’nin nano bilim, nano teknoloji ve alt disiplinleri ile ilgili bilimsel makalelere yer verdiği “Nano Letters” isimli bilimsel dergisinde yer aldı. Araştırmacılar petri kapları olarak isimlendirilen ve biyoloji temelli çalışmalarda kullanılan cam kaplarda, elektro manyetik alan etkisinden faydalanarak teknolojiyi kontrol etmeyi başardılar. 
Kısırlığa çare olabilecek nano teknoloji: Spermbots

Petri kaplarında elde edilen başarının insan vücudunda ki uygulamalar için çok anlam ifade etmediğini söyleyebiliriz. Fakat bu teknolojinin gelişmesi için olumlu bir adım. Pahalı ve başarı oranı %30 dolaylarında gösterilen tüp bebek yöntemine alternatif olacağı düşünülen bu teknolojinin insan deneylerine ne zaman başlanacağı ise henüz bilinmiyor.  
Amerikan Kimya Derneği tarafından yayınlanan video bu sorunu yaşayan çiftlere teknolojinin nasıl işleyeceğini kısa ve anlaşılır bir şekilde gösteriyor. 


http://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2016/acs-presspac-january-13-2016/spermbots-could-help-women-trying-to-conceive-video.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Spiderhip 3 yıl en beğenilen
O zaman gelecekte şu "1. geldim hayata" falan gibi özlü sözlerin olduğu kalıplar yerini "botum vardı 1. liği kazandım" gibi garip şeylere bırakacaktır.
Valla kazara şu metalimsi şeyde yumurtaya girmeye kalkmıyorsa iyi. Sonra t-1000 gibi çocuklar olmasın :). Gerçi o kadar tembel, destek sayesinde yumurtaya ancak ulaşan bir spermden oluşan çocuk ne kadar kalite çıkar o da tartışılabilir :)
O zaman gelecekte şu "1. geldim hayata" falan gibi özlü sözlerin olduğu kalıplar yerini "botum vardı 1. liği kazandım" gibi garip şeylere bırakacaktır.Val...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoksiriboz1001 3 yıl
fetva hattı kapanmasaydı da sorsaydık şunun caizliğini
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-ORKA- 3 yıl
biz boşunamı 1000 lerce spermin arasından koşarak birinci olduk suçumuz neydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Çare olursa süper olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oroborus 3 yıl
İnsanlığın artık yavaş yavaş üremeyi durdurması gerekirken kısırlığa çare filan bulunuyor. size bu kadar üreme hakkını kim veriyor ola ki?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemturk 3 yıl
Bi Akilli spermimiz eksikti o da oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
BU işi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirirlerse bilim dünyası adına büyük bir iş başarmış olacaklar diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 3 yıl
hastalıklı ,problemli ,genetik sıkıntısı olan spermler yüzemezler bunları yüzdürüp zorla döllersen hastalıklı sağlıksız çocuklar yetişebilir.En hızlı ve güçlü sperm döllüyor olmasına rağmen bir sürü genetik hastalıkla boğuşuyor insanoğlu.
Ayrıca zaten yapay döllenme diye birşey yokmu spermi alıp iğneyle yumurtaya sokuyorlar, ne gerek var böyle şeylere, yeni icat çıkarmayın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeKNoYDN 3 yıl
Bu Bot sayesinde aslında ulaşmaması gereken genetik olarak sağlam olmayan spermler de yumurtayı dölleyebilir, bu çok da iyi olmaz açıkçası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
Pahalı olsun herkes kullanamamalı yoksa Dünya insandan geçilmez. Zaten hali hazırda çok fazlayken...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 3 yıl
Doğanın kurallarıyla oynamak ne kadar akıllıca o tartışılır. Yapay bir dünyaya doğru gidiyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
sonra metal gear karakterleri gibi bir nesil ortaya çıkar !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gray Code 3 yıl
RC kontrollüsü ne zaman çıkar :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +376 simsiyahbembeyaz +255 Spider_hip +219 mustafaaydemirr +140 danger1513 +112 damn2u +100 esmerbuyucu +91 ALPEREN A. +90 torenbolen +85 MRYGZ +79
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3920 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nano teknoloji, Diğer Bilim ve Teknoloji ve Bilim ve Teknoloji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Compulab Airtop: 200Watt güç tüketen fansız bilgisayar sistemi 3 yıl Huawei P9 tasarım şeması ortaya çıktı 3 yıl Android uygulamaların istediği erişim izinlerinin kullanıcıları bunalttığı bilimsel olarak kanıtlandı 3 yıl Boeing'in yeni uçak tasarımı göz kamaştırıyor 3 yıl 2si1 "Hareketsiz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Fixstars'dan dünyanın ilk 13TB kapasiteli SSD ürünü 3 yıl Yahoo, 13.5 TB'lık veriyi akademik araştırma gruplarına sunuyor 3 yıl Seagate de 10TB HDD yarışına katılıyor 3 yıl iOS 9.3'de Night Shift özelliği nasıl aktif edilir? 3 yıl BoomBeach’in son güncellemedeki sırrı ortaya çıktı: Mega Crab (Mega Yengeç) 3 yıl Taşınabilir mini sunucu bilgisayarı: Ocean 3 yıl Xiaomi, geçen yılı 70 milyon akıllı telefon satışı ile kapattı 3 yıl Nvidia'dan üst seviye GeForce GTX satın alanlara Rise of the Tomb Raider hediyesi 3 yıl Foursquare yeni CEO’su ile artık para kazanmak istiyor 3 yıl Uber'e kendi memleketinde bir ceza daha kesildi 3 yıl Görme engelliler için özel tablet geliştirme çabaları yoğunlaşıyor 3 yıl Bu koltuklar oyun tutkunları için 3 yıl Google Play Store’a promosyon kodları geldi 3 yıl Samsung, Apple'ın ana OLED sağlayıcılarından olacak 3 yıl Arkadaşlık uygulaması Once, artık kalp atışlarına göre eşleştirme yapabiliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kısırlığa çare olabilecek nano teknoloji: Spermbots Sonraki Samsung'dan Android için yeni Wi-Fi transfer uygulaması 3 yıl LG K akıllı telefon serisi genişliyor 3 yıl Asus'tan canlı renk seçeneklerine sahip Live akıllı telefon 3 yıl Live Photos'a Samsung'dan cevap: Vivid Photo 3 yıl Sabit lensli yeni Fujifilm fotoğraf makineleri: X70 ve XP90 3 yıl Fujifilm'den iki yeni lensleri değiştirilebilir aynasız: X-Pro 2 ve X-E2S 3 yıl Samsung Galaxy J1 modeli, 2016 sürümüyle karşınızda 3 yıl Obama'nın eski danışmanı Google'a katıldı 3 yıl Netflix, üyelerin kendi bölgeleri dışındaki içeriklere ulaşmasını engelleyecek 3 yıl Sayılarla CES 2016 3 yıl Tizen'li Samsung Z3 Avrupa pazarına açılıyor 3 yıl Google Photos "Dijital çağın en başarılı Bulut Fotoğraf Servisi" 3 yıl Çinli yatırımcılardan Uber'e 2 milyar dolar yatırım 3 yıl Snoop Dogg'dan Bill Gates' e sevgi mesajı 3 yıl Birinci Nesil iPhone’da bugünün web siteleri nasıl görünüyor? 3 yıl LeTv oldu LeEco 3 yıl Acer Aspire Switch 12S mercek altında: "Yeni nesil hibrit bilgisayar" 3 yıl 2016 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı 3 yıl YouTube ünlüsü PewDiePie, kendi içerik ağını kuruyor 3 yıl AnTuTu 2015 testlerinin kralı iPhone 6S Plus Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Karşınızda Tesla markalı ilk elektrikli
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim