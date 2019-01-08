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Kıvrılan televizyon | 10 saniyede kayboluyor

4 ay
13,7b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir televizyon düşünün, kullanılmadığı zamanlarda adeta bir rulo gibi kıvrılıyor ve kutusuna giriyor. İşte bu televizyon LG tarafından üretildi. Kulağa fantastik gelen televizyona yakından bakıyoruz.
Televizyon üreticileri arasındaki yarış bambaşka bir yere doğru hızla ilerliyor. LG'nin yeni televizyonu rulo gibi kıvrılıyor ve kullanılmadığında kutusuna girerek kayboluyor. Bu teknoloji harikası televizyona yakından bakıyoruz. 

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Herhangibirkullanici 4 ay en beğenilen
"Kırılan Televizyon 10 saniye yok oluyor." diye okudum. Televizyon kırılsın diye bekliyorum.
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Red_devil33 4 ay
benim için tek bir artısı olabilir haylaz bir misafir çocuğu geldiği zaman kıvır gitsin kafan rahat olur
1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
DH Misafiri 4 ay
Hiçbirşey üretme ama üretilen herşeye çöp, ne gerek var diye karşı çık.Cahilliğin zirve noktası. Cahil özgüven bu olsa gerek
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leocorte 4 ay
Beklediğim teknolojilerden birisi. Alınabilecek seviyeye gelmesini bekliyorum açıkçası. Birde mürekkep teknolojisi olsa kullanılmadığı durumlarda sıfır enerji ile duvarda bir tablo gibi durabilir. Teşekkürler Erdi.
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Sordinocelal 4 ay
Süper gereksizlik
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ANIL007 4 ay
Yazık lan LG'ye Samsung'a o kadar para harcadılar şu kıvrılabilir ekran teknolojisine ama gerçekten gereksiz.
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Jiabeas Junkie 4 ay
off süper hemen alayım, kıvırır cebime sokarım.
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Free0991 4 ay
Erdi bey televizyonu kendi üretmiş gibi ellerini çarpa çarpan heyecan içinde anlatması çok ilginçti 😂 Bu arada yok gereksiz yok saçma gibi absürt ve akıl dışı yorum yapan hayatında hiçbir şey üretmemiş sadece tüketen hem cahil hem fakir hem ezik hem de aşağılık kompleksi ne çok yorum var!!! Bizden işte bu kafalar yüzünden birşey olmadı olmayacak da boşuna ona buna b.k atıp daha da küçük duruma düşürmeyin kendinizi😂😂😂😉
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MarlonJD 4 ay
Teşekkürler Erdi abi yıllardır heyecanla, içtenlikle bize sunduğun şeyler için. Gerçekten yeniliklere duyduğun heyecan beni çok etkiliyor.
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volcano2K 4 ay
CES 2018 dede vardı bu.. youtube.com/...
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Cute Hentai 4 ay
İşin iyice borusu çıktı yahu. Çoğu insan fiyatını duyunca burun kıvıracaktır.
Güzel bir yenilik fakat işin rengi iyice fantaziye doğru kaymaya başladı. LG'de fiyattan kayar artık. :)
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Seyrim 4 ay
Güzel.. Gelecek bu olur..Holograma kadar..
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