Kıvrılan televizyon | 10 saniyede kayboluyor

Bir televizyon düşünün, kullanılmadığı zamanlarda adeta bir rulo gibi kıvrılıyor ve kutusuna giriyor. İşte bu televizyon LG tarafından üretildi. Kulağa fantastik gelen televizyona yakından bakıyoruz.

Televizyon üreticileri arasındaki yarış bambaşka bir yere doğru hızla ilerliyor. LG'nin yeni televizyonu rulo gibi kıvrılıyor ve kullanılmadığında kutusuna girerek kayboluyor. Bu teknoloji harikası televizyona yakından bakıyoruz.